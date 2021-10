Nokia 6310: il cellulare cult ora costa quanto una cena

Insieme al 3310 è stato uno dei cellulari più apprezzati di Nokia, per quanto fosse destinato ad un’utenza “business" (e lo confermava il fatto che fosse una delle dotazioni opzionali della Mercedes Classe S dell’epoca). Stiamo parlando del Nokia 6310, il primo telefono di Nokia dotato della connessione Bluetooth, lanciato ben 20 anni fa (era il 15 marzo 2001) e che ora ritorna sugli scaffali. Anche degli e-commerce.

Come annunciato da Nokia questa estate, infatti, il 6310 è di nuovo in vendita in una versione leggermente aggiornata: si tratta in sostanza dello stesso telefono, con un sistema operativo solo leggermente modificato e una autonomia mostruosa di 19 ore e 45 minuti in chiamata e 21 giorni in stand by. Nokia lo definisce “Un classico rivisitato in chiave moderna“, ma in realtà c’è più classico che moderno su questo (non smart)phone, che vale la pena di essere comprato soprattutto per la comodità di avere sempre a disposizione un telefono a dir poco immediato da usare, che pesa poco ed entra comodamente in tasca. Nell’epoca dei “padelloni" da 6 e più pollici, comprare un telefono vintage con i tasti fisici è una cosa che può tranquillamente rivelarsi un fallimento totale (se non riusciamo più a fare a meno della tecnologia) o una enorme liberazione: niente WhatsApp, niente Facebook, nessuna notifica per le email. Niente di niete. Perché comprarlo, allora? Perché adesso costa (quasi) niente.

Nokia 6310 2021: caratteristiche tecniche

Esteticamente il nuovo Nokia 6310 è praticamente indistinguibile dal vecchio del 2001. E’ un telefono in formato “candybar" con uno schermo TFT da appena 2,8 pollici e 240×320 pixel di risoluzione, nella parte superiore, e la tastiera fisica nella parte inferiore. Piccolo spoiler per chi è nato dopo il Nokia 6310 originale: per scrivere le lettere bisogna tenere premuti i tasti dei numeri.

La nuova versione è dotata di Bluetooth 5.0 e chip Unisoc 6531F, non ha il GPS, non ha l’NFC, non ha il WiFi (ma ha la radio FM) e ha un connettore di ricarica micro USB. Ha anche una fotocamera posteriore da “ben" 0,3 MP, ma non ha alcuna fotocamera frontale per i selfie.

La batteria (rimovibile!) è da 1.150 mAh. Sono pochissimi, ma questo cellulare non consuma nulla e va benissimo così.

Uno dei motivi che convinceranno a comprare questo cellulare è pura nostalgia: c’è Snake, il mitico gioco del serpente che ci ha tenuti impegnati per ore e ore nelle più disparate sale d’attesa.

Nokia 6310 2021: quanto costa

Il Nokia 6310 edizione 2021, celebrativo dei vent’anni del modello originale, è arrivato sul mercato internazionale a fine agosto 2021 ad un prezzo poco centrato: 87 euro. Ok la nostalgia, ok Snake, ma non è un prezzo giusto per questo tipo di prodotto.

Per questo motivo, adesso, Nokia ha deciso di abbassare le pretese riducendo il prezzo a 59,90 euro. Oggi con sessanta euro ci facciamo una cena in due in un ristorante senza troppe pretese, oppure ci portiamo a casa un pezzo di storia e torniamo giovani giocando a Snake. Voi cosa scegliereste?

Nokia 6310 – Edizione 2021 per i 20 anni – Schermo da 2,8 pollici – Snake incluso