Nokia G42 5G ufficiale: caratteristiche e prezzo

HMD Global ha presentato ufficialmente il Nokia G42 5G, il nuovo smartphone dell’azienda finlandese che può essere riparato dall’utente utilizzando le guide e vari componenti acquistati direttamente su iFixit.com. Un device essenzialmente di fascia bassa, pensato per quelle persone che hanno bisogno di un telefono che principalmente sia economico e adatto alla vita di tutti i giorni tra social, navigazione sul web e poche altre funzionalità.

Il “plus” del Nokia G42 5G, oltre alla connessione 5G, è quello di poter essere riparato in piena autonomia, acquistando i pezzi sul sito ufficiale. Un’operazione che, chiaramente, richiede un po’ di manualità ma che potrebbe aiutare gli utenti ad allungare il ciclo di vita del proprio smartphone, riducendo anche la produzione di rifiuti elettronici (RAEE).

Nokia G42 5G: scheda tecnica

Il nuovo Nokia G42 5G ha un display da 6,56 pollici, con risoluzione HD+ (720×1.612 pixel) e refresh rate 90Hz. A protezione dello schermo un vetro Corning Gorilla Glass 3 che lo tiene al sicuro da urti e cadute.

Il processore scelto da Nokia è un Qualcomm Snapdragon 480+ 5G a cui si affiancano 6 GB di RAM e 128 GB di memoria per l’archiviazione, espandibili fino a 1 TB tramite scheda microSD. Presente anche la funzione per la RAM virtuale con la possibilità di espandere la memoria attingendo dallo spazio di archiviazione interno (se disponibile).

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con Autofocus, uno per gli scatti macro da 2 MP e uno per la profondità sempre da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP. Tra le connessioni troviamo, ovviamente, il 5G, WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C, il jack 3,5mm e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Presente anche il chip per l’NFC, indispensabile per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata a 20 W. Il sistema operativo è Android 13 con la garanzia di Nokia di 2 aggiornamenti di sistema e fino a 3 anni di aggiornamenti di sicurezza. Infine il Nokia G42 5G ha la certificazione IP52, che attesta la protezione del dispositivo alla polvere e al gocciolamento d’acqua da qualsiasi direzione.

Nokia G42 5G: prezzo e disponibilità

Nokia G42 5G è già disponibile per l’acquisto sul sito ufficiale, nell’unico taglio di memoria disponibile 6/128 GB, nelle colorazioni So Grey e So Purple al prezzo consigliato di 259 euro. Per il lancio del nuovo smartphone, all’acquisto verranno inclusi anche un paio di auricolari Nokia Comfort Earbuds.

Trattandosi del primo telefono di Nokia che può essere riparato dall’utente, ci sono anche i pezzi di ricambio, disponibili tramite iFixit a questi prezzi: