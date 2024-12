Nord Sud Ovest Est, come continua la serie sugli 883

Fonte foto: Sky

Non è mai stato un segreto che la serie tv sugli 883 fosse stata immaginata come una storia in due atti, ma la conferma ufficiale da parte di Sky è arrivata solo in questi giorni. Dopo lo straordinario successo della prima stagione Hanno ucciso l’uomo ragno: La leggendaria storia degli 883, che è andata in onda su Sky e in streaming su NOW a novembre 2024, è infatti arrivato l’annuncio definitivo della seconda stagione che si intitolerà Nord Sud Ovest Est: La leggendaria storia degli 883.

Il video annuncio di Nord Sud Ovest Est: La leggendaria storia degli 883

L’attesa novità è stata annunciata da Sky con un breve video.

Il teaser trailer mostra Max Pezzali e Mauro Repetto (interpretati rispettivamente da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli) mentre si esibiscono su un palco, di fronte alla folla, sulle note di Nord Sud Ovest Est, brano celebre tratto dal secondo album della band e che non a caso dà anche il titolo a questa seconda stagione.

Di cosa parla la seconda stagione della serie sugli 883

Nord Sud Ovest Est: La leggendaria storia degli 883 ripercorrerà le vicende che hanno portato all’uscita del secondo album degli 883, dal titolo Nord Sud Ovest Est – un album di enorme successo, che vende il doppio delle copie del precedente.

Pubblicato nel 1993, questo secondo album della band di Pavia arriva un anno dopo il primo (Hanno ucciso l’Uomo Ragno, fuori nel 1992) ed è l’ultimo scritto e realizzato insieme da Max Pezzali e Mauro Repetto.

Perché Repetto ha lasciato gli 883

Al centro dei nuovi episodi della serie tv ci sarà dunque spazio anche per l’addio – musicalmente parlando – tra i due amici e fondatori degli 883, che come accennato anche nella stagione 2 hanno il volto dell’esordiente Elia Nuzzolo e di Matteo Oscar Giuggioli.

L’uscita dal gruppo di Mauro Repetto è avvenuta nel 1994. La vicenda è sempre stata raccontata dai diretti interessati in questo modo: dopo essersi incontrati per lavoro, i due amici si salutano e si danno appuntamento al lunedì, ma Mauro lascia intendere che non verrà e che desidera invece lasciare il progetto musicale.

La decisione, sempre stando a quanto raccontato nel corso degli anni, aveva a che fare con il fatto che Mauro non si sentiva a proprio agio con le conseguenze del successo e con le richieste e i ritmi incalzanti che ne derivavano: ciò che gli piaceva fare era davvero “solo” scrivere musica e canzoni con l’amico in cantina. Max e Claudio Cecchetto hanno cercato di fargli cambiare idea, ma invano.

La serie sugli 883 avrà una terza stagione?

No, al momento nulla lascia pensare che ci sarà una stagione 3. Nord Sud Ovest Est: La leggendaria storia degli 883 viene infatti presentato come «l’epico finale della leggendaria storia degli 883».

Quando esce Nord Sud Ovest Est: La leggendaria storia degli 883

La seconda stagione della serie sugli 883 firmata da Sydney Sibilia, dal titolo Nord Sud Ovest Est: La leggendaria storia degli 883, è attualmente in lavorazione.

La novità uscirà prossimamente su Sky e in streaming solo su NOW, ma la data esatta non è ancora stata annunciata.