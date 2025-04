Motorola, questo smartphone costa pochissimo: offerta imperdibile

Fonte foto: Lenovo

I prezzi degli smartphone negli ultimi mesi sono aumentati enormemente e trovare un dispositivo economico e con una buona scheda tecnica è diventata oramai una vera e propria sfida. A maggior ragione se si ha un budget limitatissimo, inferiore ai 100 euro. A questa cifra oramai si trovano solamente smartphone dalle dubbie qualità e che nascondono molto spesso sgradevoli sorprese. Per questo motivo, quando si trova un telefono come il moto e15 prodotto da Motorola a un prezzo di molto inferiore ai 100 euro bisogna approfittarne immediatamente. Lo smartphone, infatti, è il protagonista di una delle migliori promo del giorno: grazie allo sconto del 37% lo paghi meno di 80 euro. Un prezzo alla portata di tutti che lo rende il telefono ideale se vuoi spendere il meno possibile.

La scheda tecnica è tutt’altro che da disprezzare, soprattutto in relazione al prezzo. Il moto e15 è dotato di uno schermo ampio e che assicura ottime immagini e con una risoluzione elevata. Processore che supporta tutte le applicazioni principali che si utilizzano durante il giorno (messaggistica e social) e una batteria da ben 5200 mAh che dura anche per più giorni. Il telefono perfetto per una persona anziana o per chi lo smartphone lo utilizza il meno possibile. Approfittane immediatamente: la promo potrebbe terminare molto presto.

moto e15: prezzo, offerta e sconto Amazon

Se vuoi spendere poco questo è lo smartphone che devi acquistare oggi. Il moto e15 è in promo con uno sconto del 37% e lo paghi solamente 75 euro. Trovare un telefono con caratteristiche più che accettabili a un prezzo così basso non è una cosa da tutti i giorni e per questo motivo ti consigliamo di approfittarne immediatamente. Ottimo sia per chi è alla ricerca di un telefono economico e semplice da utilizzare, sia per chi ha bisogno di un muletto.

La disponibilità dello smartphone Motorola è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Lo puoi provare con tutta calma: per il reso gratuito hai a disposizione i classici quattordici giorni di tempo.

moto e15: le caratteristiche tecniche

Le prestazioni non sono certo quelle di un iPhone 16, ma anche il prezzo è molto differente. Il moto e15 è uno smartphone economico, con una scheda tecnica da entry-level, ma che nella vita di tutti i giorni si rivela molto utile.

Come ci ha abituato in questi ultimi anni, Motorola ha fatto un ottimo lavoro, lavorando molto sull’ottimizzazione tra software e hardware. Il telefono si basa su uno schermo molto luminoso da 6,67 pollici ad alta risoluzione e con refresh rate fino a 90 Hz che lo rende anche più fluido con le app social e con i video. Buona anche la qualità dell’audio grazie all’amplificatore dei bassi. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Helio G81 Extreme con a supporto 2 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna. La RAM può arrivare fino a 6 gigabyte utilizzando la funzione della RAM virtuale. Lo spazio di archiviazione può essere aumentato utilizzando una scheda microSD.

Comparto fotografico con cui puoi toglierti delle belle soddisfazioni grazie alla presenza di una fotocamera posteriore da 32 megapixel che sfrutta anche l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità degli scatti. La fotocamera frontale, invece, è da 8 megapixel. Una delle peculiarità dello smartphone Motorola è la presenza di una batteria da ben 5200mAh che permette di utilizzare il telefono anche per più di un giorno. Insomma, un telefono che costa poco, ma che nasconde una scheda tecnica tutt’altro che da disprezzare.

