MSI Thin GF63, con le offerte Amazon questo notebook ha un prezzo super

Fonte foto: MSI

Il mercato dei computer da gaming è uno dei più fiorenti dell’elettronica di consumo, con decine e decine di dispositivi diversi pronti a garantire ai giocatori di tutto il mondo potenza, prestazioni e tanta innovazione.

Naturalmente, come ben sanno gli appassionati del genere, il prezzo di questi notebook non è decisamente accessibile, del resto un comparto hardware in grado di far girare al meglio anche i titoli più recenti ha un certo costo, che potrebbe non essere adatto a tutte le tasche.

Per fortuna su Amazon le offerte non mancano e tra le più vantaggiose troviamo quella per l’MSI Thin GF63, un notebook da gaming entry-level che può essere acquistato a un prezzo davvero da non sottovalutare.

MSI Thin GF63 – Intel Core i7 – Versione 16/512 GB

MSI Thin GF63: scheda tecnica

Il notebook MSI Thin GF63 (modello 12UDX-293IT) ha un display IPS LCD da 15.6 pollici, con risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) e refresh rate fino a 144 Hz.

Il processore in dotazione è un Intel Core i7 di 12esima generazione affiancato, per questa offerta specifica, da 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. La scheda grafica dedicata è una Nvidia GeForce RTX 3050, il modello più economico tra quelli proposti dall’azienda statunitense, ma comunque un buon prodotto, affidabile e capace di garantire buone prestazioni.

Per tenere al fresco il comparto hardware MSI ha optato per un sistema Shared-Pipe che interviene sia sulla CPU che sulla GPU, mantenendo bassa la temperatura anche durante le sessioni di gioco più impegnative e garantendo comunque un livello di rumore della ventola contenuto.

Tra le connessioni, trovano posto su questo notebook una porta USB-C 3.2, tre porte USB-A 3.1, in ingresso HDMI, l’ingresso ethernet e due ingressi jack uno per le cuffie e uno per il microfono. Oltre a questo non mancano naturalmente il WiFi 6 e il Bluetooth 5.2.

Presenti anche due speaker stereo da 2 W certificati Hi-Res Audio, il microfono e una webcam con risoluzione 720p.

La batteria è da ‎52,4 Wattora, per un’autonomia stimata di circa 6 ore. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

MSI Thin GF63: l’offerta su Amazon

MSI Thin GF63 è uno dei notebook da gaming entry level dell’azienda taiwanese, un dispositivo sviluppato per essere performante (anche coi giochi più recenti) pur mantenendo un prezzo più accessibile rispetto ai top di gamma presenti nel catalogo dell’azienda.

Parliamo comunque di un prodotto di buona qualità, molto efficiente e pronto a soddisfare qualsiasi esigenza dei gamer e non solo.

Il prezzo di listino di questo computer è di 1.199 euro, non proprio bassissimo ma comunque giustificabile dalla scheda tecnica di cui sopra e dalla grande attenzione per i dettagli che MSI mette in ogni suo device. Con le offerte su Amazon, però, il prezzo scende fino a 899 euro (-25%, -300 euro), uno sconto davvero interessante che rende questo notebook da gaming un po’ più accessibile.

MSI Thin GF63 – Intel Core i7 – Versione 16/512 GB