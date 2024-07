Quando esce in streaming la serie sugli 883: annunciata la data

Fonte foto: Sky

C’è un nuovo teaser trailer ad accompagnare l’annuncio della data di uscita esatta di Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883, la serie tv dedicata ai primi passi nel mondo della musica dell’iconico duo formato da Max Pezzali e Mauro Repetto. A fare da sfondo alla loro storia ci sono i mitici anni Novanta e la vita di provincia, dato che i due vivono e si conoscono a Pavia. Ideata, scritta, diretta e prodotta da Sydney Sibilia, la serie tv arriverà dopo l’estate su Sky e in streaming su NOW.

Di cosa parla la serie sugli 883 Hanno ucciso l’uomo ragno

La serie tv sugli 883 Hanno ucciso l’uomo ragno è diretta, oltre che da Sibilia, anche da Francesco Ebbasta (noto tra le altre cose per la serie Pesci Piccoli con il collettivo comico The Jackal) e Alice Filippi (nota per Sul più bello e SIC). Sibilia, che ha già messo la firma su titoli come Smetto quando voglio, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose e Mixed by Erry, è qui alla sua prima esperienza da regista in una serie tv.

Ad affiancarlo nella scrittura, invece, sono stati Francesco Agostini, Chiara Laudani e Giorgio Nerone. Prodotta da Sky Studios e Groenlandia (società del Gruppo Banijay), oltre che da Matteo Rovere e Sibilia stesso, Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883 «è una dramedy ritmata e brillante» che racconta «una storia di musica, di provincia, di illusioni e di grande amicizia», recita la presentazione ufficiale della serie tv.

Ecco i primi scatti dal set Hanno ucciso l’uomo ragno – la vera storia degli 883, la serie #SkyOriginal che ripercorre le tappe che hanno portato la band fino al successo✨ ​ ​ #883laserie pic.twitter.com/8Ev5qZkL0n — Sky (@SkyItalia) July 19, 2023

I protagonisti della storia sono i giovanissimi Max Pezzali e Mauro Repetto che vivono a Pavia alla fine degli anni Ottanta. A interpretarli sono, rispettivamente, Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli (Il filo invisibile, Gli sdraiati, Vostro Onore).

Max ama i fumetti e la musica americana, è un anticonformista e, quando viene bocciato perché trascura gli studi, si trasferisce in un nuovo liceo. Qui conosce Mauro, il suo nuovo compagno di banco. Entrambi hanno la passione per la musica, ma è soprattutto la forza trascinante di Mauro che spinge il duo a immaginare, scrivere e comporre le prime canzoni, che verranno poi prodotte da Claudio Cecchetto.

Insieme formano un duo che, contro ogni aspettativa, cambierà la musica italiana sorprendendo tutti, in primis gli stessi Max e Mauro. Che infatti, quando verranno travolti dal successo, non potranno fare a meno di fare i conti con le proprie differenze caratteriali. Riusciranno a rimanere uniti?

Il nuovo trailer della serie sugli 883

Il nuovo trailer di Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883 è stato mostrato in anteprima ai fan nelle varie tappe dei concerti del tour negli stadi di Max Pezzali. Ora, però, il breve filmato, visibile qui sotto, è disponibile per tutti.

Quando esce la serie sugli 883 Hanno ucciso l’uomo ragno

Si sapeva già da qualche settimana che la serie sugli 883 sarebbe uscita in ottobre, ma adesso c’è una data precisa.

Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883 sarà infatti disponibile dall’11 ottobre 2024 in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.