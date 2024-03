Fonte foto: Nokia

Gli smartphone di fascia bassa occupano una fetta di mercato affollata di dispositivi che sono tutti molto simili e puntano agli utenti che cercano, prima di tutto, un telefono economico.

Distinguersi in questa fascia di prezzo non è semplice, perché con poco budget a disposizione non si possono fare miracoli. Ci ha provato, con successo, HMD col suo Nokia G22, un device semplice ed economico, che ha una particolarità: può essere riparato dall’utente, che può sostituire la batteria, lo schermo, la porta di ricarica e la cover posteriore.

In più, grazie all’ottima offerta su Amazon, si può portare a casa questo telefono per meno di 150 euro.

Nokia G22 – T606 Unisoc – Versione 4/128 GB

Nokia G22: scheda tecnica

Nokia G22 ha uno schermo IPS LCD che misura 6,52 pollici, con risoluzione HD+ (720×1.600 pixel) e refresh rate a 90 Hz. Presente anche un vetro Corning Gorilla Glass 3, ottimo per difendere il display da graffi e urti accidentali.

Il processore è un T606 Unisoc affiancato in questa offerta specifica da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibili fino a 2 TB tramite scheda microSD.

Tra le particolarità la funzione Virtual RAM, che permette all’utente di guadagnare 2 GB di RAM aggiuntiva attingendo dallo spazio di archiviazione del device.

Tre le fotocamere sul retro di questo smartphone, con un sensore principale da 50 MP, uno per le macro da 2 MP e uno per la profondità di nuovo da 2 MP. La selfiecamera è da 8 MP.

Tra le opzioni di connettività non c’è il 5G, dato che il processore scelto dall’azienda produttrice non ha un modem compatibile. Troviamo però il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, l’NFC, l’USB-C, l’ingresso per il jack audio da 3,5mm e le diverse opzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica via cavo a 20 W. Il sistema operativo è Android 14. Inoltre il device è certificato IP52, ed è quindi resistente alla polvere e alle gocce d’acqua.

Infine una caratteristica da non trascurare del Nokia G22 è che può essere riparato dall’utente stesso. Per farlo basta acquistare i ricambi necessari su iFixit (store presente anche sul mercato italiano) e, seguendo le istruzioni fornite, provvedere in autonomia alla manutenzione del device così da allungargli la vita e ridurre la produzione di rifiuti elettronici.

Nokia G22: l’offerta su Amazon

Nokia G22 è uno smartphone low-cost che punta tutto su tre caratteristiche principali: una buona autonomia che, secondo le stime del produttore, può arrivare anche a tre giorni di utilizzo moderato; la possibilità di essere riparato dall’utente e, ovviamente, da un prezzo estremamente basso.

Di listino per acquistare questo smartphone sono necessari è di 179,99 euro ma con le offerte su Amazon il prezzo scende fino a 149,99 euro (-17%, -30 euro) la soluzione ideale per chi è in cerca di un telefono nuovo e vuole spendere il giusto.

