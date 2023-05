Nokia XR21 ufficiale: caratteristiche e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Nokia XR21, il nuovo rugged phone di fascia medio-bassa di HMD Global. Dopo le indiscrezione dei giorni passati l’azienda ha condiviso sul sito ufficiale la scheda tecnica completa del dispositivo, confermando quanto appreso in precedenza dalle voci sul web.

Poche le differenze rispetto al precedente Nokia XR20 e questo nuovo rugged phone, più che sulle caratteristiche hardware, punta tutto sulla resistenza e sulle certificazioni che confermano la volontà del brand di portare sul mercato un device capace di operare a qualsiasi condizione di utilizzo.

Presente la certificazione degli standard civili e militari MIL-STD-810H, IP68 e IP69K, che attestano la protezione completa dalle cadute, la possibilità di immergere lo smartphone nell’acqua per circa 1 ora e la resistenza ai getti d’acqua fino a 100 bar. L’azienda promette anche la possibilità di operare a una temperatura compresa tra i -20° C e i + 55° C e l’utilizzo del touch screen con i guanti e le mani bagnate.

Nokia XR21: scheda tecnica

Il Nokia XR21 ha un display LCD da 6,49 pollici, con risoluzione Full HD e refresh rate variabile fino a 120 Hz. A difesa dello schermo, Nokia ha optato per una protezione Gorilla Glass Victus, la più tenace tra quelle disponibili nel catalogo di Corning. Del resto, trattandosi di un rugged phone, Nokia XR21 è pensato per essere utilizzato (anche) in condizioni estreme.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 695 a cui si affianca un solo taglio di memoria: 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, non espandibile tramite microSD esterna. Un chip destinato ormai ai dispositivi economici, ma molto affidabile e con connessione 5G.

Il comparto fotografico prevede un sensore principale da 64 MP, prodotto da Omnivision e senza l’ottica Zeiss utilizzata presente sul modello precedente, e uno ultra-grandangolare da 8 MP. Per la fotocamera frontale, invece, l’azienda ha optato per un sensore da 16 MP.

Per quanto riguarda le connessioni disponbili sul Nokia XR21, troviamo il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.1, i vari sistemi di geolocalizzazione satellitare (GPS, Galileo, GLONASS, Beidou, QZSS,NavIC, A-GPS/A-GLONASS), la porta USB-C 2.0 e la presa per il jack audio da 3,5 mm. Non c’è traccia del chip per l’NFC.

La batteria è da 4.800 mAh con ricarica cablata a 33W ma non c’è più la ricarica wireless che, al contrario, era presente nel modello precedente e che Nokia ha eliminato, forse, per contenere il prezzo e il peso complessivo. Il sistema operativo è Android 12 con, aggiornamenti di sistema garantiti fino a maggio 2026 e aggiornamenti di sicurezza fino a maggio 2027.

Nokia XR21: quanto costa

Il Nokia XR21 è già disponibile sul sito ufficiale italiano di Nokia, nelle colorazioni nero e verde, e il prezzo ufficiale è di 599 euro. Per l’hardware e la scheda tecnica è certamente un prezzo elevato, ma una buona parte del prezzo dei rugged phone è da addebitare ai materiali e ai costi di ingegnerizzazione che permettono a questi telefoni di resistere a condizioni estreme.