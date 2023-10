Xiaomi, robot lavapavimenti a prezzo mai visto: offerta imperdibile

Fonte foto: Amazon

Spazza e lava tutti i pavimenti di casa in una sola passata, assicurando una pulizia senza paragoni. Un vero portento della natura. O, per meglio dire, della tecnologia. Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi Robot Vacuum E12 ti permetterà di risparmiare tempo e fatica occupandosi di tutto in completa autonomia.

E lo fa, come detto, in una maniera impeccabile, garantendo pavimenti puliti in pochi minuti. Merito di un sistema di aspirazione potente e un sistema di pulizia a 360° capace di eliminare anche le macchie e la sporcizia più ostinate. Il tutto a un prezzo mai visto prima. La Xiaomi Robot Vacuum E12 è tra le migliori offerte di oggi su Amazon, con uno sconto che ti fa risparmiare decine e decine di euro.

Xiaomi Robot Vacuum E12 aspirapolvere lavapavimenti

Xiaomi Robot Vacuum E12 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Casa pulita senza che tu debba muovere un dito. Il robot aspirapolvere del produttore cinese è infatti completamente autonomo, capace di muoversi tra gli spazi della tua abitazione senza che tu debba fare nulla. Merito di un sistema di navigazione avanzato che alla prima accensione si occupa di mappare tutti gli ambienti, mentre dalla seconda in poi utilizzerà tutti i dati – anche rilevati in tempo reale – per muoversi aggirando ostacoli anche imprevisti.

Della pulizia, invece, si occupa un sistema potente e versatile capace di rimuovere anche lo sporco più ostinato. La pulizia assistita multidirezionale è in grado di raggiungere anche gli angoli più remoti della tua abitazione, mentre la ventola di aspirazione da 4.000 Pa assicura una pulizia efficace in una sola passata. Dietro le spazzole trova invece spazio il mocio che, collegato direttamente a un serbatoio d’acqua, lava i pavimenti dopo che la polvere è stata rimossa.

Il filtro HEPA si occupa di separare le particelle di polvere dall’aria aspirata, in modo che l’aria espulsa dal motore sia purificata e sanificata. La batteria, infine, assicura un’autonomia prolungata. Potrai scegliere tra quattro differenti livelli di potenza di aspirazione in base a quanto sporchi sono i pavimenti, accorciando o allungando la durata della batteria. In modalità ECO è in grado di arrivare a due ore di funzionamento, più che sufficienti per pulire tutta la tua abitazione.

Xiaomi, robot aspirapolvere e lavapavimenti a prezzo imbattibile

Come accennato inizialmente, la Xiaomi Robot Vacuum E12 è disponibile oggi al prezzo più basso di sempre su Amazon. Merito dello sconto del 38% che fa abbassare il prezzo dai 238,00 euro del listino ai 149,00 euro dell’offerta. Il conto è presto fatto: comprandola oggi risparmi ben 90 euro.

