Netflix senza pubblicità: che succede il 13 luglio

Chi segue Libero Tecnologia ormai sa bene che tutte le piattaforme di streaming stanno puntando moltissimo sugli abbonamenti “economici” ma con pubblicità. Netflix ha aperto la strada, anche dicendolo chiaramente ai suoi azionisti: un abbonato che paga meno ma vede la pubblicità rende di più di uno che paga di più per non guardare gli spot.

La logica conseguenza di questo modello di business è stato quello di eliminare il piano Netflix Base, che non è più disponibile da mesi per i nuovi abbonati. Chi lo ha sottoscritto in passato, però, continua a vedere Netflix senza pubblicità, al prezzo di 7,99 euro al mese. Ma anche questa possibilità sta per finire: da USA, UK e Canada arriva la notizia che Netflix sta per “cacciare” questi utenti.

Netflix Base addio il 13 luglio

Agli abbonati al piano Base in USA e Canada Netflix sta mostrando, direttamente dentro l’app sulle Smart TV, un messaggio molto chiaro:

Il tuo ultimo giorno per guardare Netflix è il 13 luglio. Scegli un nuovo piano per continuare a guardare. Il tuo piano Base è stato eliminato, ma puoi facilmente passare ad un nuovo piano. I piani partono da 5,99 dollari, con funzioni più evolute.

Neanche a dirlo, il piano da 5,99 dollari è quello Standard con pubblicità. Si tratta, in buona sostanza, di una rescissione unilaterale del contratto da parte di Netflix che sta forzando i suoi utenti verso il piano con gli spot o, in alternativa, verso piani più costosi.

Notizie simili arrivano anche da utenti nel Regno Unito, che stanno vedendo la stessa schermata, mentre ancora nessuna notizia proviene da utenti residenti nell’Unione Europea.

Che succederà agli utenti Netflix italiani

Ciò che sta succedendo agli utenti Netflix Base in Canada, Regno Unito e Stati Uniti non è certo inaspettato: Netflix a fine gennaio di quest’anno aveva dichiarato che avrebbe tolto di mezzo l’abbonamento Base entro il secondo trimestre 2024, anche per chi era già abbonato.

Adesso lo sta facendo, ma non ancora in Italia. Molto probabilmente lo farà a breve, ma con un preavviso di almeno trenta giorni per gli utenti, che saranno costretti a scegliere se disdire completamente Netflix, accontentarsi del piano Standard con pubblicità, o scegliere un piano più costoso senza pubblicità.

Netflix non permette più di sottoscrivere l’abbonamento Base, quindi le opzioni di abbonamento oggi disponibili in Italia sono solo tre:

Standard con pubblicità – 5,49 euro al mese

Standard – 12,99 euro al mese

Premium – 17,99 euro al mese

La differenza di prezzo tra Standard con e senza spot è davvero notevole e tanto basta a farci capire cosa Netflix preferisce. Le differenze tecniche, invece, non ci sono: entrambi i piani permettono di vedere Netflix in Full HD su TV, computer, smartphone e tablet, su un massimo di due dispositivi e con possibilità di scaricare i contenuti.

L’unica differenza è nella pubblicità, che fa crollare il prezzo.