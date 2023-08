Nokia G11 Plus, oggi costa pochissimo: offerta spaziale

Fonte foto: Nokia

Sono oramai un paio di anni che Nokia è tornata prepotentemente nel mercato degli smartphone e lo ha fatto portando la propria esperienza decennale, puntando su dispositivi con un buon rapporto qualità-prezzo. Che diventa ottimo quando li troviamo in offerta, come accade oggi per il Nokia G11 Plus, uno smartphone lowcost che costa pochissimo e che troviamo a un super prezzo. Il merito è dello sconto del 29% che lo fa scendere al minimo storico e al miglior prezzo web. Una promo da cogliere al volo e da non farsi scappare per nessun motivo.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Si tratta di un telefono entry-level ma con alcune caratteristiche davvero interessanti, a partire dalla fotocamera principale da ben 50 megapixel che assicura immagini con un’ottima risoluzione e colori sempre perfetti. Altrettanto valido lo schermo da 6,5" e con refresh rate fino a 90Hz per un utilizzo più fluido nella vita di tutti i giorni. Ma la vera chicca che rende unico questo smartphone Nokia è la batteria in grado di assicurare fino a 3 giorni di carica grazie alla modalità risparmio energetico che riduce al minimo e ottimizza i consumi. Insomma, uno smartphone pensato per coloro che vogliono spendere poco e che non vogliono vivere con l’assillo di ricaricare il telefono ogni giorno.

Nokia G11 Plus

Nokia G11 Plus: le caratteristiche tecniche

Non è un top di gamma e non aspira a esserlo, ma è comunque un dispositivo super affidabile e con un’ottima scheda tecnica. Il Nokia G11 Plus è il classico modello lowcost da utilizzare come muletto o da acquistare se non si è alla ricerca spasmodica di un telefono super performante. Inoltre, questo smartphone Nokia ha una caratteristica che solitamente non troviamo in altri dispositivi Android. L’azienda finlandese assicura aggiornamenti software e di sicurezza per ben 3 anni, un periodo lunghissimo se confrontato ad altre realtà. Questo permette allo smartphone di avere sempre gli ultimi aggiornamenti Android e di essere protetto anche contro malware e virus.

Passando alla scheda tecnica, il Nokia G11 Plus è dotato di uno schermo da 6,5" con un’ottima risoluzione e un refresh rate fino a 90Hz che lo rende più fluido nell’utilizzo quotidiano. Il display è anche abbastanza grande e versatile: lo puoi utilizzare per giocare oppure per vedere film e serie TV mentre sei in viaggio. Sotto la scocca troviamo un processore octa-core che assicura una buona potenza, con a supporto 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, espandibile fino a 512GB utilizzando una scheda microSD.

Per essere uno smartphone lowcost, il Nokia G11 Plus ha anche un buon comparto fotografico. Lo si intuisce facilmente dalla fotocamera principale da 50MP che assicura ottime immagini e video. A supporto anche un sensore da 2MP. Nella parte frontale, invece, abbiamo una fotocamera selfie da 8MP. Non manca il supporto all’HDR e la presenza dell’intelligenza artificiale che interviene in tempo reale per correggere errori e applicare filtri che rendono gli scatti ancora più belli.

Chiudiamo con la batteria che resta uno dei punti forti degli smartphone Nokia. Oltre a montare una batteria da 5000mAh a lunga durata, Nokia ha sviluppato anche una modalità per il risparmio energetico che allunga l’autonomia fino a 3 giorni, un vero record per un telefono Android. La ricarica rapida permette di avere il 100% di autonomia in pochissimo tempo.

Nokia G11 Plus: offerta, prezzo e sconto

Un prezzo alla portata di tutti. Oggi troviamo su Amazon il Nokia G11 Plus in offerta a un prezzo di 119,99€, con uno sconto del 29% rispetto a quello di listino. Si tratta del minimo storico dell’ultimo periodo e di una delle migliori promo che puoi trovare sul sito di e-commerce per uno smartphone lowcost. La disponibilità è immediata e la spedizione è curata dal sito di e-commerce: lo ricevi nel giro di pochissimi giorni. Non finisce qui: c’è anche la possibilità di effettuare il reso gratuito fino a 30 giorni dall’acquisto.

Nokia G11 Plus