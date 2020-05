Segway Ninebot lancia il nuovo monopattino elettrico: le caratteristiche

In seguito all’annuncio del bonus di 500 euro per l’acquisto di biciclette e monopattini elettrici, cresce l’interesse degli italiani attorno a questi mezzi di trasporto. L’obiettivo è incentivare la mobilità sostenibile e quindi contribuire a tutelare l’ambiente.

Il mercato offre diverse alternative per chi è alla ricerca di un monopattino elettrico, una di queste è il nuovo Segway Ninebot Air T15 caratterizzato dall’uso di tecnologie avanzate, un design essenziale e anche un maggiore controllo e sicurezza. Si tratta di una soluzione agile, che si può ripiegare facilmente per essere trasportata in automobile oppure su mezzi pubblici. Inoltre, è anche un monopattino smart perché è collegato ad un’app che consente di controllare le funzioni principali. Insomma, è un prodotto ideale per chi è alla ricerca di un monopattino per andare in ufficio o girare in città senza gravare sull’ambiente.

Caratteristiche del monopattino elettrico Air T15

Il monopattino pesa 10,5 kg ed è composto per il 90% di una lega di magnesio ed è dotato di pneumatici ripieni di una sorta di schiuma morbida che permettono di avere una guida più fluida, riducono al minimo il rischio di forare la gomma e mantenere un maggiore controllo del mezzo. Questa caratteristica è migliorata anche dalle dimensioni delle ruote: quella anteriore è di 19,05 cm mentre quella posteriore è di 15 cm e questo rende il mezzo perfetto da usare su strade lisce, come quelle della città.

Il controllo è garantito anche dal sistema kick-to-go che consente di gestire maggiormente l’accelerata senza avere brusche spinte. Questa soluzione assomiglia molto a quella presente nelle biciclette a pedalata assistita.

Nonostante il design all’avanguardia, l’Air T15 ha alcune specifiche tecniche di fascia media:è caratterizzato da un motore di 300 W che gestisce la velocità massima di 20 km/h e può garantire un’autonomia fino a 15 km.

Monopattino elettrico Air T15: più sicurezza e controllo

Il primo elemento dell’Air T15 che salta all’occhio è sicuramente il suo design minimale ed elegante, caratterizzato da alcuni elementi all’avanguardia. Il primo è il manubrio ergonomico caratterizzato da un monitor digitale che indica la velocità, l’accensione dei fari, alcune funzioni attive (come il bluetooth), l’allarme, il livello della batteria o il surriscaldamento del motore. Il monitor non ha una cornice ma si integra perfettamente col manubrio rendendolo ancora più bello da vedere.

La struttura centrale integra un lungo pannello LED, pensato per migliorare la visibilità notturna. L’app connessa al monopattino permette di modificare il colore dell’illuminazione oppure visualizzare diversi colori lungo la striscia LED.