Motorola Moto G75 5G ufficiale: caratteristiche e prezzo

Motorola ha presentato il nuovo Motorola Moto G75 5G, uno smartphone di fascia media che punta tutto su due caratteristiche essenziali: coerenza e robustezza.

Per quanto riguarda la coerenza, parliamo di un device semplice ma con tutto il necessario per accompagnare l’utente nell’utilizzo quotidiano: ci sono un buon processore Qualcomm in grado di bilanciare alla perfezione consumi e prestazioni, un comparto fotografico semplice ma funzionale allo scopo, tecnologie per le connessioni recenti, incluso il 5G e il WiFi 6E, una batteria capiente con, addirittura, la ricarica wireless.

Sul fronte della robustezza invece, con le certificazioni IP68 e MIL-STD-810H, questo device è in grado di resistere a qualsiasi imprevisto, anche all’incuria degli utenti più distratti.

Motorola Moto G75 5G: scheda tecnica

Il nuovo Motorola Moto G75 5G ha uno schermo LCD da 6,78 pollici, con risoluzione FHD+ (2.388×1.080 pixel), frequenza di aggiornamento variabile a 120 Hz e 1.000 nit di luminosità di picco. Da sottolineare anche la presenza della tecnologia per utilizzare il device anche con le mani bagnate, regolando automaticamente sensibilità del touch. A protezione del display un robusto vetro Corning Gorilla Glass 5.

Il processore in dotazione è un Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 a cui si affiancano 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD. Presente anche la funzione RAM Boost che permette di ottenere altri 8 GB di RAM attingendo alla memoria interna del device (se disponibile).

Due le fotocamere a bordo con un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un secondo sensore ultra-grandangolare da 8 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP. Anche stavolta Motorola ha optato per un comparto fotografico essenziale e senza eccessi, semplificando al massimo ma optando per due sensori realmente utilizzabili.

Per quanto riguarda le connessioni, invece, ci sono il 5G, il WiFi 6E, il Bluetooth 5.4, il chip per l’NFC, l’USB-C 2.0 e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Il comparto audio comprende due speaker stereo certificati Dolby Atmos e Hi-Res Audio e due microfoni.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata Turbo Power da 30 W e ricarica wireless da 15 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria My UX e la promessa di cinque anni di aggiornamenti Android e sei anni di aggiornamenti di sicurezza.

Presente infine la certificazione IP68 che attesta la resistenza del device a polvere e acqua anche in caso di immersioni e la certificazione di grado militare MIL-STD-810H che attesta che questo smartphone può operare anche in condizioni climatiche estreme e resistere a qualsiasi tipo di sollecitazione esterna, incluse le vibrazioni dovute ai colpi di arma da fuoco.

Motorola Moto G75 5G: prezzo e disponibilità

Il nuovo Motorola Moto G75 5G sarà disponibile dalla seconda metà di novembre nelle colorazioni: Charcoal Gray, Aqua Blue (col retro in pelle vegana) e Succulent Green (con retro in pelle vegana) al prezzo consigliato di 299 euro.