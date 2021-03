Netflix: ecco quando esce la nuova serie italiana Zero

Zero è la nuova serie italiana Netflix Original, scritta da Antonio Dikele Distefano, stella nascente del panorama editoriale italiano. Racconta la storia di un ragazzo milanese che, a furia di sentirsi ignorato e invisibile per la società, sviluppa questo straordinario superpotere.

A metà tra una serie realistica e una fantascientifica, lo show è destinato a catturare il consenso del pubblico italiano. Si tratta della prima serie italiana in streaming che ha come protagonisti ragazzi neri italiani. Zero non è però un supereroe, ma un ragazzo che, davanti alle sue responsabilità, deciderà di non scappare ma affrontare la sfida più importante della sua vita. Col suo gruppo di amici riuscirà a salvare il quartiere di Milano in cui vive. Si tratta di un progetto ricco di potenziale, che porta su piccolo schermo temi come l’inclusione, l’amicizia e l’adolescenza dei ragazzi della periferia milanese. La serie è prodotta da Fabula Pictures con la partecipazione di Red Joint Film. Sarà disponibile in streaming tra un mese.

Serie tv Zero su Netflix: la trama

La serie tv Zero è tratta dal libro "Non ho mai avuto la mia età" di Antonio Dikele Distefano, che si è occupato anche della sceneggiatura. È stato lui stesso a presentare al pubblico il progetto nel 2020. La serie è creata anche da Menotti, Stefano Voltaggio, Carolina Cavalli, Massimo Vavassori e Lisandro Monaco.

Racconta le vicende di un ragazzo nero che vive nella periferia di Milano. Ha un superpotere: diventare invisibile. Grazie a questo può conoscere la vera essenza delle persone e dei rapporti che instaurano tra loro. Impara a conoscere i suoi poteri quando il quartiere da dove vuole scappare è in pericolo. Allora indossa i panni dell’eroe e insieme al suo gruppo di amici cerca di risolvere la situazione.

La serie è diretta da Paola Randi, Ivan Silvestrini, Margherita Ferri e Mohamed Hossameldin. La storia sarà scandita dalla musica, che riveste una importanza enorme. Il rap accompagna la narrazione e permette di conoscere ancora meglio Milano e il mondo ricco di culture sottorappresentate la caratterizzano. Inoltre, la scelta del genere musicale non è casuale: la serie parlerà col linguaggio delle nuove generazioni. Nella soundtrack ci sarà anche "64 barre di paura", il brano inedito che Marracash ha scritto appositamente per la serie.

Zero, serie tv Netflix: il cast

Nel cast di Zero è formato da giovani attori italiani appartenenti alla prima e seconda generazione:

Giuseppe Dave Seke è Zero/Omar

Haroun Fall è Sharif

Beatrice Grannò è Anna

Richard Dylan Magon è Momo

Daniela Scattolin è Sara

Madior Fall è Inno

Virgina Diop è Awa)

Alex Van Damme è Thierno

Frank Crudele è Sandokan

Giordano de Plano è Ricci

Ashai Lombardo Arop è Marieme

Roberta Mattei è La Vergine

Miguel Gobbo Diaz è Rico

Livio Kone è Honey

Serie tv Zero: uscita

La serie tv italiana Netflix Original Zero è composta da otto episodi e uscirà il 21 aprile 2021.