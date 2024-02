Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Xgimi lancia il nuovo supporto a soffitto per proiettori Horizon: l'accessorio, pensato per risolvere problemi di spazio, è già acquistabile in Italia

Arriva da Xgimi, uno dei brand più attivi del settore dei proiettori, la soluzione giusta per tutti gli utenti che hanno poco spazio in casa ma che non vogliono rinunciare all’utilizzo di un proiettore.

L’azienda, infatti, ha svelato il nuovo supporto a soffitto per proiettore che permetterà agli utenti di posizionare sotto al soffitto il dispositivo, risolvendo, in modo semplice e pratico, il problema dell’installazione.

Il nuovo accessorio di Xgimi è già acquistabile in Italia ed è utilizzabile con i proiettori della linea Horizon che rispettano il limite di peso di 6 chilogrammi.

Supporto a soffitto Xgimi: com’è fatto

Il nuovo supporto a soffitto Xgimi è stato progettato, in modo specifico, per i proiettori della serie Horizon del brand. Il modello è compatibile con i proiettori con un peso inferiore a 6 chilogrammi ed è, quindi, utilizzabile con modelli come Horizon Ultra, il primo proiettore laser 4K con Dolby Vision lanciato dall’azienda lo scorso mese di settembre.

Tra i modelli compatibili ci sono anche i più compatti (ed economici) Horizon e Horizon Pro. Molto probabilmente, anche futuri modelli della gamma Horizon saranno utilizzabili in abbinamento al supporto appena lanciato da Xgimi. L’accessorio non è utilizzabile con altri modelli Xgimi o di altri brand.

L’installazione del proiettore sul supporto a soffitto è rapida e prevede una sola manovra, sfruttando la staffa cardanica a sgancio rapido. Questo permetterà agli utenti di spostare facilmente il proiettore che potrà essere installato sul supporto solo quando necessario.

Da notare, inoltre, che tutti i cavi oltre che l’adattatore dell’alimentazione sono stoccati all’interno del supporto, rendendo più elegante e ordinato questo accessorio. Il design dell’accessorio richiama quello del proiettore Horizon Ultra.

Il supporto a soffitto Xgimi, realizzato in alluminio aerospaziale, è dotato di un sistema di regolazione multidirezionale, con possibilità di rotazione orizzontale di 360° e inclinazione verticale di 12°. Questo consente di impostare in modo corretto l’orientamento del proiettore, dopo averlo installato sul supporto, per migliorare l’esperienza di visione.

Supporto a soffitto Xgimi: quanto costa

Il nuovo supporto a soffitto di Xgimi, progettato per la serie di proiettori Horizon, è già disponibile in Italia, in un’unica colorazione. Questo pratico accessorio è acquistabile con una spesa di 119 euro. L’acquisto può avvenire direttamente su Amazon, dove sono disponibili anche tutti gli altri prodotti Xgimi, oltre che sul sito del brand e presso altri rivenditori autorizzati.

