I migliori film d'amore da vedere in streaming stasera

Struggersi per un amore passato o sognare a occhi aperti il prossimo folle innamoramento. O, ancora, passare del tempo insieme a chi amiamo: il partner, certo, ma anche gli amici. Ci sono tante ragioni per dedicarsi alla visione di un film romantico. Soprattutto nel giorno di San Valentino!

Sulle principali piattaforme di streaming le nuove uscite che parlano di coppie e relazioni non mancano mai, eppure il fascino di un buon vecchio film d’amore è sempre irresistibile. Per alcuni uno dei migliori è l’intramontabile Notting Hill (attualmente visibile su Netflix), mentre altri scelgono senza esitazione Dirty Dancing (sempre su Netflix) o Pretty Woman (Disney+). Andando su uscite più recenti, grande successo riscuotono Anni da cane e After (su Prime Video). La possibilità di scelta non manca: ecco alcuni dei migliori film d’amore da vedere in streaming a San Valentino.

Orgoglio e pregiudizio

Tratto dal romanzo di Jane Austen, questo film del 2005 è disponibile sia su Netflix sia su Prime Video e racconta l’intramontabile amore, pur tormentato e frainteso nelle sue prime fasi, tra l’affascinante Mr Darcy e Lizzie Bennet.

Chiamami col tuo nome

Siamo nel 1983 ed Elio, 17 anni, stringe un legame struggente e passionale con Oliver, assistente del padre. Una storia d’amore e di formazione indimenticabile, disponibile su Netflix.

Revolutionary Road

Kate Winslet e Leonardo Dicaprio sono i protagonisti di questo film del 2009, in cui una giovane coppia del Connecticut rischia tutto per realizzare un sogno.

La Bella e la Bestia

Quando si parla di fiabe romantiche, la Disney fa scuola: la storia de La Bella e la Bestia ha retto bene l’urto del tempo ed è ancora oggi una delle più emozionanti. Su Disney+ c’è il film del 2017 con Emma Watson.

One Day

In questo film, visibile su Prime, Emma e Dexter trascorrono insieme una giornata, il 15 luglio 1988, e da quel momento intrecciano un’amicizia lunga una vita. Nei successivi vent’anni, ogni 15 luglio il loro rapporto vive un momento cruciale.