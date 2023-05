Neato D9, il prezzo è crollato: va comprato subito

Praticamente inconfondibili con la loro caratteristica forma a "D", i robot aspirapolvere della statunitense Neato garantiscono una pulizia che non teme confronti dei pavimenti di casa e sanificazione dell’aria grazie a speciali filtri che intrappolano fino al 99,95% di polvere e allergeni,

Ne è un esempio il Neato Robotics D9, tra i top da gamma del produttore statunitense e tra i migliori oggi in commercio. Questo robot aspirapolvere è infatti dotato di un avanzato sistema di mappatura e navigazione che ne ottimizza gli spostamenti in casa per garantire il miglior livello di pulizia possibile e il minor consumo di batteria. Un robot decisamente smart, disponibile su Amazon con uno sconto incredibile: non è mai stato economico come oggi.

Neato Robotics D9 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Tutto, in questo robot aspirapolvere, è all’insegna dell’ottimizzazione per garantire la miglior pulizia possibile dei pavimenti. L’esclusiva forma a "D" (gli aspirapolvere smart degli altri produttori sono tutti tondi) consente di raggiungere più facilmente gli angoli di casa, raccogliendo la polvere anche dove gli altri non arrivano.

Il sistema di navigazione avanzato sfrutta le tecnologie LIDAR e SLAM per realizzare una planimetria precisa del tuo appartamento, riuscendo così a ottimizzare gli spostamenti in casa e garantisce un’autonomia lunghissima: il Neato D9 aspira per 200 minuti con una singola carica, permettendoti di aspirare più volte il pavimento. E grazie alla funzione Quick Boost, il Neato D9 è in grado di calcolare se la carica sia sufficiente a completare il lavoro e, in caso non lo sia, ti suggerisce di ricaricare così da non restare "a secco" sul più bello.

La mappatura dell’appartamento consente inoltre di personalizzare i piani di pulizia, impostando delle aree all’interno delle quali il robot aspirapolvere smart non dovrà passare. Ti basterà lanciare l’app per smartphone, attendere che avvenga la connessione e poi delimitare le aree di esclusione dalla planimetria che vedi sullo schermo del telefonino. Grazie all’app, inoltre, potrai programmare la pulizia per tutta la settimana, o avviare l’aspirapolvere anche quando non sei in casa.

Come già detto, i filtri HEPA di cui è dotato sono in grado di trattenere fino al 99,905% della polvere e degli allergeni presenti nell’aria della nostra abitazione. In questo modo, l’aspirapolvere smart del produttore statunitense purifica l’aria, intrappolando ciò che ci fa starnutire.

Neato, il robot aspirapolvere mai così economico: prezzo crollato

Come accennato inizialmente, il robot aspirapolvere del produttore statunitense è disponibile su Amazon con uno sconto che lo porta automaticamente tra le migliori offerte della giornata. Il Neato D9 è scontato del 67% e costa 199,00 euro. Il risparmio rispetto al prezzo consigliato dal produttore è notevole: lo pagherete ben 400 euro in meno (599,99 euro contro i 199,00 euro dell’offerta)

