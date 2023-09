Fonte foto: Xgimi

Tra le moltissime novità presentate all’IFA di Berlino 2023, che si è appena conclusa, c’è stato spazio anche per Xgimi Horizon Ultra, un proiettore laser a lungo raggio di fascia alta che vanta due specifiche tecniche che faranno molto felici gli amanti dell’home cinema: la risoluzione 4K e la compatibilità con il formato Dolby Vision.

Xgimi Horizon Ultra è dunque un proiettore dedicato a chi ama vedere a casa i film su un grande schermo, per un massimo di 200 pollici, come al cinema. Il prezzo è consono alla fascia di mercato, quindi per nulla basso.

Xgimi Horizon Ultra – Proiettore laser 4K Dolby Vision

Xgimi Horizon Ultra: caratteristiche tecniche

Tecnicamente Xgimi Horizon Ultra è un proiettore di tipo "a lungo raggio", quindi va posizionato abbastanza lontano dallo schermo a differenza dei modelli "a corto raggio" e "a raggio ultracorto".

Il raggio lungo richiede più spazio tra proiettore e schermo e nessun ostacolo tra i due, ma offre la tipica visione cinematografica che molti appassionati cercano di ottenere anche a casa.

Questo risultato è reso più semplice dalla tecnologia Intelligent Screen Adaption 3.0 (ISA 3.0), che "raddrizza" l’ottica in modo automatico per mantenere sempre corrette le proporzioni dell’immagine, e dal sistema Dynamic Iris con zoom ottico automatico, che ottimizza luminosità, contrasto e messa a fuoco in base all’ambiente in cui viene usato il proiettore.

Horizon Ultra, poi, è un proiettore a doppia sorgente luminosa (LED e laser), con una luminosità massima di 2.300 ISO lumen e una durata prevista della lampada di 25.000 ore. Solitamente i proiettori usano o i LED o il laser ed entrambe le tecnologie hanno pregi e difetti, ma Xgimi ritiene che abbinandole si possano prendere solo i pregi di ognuna di esse, superando i difetti.

La superficie di proiezione può variare da una dimensione minima di 44 pollici ad una massima di 200 pollici. E’ possibile proiettare su telo o su muro e Horizon Ultra adatterà i suoi parametri in base al tono di bianco della superficie sulla quale si proietta l’immagine.

Discreta la sezione audio, compatibile con Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus e DTS-HD, ma la potenza totale di soli 12 watt impone la connessione del proiettore ad un impianto esterno, altrimenti addio esperienza cinema.

Buona la dotazione di porte, con due HDMI, due USB, una LAN, una uscita per le cuffie e una digitale ottica. Non mancano il WiFi 6 e il Bluetooth 5.2 Low Energy.

Infine, Xgimi Horizon Ultra ha una sezione smart di base grazie alla Chromecast integrata e al sistema operativo Android TV 11, che gira in 2 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione. Quindi è possibile usare questo dispositivo anche per vedere i film di Netflix, Prime Video, Disney+ o qualunque altra piattaforma che abbia un’app per Android TV.

Xgimi Horizon Ultra: quanto costa

Xgimi Horizon Ultra è già preordinabile, anche su Amazon, al prezzo di listino di 1.899 euro. L’effettiva disponibilità è però prevista per il 15 settembre.