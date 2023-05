Nokia C32 ufficiale in Italia: caratteristiche e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Nokia C32 è il nuovo smartphone di Nokia in arrivo ufficialmente anche nel nostro paese. Un dispositivo di fascia medio bassa, evoluzione diretta del Nokia C31 dal quale riprende anche l’estetica e le specifiche tecniche, pensate per avere consumi ridotti e, naturalmente, un prezzo competitivo che possa attirare quell’utenza che ha bisogno di un telefono per assolvere a un utilizzo piuttosto classico, come i social network, i sistemi per la messaggistica e poche altre applicazioni leggere.

Interessante notare come l’azienda abbia scelto una fotocamera principale da 50 MP, sicuramente una bella novità in un dispositivo di questo genere e anche il segno evidente di come il colosso della tecnologia abbia progettato un telefono che sì, ha caratteristiche modeste, ma che comunque vorrebbe essere appetibile in una fascia di prezzo complicata e già piuttosto satura di offerte più o meno valide.

Nokia C32: scheda tecnica

Il nuovo Nokia C32 ha un display LCD da 6,5 pollici, con risoluzione HD+ e refresh rate a 90 Hz. Il processore scelto da Nokia è un Unisoc 9863A1 a cui sono affiancati 3 o 4 GB di RAM, espandibili fino a un massimo di 3 GB con la Virtual RAM presa dai 64 GB di spazio di archiviazione, a loro volta espandibili con microSD. Un hardware modesto, ma è pensato per limitare i consumi e i costi di produzione.

Per il comparto fotografico troviamo un sensore principale da 50 MP e uno per gli scatti macro da 2 MP. La selfiecamera, invece, è da 8 MP. Come già detto un sensore principale del genere su uno smartphone di questa categoria è raro e potrebbe essere il vero asso nella manica di questo smartphone, la caratteristica che farà decidere per l’acquisto.

Le connessioni disponibili sono quelle possibili con il chip Unisoc 9863A1: non c’è traccia della rete 5G e quindi in Nokia C32 deve accontentarsi del 4G, oltre a Wi-Fi 4, Bluetooth 4.2, GPS, AGPS, Galileo, USB-C e presa per il jack audio da 3,5 millimetri. Naturalmente, nessuna traccia nemmeno del chip per l’NFC che in un dispositivo del genere sarebbe stato davvero un secondo asso nella manica, persino troppo.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata a 10W, pensata, secondo Nokia, per durare più di tre giorni con un utilizzo medio. Il sistema operativo è Android 13 con due anni di aggiornamenti di sicurezza garantiti.

Nokia C32: quanto costa

Al momento, Nokia C32 è già disponibile in Italia ma è in vendita esclusivamente sul sito ufficiale dell’azienda. Lo smartphone è selezionabile in tre colori (Charcoal, Autumn Green e Beach Pink), e in due diverse configurazioni di memoria a questi prezzi: