Arriva in tv e streaming Volare di Margherita Buy: dove vederlo

Fonte foto: Riccardo Ghilardi/Sky

Arriva in prima tv su Sky questa sera, lunedì 14 ottobre, Volare, il primo film diretto da Margherita Buy. Disponibile anche on demand e in streaming su NOW, la trama ruota attorno alla storia di un’attrice italiana, AnnaBì, interpretata dalla stessa Buy, che è bloccata nella sua vita – sia personale sia lavorativa – dalla paura di volare.

La trama di Volare di Margherita Buy

AnnaBì è un’attrice molto amata dal pubblico televisivo che potrebbe fare il grande salto verso il successo internazionale, se non fosse per la sua paura di volare.

Proprio a causa di quest’ultima infatti perde l’occasione della sua vita, cioè un film diretto dal regista coreano del momento. AnnaBì rinuncia per via della sua fobia, appunto, e si ritrova così a interpretare l’ennesima stagione di una fiction italiana un po’ insulsa.

La paura del volo la frena non solo nella carriera, ma anche nella vita, specialmente dopo che l’amata figlia viene accettata da una prestigiosa università statunitense. Angosciata, AnnaBì si iscrive a un corso della compagnia di bandiera pensato per chi ha paura di volare e tenuto da un comandante esperto e da una psicologa specializzata.

La protagonista si trova così a condividere la sua fobia con dei compagni di avventura inaspettati, molto diversi da lei: dal dentista che vuole ritrovare il suo grande amore in Messico, al critico scontroso e supponente, passando per l’agricoltore che vuole conoscere il mondo…

Il cast del film Volare

Oltre alla già citata Margherita Buy, nel cast di Volare ci sono anche Anna Bonaiuto (già in Tre Piani, Loro e L’amore molesto), che interpreta l’agente della protagonista, e Giulia Michelini (già in Tutti per 1 – 1 per tutti, A casa tutti bene e Io c’è), nei panni di una fan scatenata di AnnaBì.

Matteo Oscar Giuggioli (che interpreta Mauro Repetto nella nuova serie Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883) interpreta un talento del basket con la paura di volare, mentre Elena Sofia Ricci (Mine Vaganti, Il tuttofare, Il pranzo della domenica) interpreta un’altra attrice collega di AnnaBì, con la quale il rapporto è segnato da una certa invidia.

Dove vedere il film Volare in streaming

Il film Volare sarà trasmesso oggi, lunedì 14 ottobre 2024 alle 21.15 su Sky Cinema Uno. Il film si può vedere anche in streaming su NOW e resta disponibile on demand, oltre che a noleggio su altre piattaforme di streaming tra cui Prime Video.

I film con Margherita Buy in streaming

In occasione della prima tv di Volare, Sky Cinema ha voluto omaggiare Margherita Buy con la Collezione on demand Margherita Buy, che contiene alcuni film celebri di questa attrice italiana, la più premiata di sempre dal David di Donatello (ha vinto sette statuette in oltre 30 anni di carriera).

Tra i titoli a disposizione su Sky e NOW ci sono ad esempio Le Fate Ignoranti (che si trova anche su Netflix e Disney+), Ma che colpa abbiamo noi (a noleggio anche su altre piattaforme di streaming) e Dieci Minuti (visibile anche su Netflix).