Fonte foto: Roborock

Acquistare un robot aspirapolvere e lavapavimenti non è certamente una spesa da fare a cuor leggero e, nonostante i grandissimi progressi di questa tecnologia, è chiaro che un sistema per la pulizia domestica efficiente abbia costi ancora parecchio elevati.

Del resto si tratta di prodotti altamente tecnologici, completamente indipendenti e sviluppati per garantire la miglior pulizia possibile in qualsiasi situazione; non sorprende, quindi, che almeno per i top di gamma bisogna spendere parecchio, anche se poi difficilmente si torna indietro.

E tra i prodotti più interessanti del settore troviamo il Roborock S8 Pro Ultra, uno dei top di gamma più apprezzati dai consumatori, pronto a rivoluzionare completamente l’idea di pulizia del proprio ambiente domestico.

Con le offerte Amazon il prezzo scende parecchio e arriva a poco meno di 1.000 euro, l’occasione perfetta per portare a casa un ottimo prodotto risparmiando qualcosa.

Roborock S8 Pro Ultra: caratteristiche tecniche

Roborock S8 Pro Ultra è un’aspirapolvere e lavapavimenti che comprende un robot circolare che si occupa della pulizia domestica e l’apposita stazione di ricarica e svuotamento.

Sotto il robot c’è una doppia spazzola rotante che raccoglie polvere e sporco su qualsiasi tipo di pavimenti e lo porta in direzione della bocca di aspirazione centrale che utilizza la tecnologia HyperForce con una potenza di aspirazione di 6.000 Pascal.

Con il sistema Carpet Boost+ il robot è in grado di passare sui tappeti e rimuovere efficacemente qualsiasi tipo di sporco, dai residui fino ai peli di animali.

Sotto l’unità c’è anche il classico mocio con tecnologia VibraRise 2.0 utile per lavare i pavimenti applicando una velocità e una pressione costante sulle superfici e pulire anche lo sporco più ostinato.

Sia i pannetti che la spazzola rotante possono sollevarsi automaticamente, sia per non bagnare i tappeti che per separare aspirazione e lavaggio e migliorare le operazioni di pulizia.

Per spostarsi dentro casa ed evitare gli oggetti sulla sua strada il robot utilizza la navigazione LiDAR PreciSense, che permette al dispositivo di mappare dettagliatamente l’abitazione e, grazie alla tecnologia di imaging a infrarossi e al sistema di aggiramento degli ostacoli, di evitare qualsiasi oggetto sul suo cammino senza grosse difficoltà.

Per gestire le varie impostazioni si può utilizzare l’applicazione ufficiale Roborock che permette all’utente di monitorare lo stato del robot, mappare l’abitazione, impostare le varie modalità di pulizia e realizzare piani di lavoro personalizzati che si adattano in base alle varie zone della casa. Inoltre il robot può essere utilizzato anche tramite i comandi vocali.

La stazione di ricarica contiene, ovviamente, la vaschetta per l’acqua pulita, quella per l’acqua sporca e il contenitore per la raccolta della polvere che garantisce fino a 7 settimane di utilizzo. Naturalmente all’interno della stazione di ricarica è anche possibile lavare e asciugare il mop, così da evitare la formazione di muffa e di cattivi odori dovuti all’umidità.

Non sono disponibili le informazioni ufficiali sulla batteria ma il robot è compatibile con la ricarica rapida che garantisce una ricarica del 30% più veloce rispetto al precedente modello.

Roborock S8 Pro Ultra: l’offerta su Amazon

Roborock S8 Pro Ultra è un prodotto di fascia alta, la soluzione ideale per automatizzare la pulizia degli ambienti domestici affidando ogni tipo di incombenza a un device dalle grandi potenzialità, pronto a prendersi cura al meglio della propria casa.

A fronte di questo e delle specifiche tecniche appena illustrate, è chiaro che non si tratta di un dispositivo economico; per portarselo a casa, infatti, servono ben 1.499 euro, fortunatamente con l’offerta Amazon il prezzo scende fino a 1.099 euro (-27%, -400 euro) a questo bisogna aggiungere un ulteriore coupon sconto di 100 euro che porta il prezzo finale a 999 euro.

