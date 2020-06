Quali sono le serie tv originali Netflix italiane

Fonte foto: Netflix 1 di 7 Suburra: prima serie tv italiana originale Netflix Suburra non è solo un romanzo, un film, un successo tutto italiano, ma è anche la prima serie tv italiana distribuita da Netflix. Per il momento sulla piattaforma sono disponibili due stagioni, ma è già stata annunciata la terza, che ha subito un rallentamento a causa della crisi sanitaria del Covid-19. La storia segue le vicende di un gruppo della malavita locale, politici, ecclesiastici e altri personaggi che in qualche modo sono legati agli affari legati all’assegnazione dell’appalto per gestire il porto turistico di Roma ad Ostia. Attorno a queste macro-vicende ruotano poi quelle dei protagonisti ed in particolare di Aureliano e Spadino, appartenenti a due famiglie criminali antagoniste, che poi diventano amici inseparabili e anche soci in affari. La serie è una delle più amate dal pubblico, anche grazie al cast composto da attori di talento come Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara, Francesco Acquaroli, Claudia Gerini, Filippo Nigro e tanti altri.

Curon: prima serie tv italiana soprannaturale Curon è sbarcata su Netflix il 10 giugno. La serie tv è ambientata a Curon Venosta, piccolo paese in provincia di Bolzano, famoso per la presenza del lago di Resia da cui spunta un campanile. La sua affascinante e dolente storia ha ispirato l'origine della serie tv: il lago Resia è un bacino artificiale costruito nel 1950. Per la sua realizzazione venne evacuato e inondato un intero paese, che in seguito fu ricostruito a qualche chilometro di distanza. Rimase però il campanile della chiesa che ancora oggi è visibile sulla superficie del lago. La trama prende spunto da questo fatto storico per costruire le vicende di una famiglia composta da Anna, una madre e dai suoi due figli adolescenti. Anna torna al suo paese di origine dopo tanti anni, ma scompare in circostanze misteriose. I due ragazzi iniziano la sua ricerca scoprendo i lati nascosti degli abitanti del paese. Curon è il primo thriller soprannaturale a puntate prodotto in Italia.

Luna Nera: ispirato a Le Città perdute di Tiziana Traina Luna Nera è tratta da un'opera letteraria, ovvero Le Città Perdute, trilogia fantasy di Tiziana Traina. La prima e (per il momento) unica stagione è disponibile su Netflix da gennaio ed è formata da sei puntate. È ambientata nel 1600 in Italia e racconta la storia di Ade, giovane levatrice che scopre che le donne della sua famiglia sono streghe perseguitate dal padre del suo amato. Anche se gli episodi sono principalmente girati in studio, vediamo anche diverse ambientazioni suggestive italiane, come il borgo fantasma di Celleno, gli Acquedotti di Roma, il Castello di Montecavallo.

Summertime: l'estate di un gruppo di adolescenti Arriviamo ad un genere molto forte su Netflix, quello che racconta il mondo degli adolescenti. Summertime racconta le vicende di un gruppo di ragazzi, dall'ultimo giorno di scuola alle vacanze estive sulla riviera adriatica. La trama si concentra in particolare su una coppia formata da una ragazza Summer e un ragazzo Ale, che si avvicineranno e trascorreranno insieme i mesi estivi. La loro storia è stata paragonata a quella di Tre Metri Sopra il Cielo, il famoso libro di Federico Moccia. Accanto alla storia d'amore tra Summer e Ale, la serie racconta anche le giornate vissute dai loro amici e conoscenti alle prese con problemi e pensieri adolescenziali.

Baby: incontro tra cronaca e teen drama Se Summertime è solo agli esordi, e finora è stata pubblicata solo la prima stagione, Baby possiamo considerarla ormai una serie veterana di Netflix. È stata rilasciata nel 2018 e ormai è arrivata alla terza stagione, in uscita negli ultimi mesi del 2020. È chiaramente ispirata a fatti realmente accaduti, cioè lo scandalo che scosse la Roma benestante, il quartiere Parioli, dove nel 2014 si scoprì un giro di prostituzione che coinvolgeva diverse ragazze minorenni. Partendo da questo fatto di cronaca, Baby racconta la storia di due amiche Chiara e Ludovica (interpretate da Benedetta Porcaroli e Alice Pagani), che vivono nella cosiddetta Roma Bene e frequentano un liceo privato, il prestigioso Collodi di Roma. Puntata dopo puntata, si capisce che la loro vita e le relative famiglie non sono poi così perfette e loro sono nel pieno dell'adolescenza, con tutte le insicurezze e paure che ne derivano. Così, quasi casualmente vengono coinvolte in un giro di prostituzione, dove grazie ad alcuni contatti, incontrano clienti, uomini per lo più facoltosi e alla ricerca di evasione, che le porteranno quasi a rimanere incastrate e mentire a genitori e amici, per nascondere segreti inconfessabili.

Skam Italia: il format norvegese che ha conquistato l'Italia Skam è un format nato in Norvegia per raccontare da vicino il mondo degli adolescenti, con speciale riferimento ai temi dell'inclusione e dei pregiudizi. Gradualmente il mondo dei ragazzi norvegesi si è spostato nei diversi Paesi del mondo, arrivando anche in Italia. La versione italiana nasce come una webserie nel 2018 prodotta da Tim Vision, ma viene poi pubblicata da Netflix il 1° gennaio 2020. La quarta stagione di Skam Italia è stata co-prodotta da Netflix insieme a Tim Vision ed è stata pubblicata in contemporanea sulle due piattaforme. Il genere è quindi quello drammatico adolescenziale e quindi racconta le storie di un gruppo di ragazzi, dove ogni stagione si focalizza su un personaggio o una coppia in particolare. Affronta temi importanti come quello del cyberbullismo oppure dei rapporti sentimentali tra adolescenti, ma anche sulle difficoltà del raccontarsi per gli omosessuali o quelle vissute dai ragazzi di religione islamica nei paesi occidentali.