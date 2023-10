Nokia G60 al minimo storico: l’offerta incredibile solo per pochi giorni

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Per i nostalgici e per chi è cresciuto negli anni ’90 e nei primi anni del nuovo millennio, Nokia vuol dire semplicemente telefoni iconici e di grandissima qualità. Con l’arrivo degli smartphone, l’azienda finlandese ha avuto un po’ di difficoltà nell’adattarsi alle nuove esigenze del mercato, ma negli ultimi anni è tornata con forza e con le qualità che l’hanno sempre contraddistinta. Uno dei modelli migliori lanciati negli ultimi mesi è sicuramente il Nokia G60, un telefono a metà tra un medio e un top di gamma e che oggi troviamo su Amazon in offerta a un prezzo mai visto prima grazie allo sconto eccezionale del 33% che fa risparmiare più di 110€ sul prezzo di listino.

Il Nokia G60 è uno smartphone performante e che non ha paura di essere paragonati a telefoni di brand più conosciuti. Ha tutte le caratteristiche per diventare il vostro nuovo smartphone, anche grazie a una scheda tecnica molto equilibrata che si basa sull’ottimo processore Snapdragon 695, su uno schermo con frequenza d’aggiornamento elevatissima e infine una batteria che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi. Ma non finisce qui, perché nella parte posteriore è presente anche una fotocamera di livello professionale.

Nokia G60: la scheda tecnica

A uno smartphone che costa meno di 250€ si richiede poche e fondamentali caratteristiche: deve essere affidabile, abbastanza potente da supportare qualsiasi applicazione e deve avere una buona fotocamera. Tutto questo e molto altro lo trovi nel Nokia G60.

L’azienda finlandese ha fatto le cose per bene. Il Nokia G60 è un telefono molto interessante e probabilmente sottovalutato dagli utenti. Partiamo dal primo elemento che cattura l’attenzione: lo schermo AMOLED da 6,58" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz che lo rende particolarmente scorrevole con le app social. A gestire il tutto c’è l’ottimo processore Snadpragon 695 con a supporto 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB con la scheda microSD).

Molto interessante anche il comparto fotografico coadiuvato da un sistema di intelligenza artificiale che rende le immagini perfette in ogni situazione. Nella parte posteriore è presente una fotocamera principale di livello professionale da 50MP, con un sensore ultra-grandangolare da 5MP e un obiettivo da 2MP. La fotocamera frontale è da 8MP.

La batteria da 4500mAh è il giusto compromesso per arrivare a fine giornata con tutta tranquillità. Chiudiamo con alcune delle caratteristiche che rendono il Nokia G60 unico sul mercato. L’azienda finlandese assicura aggiornamenti software e di sicurezza per ben tre anni: il telefono avrà sempre l’ultima versione di Android e sarà protetto contro i nuovi pericoli. Inoltre è realizzato con il 60% di plastica riciclata, dato molto importante in un’epoca in cui bisogna sprecare sempre meno risorse.

Nokia G60 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

A un prezzo così non lo si era mai visto. Oggi troviamo il Nokia G60 a un prezzo di 235,99€ con uno sconto del 33% rispetto a quello di listino. Si tratta del minimo storico su Amazon e anche del miglior prezzo web. Il risparmio supera i 110€ e puoi anche rateizzare il pagamento utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. Il telefono è già pronto per essere spedito e la consegna avviene in pochissimo tempo, anche meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove si effettua l’ordine). Approfittane subito: la promo potrebbe scadere a breve.

