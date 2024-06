Fonte foto: Netflix

Netflix continua a investire nel settore dei videogiochi, incrementando il catalogo di titoli a disposizione dei suoi utenti. La piattaforma di streaming, infatti, ha appena annunciato diversi titoli in arrivo nel corso delle prossime settimane, accessibili direttamente tramite l’app.

Complessivamente, sono in arrivo ben 14 nuovi giochi. Tra le novità in arrivo ci sono anche alcuni prodotti “Netflix Stories” ovvero giochi ispirati ad alcune delle produzioni più conosciute della piattaforma di streaming. Da questa settimana, ad esempio, è disponibile il gioco ispirato al reality show prodotto da Netflix, Perfect Match.

Nuovi giochi in arrivo su Netflix

I piani di Netflix sono chiari: la piattaforma intende puntare, sempre di più, sui giochi che rappresentano un valore aggiunto per gli utenti. Gli abbonati Netflix, infatti, possono accedere a un catalogo di titoli direttamente dall’app per dispositivi mobili. Questo catalogo si arricchirà con 14 novità nel corso del prossimo futuro.

Sono in arrivo, infatti, i seguenti titoli:

Netflix Stories: Perfect Match

The Case Of The Golden Idol

Hearts

Cozy Grove: Camp Spirit

Too Hot To Handle 3

The Dragon Prince: Xadia

Arranger: A Role-Puzzling Adventure

La prima uscita sarà Netflix Stories: Perfect Match, disponibile da oggi 6 giugno. Successivamente toccherà a The Case Of The Golden Idol (11 giugno), Hearts (18 giugno) e Cozy Grove: Camp Spirit (25 giugno). Sarà necessario attendere il 23 e il 30 luglio, rispettivamente, per Too Hot To Handle 3 e The Dragon Prince: Xadia mentre Arranger: A Role-Puzzling Adventure sarà disponibile entro l’estate.

L’elenco di novità in arrivo per il catalogo di giochi di Netflix non finisce qui. Sono in arrivo anche:

Don’t Starve Together

Lab Rat

Netflix Stories: Emily in Paris

Netflix Stories: Selling Sunset

Rotwood

Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game

Per questi giochi, per il momento, non c’è ancora una data di uscita ufficiale.

Come accedere ai giochi Netflix

Tutti i giochi disponibili su Netflix sono accessibili gratuitamente per gli abbonati alla piattaforma. Per accedere al catalogo basta aprire l’applicazione di Netflix su Android e iOS/iPadOS e premere sulla categoria Giochi. Successivamente, basta selezionare il titolo desiderato e poi premere su Ottieni il gioco per avviarne il download.

Il catalogo comprende diversi titoli di grande successo come vari titoli della serie GTA oltre che alcuni giochi di Sonic e il popolare Football Manager 2024 Mobile. L’elenco di giochi, come confermano gli annunci di oggi della piattaforma, è in costante aggiornamento e tutti i giochi sono disponibili senza costi aggiuntivi.