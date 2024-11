Hanno ucciso l'uomo ragno, la serie sugli 883 avrà una stagione 2?

Fonte foto: Sky

L’operazione nostalgia è riuscita alla perfezione, ma questo si sapeva già prima della messa in onda del finale di stagione. Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883, serie tv Sky Original firmata da Sydney Sibilia, ha segnato ascolti da record già al debutto, che sono poi cresciuti costantemente di settimana in settimana. I primi due episodi hanno raggiunto infatti i 2 milioni di spettatori medi, mentre il quinto e il sesto hanno superato nella settimana dell’uscita quota 1 milione 300mila spettatori tv medi, segnando un ulteriore +3% sulla performance della settimana precedente. Ora che la serie tv si è conclusa, che ne sarà della storia di Max Pezzali e Mauro Repetto?

Come finisce la serie tv Hanno ucciso l’uomo ragno

Gli ultimi episodi di Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883 sono usciti venerdì 1° novembre 2024 su Sky e in streaming su NOW.

Max e Mauro, dopo il grande successo all’Aquafan di Riccione, vivono un vero e proprio sogno a occhi aperti, tra feste in piscina e lussi mai immaginati prima. Ma il rapporto tra i due amici sta per cambiare. Mentre Silvia si prepara a partire per l’Erasmus, Max, tornato a Pavia, riprende in mano la canzone che aveva scritto per la ragazza di cui è innamorato. Quando la fa ascoltare a Mauro, entusiasta, quest’ultimo però gli chiede: «Max, ma su questa canzone, io come ballo?».

La seconda stagione della serie sugli 883: cosa sappiamo

Intervistato da Fanpage, Sydney Sibilia ha confermato che la seconda stagione di Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883 è confermata e in dirittura di arrivo. «Non solo la stiamo pensando, la stiamo scrivendo e fra poco la giriamo pure», ha dichiarato.

Non è una totale sorpresa, in realtà: come ricordato da Sibilia stesso, la serie tv è stata fin dall’inizio concepita in due stagioni. «Il bello deve ancora venire, abbiamo tutte le canzoni fighe ancora non citate», ha aggiunto.

Quando esce Hanno ucciso l’uomo ragno stagione 2

Secondo quanto anticipato dal creatore della serie tv, Sydney Sibilia, la scrittura della stagione 2 è quasi ultimata. L’idea è quella di procedere con le riprese tra la primavera e l’estate 2025, così da uscire con i nuovi episodi tra ottobre e novembre dello stesso anno.

Prodotta da Sky Studios e da Groenlandia, società del Gruppo Banijay, la serie tv ha come protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli. Sydney Sibilia firma le sceneggiature con Francesco Agostini, Chiara Laudani e Giorgio Nerone. Alla regia, oltre allo stesso Sibilia, ci sono Alice Filippi (già nota per Sul più bello e SIC) e Francesco Ebbasta (Addio fottuti musi verdi e Generazione 56k). Ebbasta ha diretto gli ultimi due episodi della prima stagione.