Nokia9 PureView, ufficiale il primo smartphone con cinque fotocamere

24 Febbraio 2019 - È più di un anno che si parla del Nokia 9, lo smartphone che deve rilanciare le ambizioni dell’azienda finlandese nel settore dei top di gamma. Sono oramai ben due anni che Nokia è tornata nel mondo degli smartphone e i risultati sono stati più che soddisfacenti. Nokia si è fatta apprezzare soprattutto nel settore dei medio di gamma, grazie a smartphone con buone caratteristiche tecniche e dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Ma con l’arrivo del Nokia 9 PureView, l’azienda finlandese tenta il salto di qualità.

Negli ultimi mesi lo smartphone ha fatto parlare molto di sé. Il motivo è semplice: il Nokia 9 PureView è il primo smartphone con ben cinque fotocamere posteriori. Il sistema pentacam è stato realizzato dall’azienda tedesca Carl Zeiss e assicura immagini di altissima qualità. I cinque sensori lavorano insieme per scattare un’immagine in HDR da 12 Megapixel. I primi scatti mostrati da Nokia mostrano tutto il potenziale di questo modulo fotografico innovativo. Non mancano, però, le note negative. Lo smartphone monta il processore Snapdragon 845, uscito lo scorso anno e oramai superato dal nuovissimo Snapdragon 855. A livello di performance il Nokia 9 soffrirà sicuramente il confronto con i top di gamma usciti in queste settimane.

Le caratteristiche del Nokia 9

Il Nokia 9 PureView si inserisce nella categoria dei top di gamma. A bordo troviamo il chipset Snapdragon 845 supportato da 6GB di RAM e da 128GB di memoria interna. Lo schermo pOLED è da 5,99 pollici con risoluzione 2K. Il design dello smartphone non è particolarmente innovativo: presenta delle cornici piuttosto evidenti sia nella parte superiore sia in quella inferiore.

La batteria è da 3320mAh con il supporto alla ricarica rapida e alla ricarica wireless. Il sensore per le impronte digitali è presente sotto lo schermo.

Come tutti gli smartphone dell’azienda finlandese, anche il Nokia 9 PureView fa parte della famiglia Android One e monta una versione pura del sistema operativo del robottino verde. Nokia ha assicurato che il dispositivo riceverà due major update e assistenza per tre anni con gli le patch di sicurezza. A bordo ci sarà Android 9 Pie.

Il comparto fotografico del Nokia 9

Il comparto fotografico del Nokia 9 PureView merita un approfondimento. Come anticipato, lo smartphone monta un modulo fotografico composto da ben cinque sensori: due obiettivi RGB da 12 Megapixel e tre lenti monocromatiche da 12 Megapixel. Tutte e cinque le fotocamere lavorano insieme per realizzare un’unica immagine da 12 Megapixel. A supporto dei sensori è presente anche un co-processore che corregge automaticamente l’esposizione e il bilanciamento del bianco per ognuna delle cinque fotocamere. Le fotocamere supportano anche l’HDR.

Il sensore frontale è da 20 Megapixel.

Prezzo e data di uscita in Italia Nokia 9

Il Nokia 9 PureView è già disponibile all’acquisto a un prezzo di 649 euro. Per il momento l’unica colorazione disponibile è la Midnight Blue.