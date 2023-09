Fonte foto: Lenscap Photography / Shutterstock

HMD Global è un’azienda finlandese che, dal 2017, ha stretto un accordo di licenza con Nokia per l’utilizzo in esclusiva dello storico marchio per la commercializzazione di smartphone e tablet con sistema operativo Android. I primi dispositivi Nokia firmati HMD Global sono stati presentati in occasione del Mobile World Congress 2017.

Successivamente, la gamma Nokia curata da HMD Global ha registrato diversi nuovi modelli, con ottimi riscontri commerciali, almeno per i primi anni. Ora, anche per via di risultati inferiori alle attese per gli smartphone a marchio Nokia, HMD Global guarda al futuro con una nuova strategia. L’azienda realizzerà smartphone con il suo marchio. I dettagli, per il momento, sono ancora pochi ma una cosa è certa: il progetto non è un’indiscrezione ma è stato confermato ufficialmente da Jean-Francois Baril, CEO di HMD Global.

Nuovi smartphone HMD Global in arrivo

HMD Global prepara, dunque, una nuova strategia che lo stesso manager definisce “multi-brand“. Dopo essere stata “la casa dei telefoni Nokia“, quindi, HMD si prepara a fare il suo ingresso sul mercato con una nuova linea di smartphone (e probabilmente altri dispositivi) con un proprio marchio.

Il (lungo) post con cui il CEO ha anticipato la nuova strategia di HMD Global non entra nei dettagli in merito a quelle che saranno le future strategie per il settore di telefonia mobile. Anche le tempistiche, per il momento, non sono chiare. Di certo, però, i programmi per lo sviluppo di una nuova gamma con un proprio marchio sono già iniziati in casa HMD.

L’azienda potrebbe avvalersi degli stessi partner produttivi con cui realizza gli smartphone Nokia, da oramai sei anni, andando a diversificare la sua offerta con un secondo marchio ma confermando l’adozione del sistema operativo Android e, probabilmente, la stessa strategia di distribuzione che prevede sia la commercializzazione online che tramite alcuni rivenditori partner.

L’azienda ha anticipato l’arrivo di “dispositivi mobili convenienti e di alta qualità” per i consumatori di tutto il mondo. Molto probabilmente, ulteriori aggiornamenti arriveranno nel corso dei prossimi mesi.

Quale futuro per i telefoni Nokia?

Dopo i primi tentativi di crescita, HMD Global sembra aver ridotto gli investimenti per lo sviluppo della gamma Nokia. L’azienda, dopo il fallimentare progetto del Nokia 9 PureView del 2019, non ha più tentato in modo concreto la strada per affermarsi nel segmento premium, puntando solo sulla fascia media e sui cosiddetti “feature phone” (telefoni, ben poco smart, che servono quaso solo per telefonare) per ritagliarsi il suo spazio sul mercato.

HMD Global, però, non sembra intenzionata ad abbandonare il marchio Nokia. Il lancio di una gamma di smartphone HMD potrebbe, infatti, essere l’occasione per un nuovo tentativo di rilancio dello storico marchio finlandese, magari con un focus sul segmento premium in grado di garantire profitti nettamente superiori rispetto alla sempre più affollata e competitiva fascia media del mercato.