Lenovo IdeaPad Slim 3, un buon notebook in super offerta

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è un notebook compatto, leggero e versatile, perfetto per la produttività, lo studio e l’intrattenimento. Oggi è in super offerta su Amazon

Fonte foto: Lenovo

Uno dei notebook più interessanti in offerta su Amazon è il Lenovo IdeaPad Slim 3, un prodotto con una scheda tecnica piuttosto versatile, utile per accompagnare l’utente negli utilizzi quotidiani e, naturalmente, per la produttività e lo studio.

Per le prossime ore, grazie agli sconti sull’e-commerce, il costo di questo dispositivo scende addirittura sotto i 500 euro, l’occasione ideale per tutte quelle persone che devono acquistare un nuovo PC e cercano un prodotto di qualità da portare a casa a un prezzo più che vantaggioso.

Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 – AMD Ryzen 5 7520U – Versione 8/512 GB

Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3: scheda tecnica

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 ha uno schermo IPS LCD che misura 15,6 pollici con tecnologia anti-riflesso, risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) e refresh rate a 60 Hz.

Il processore scelto dall’azienda produttrice è un AMD Ryzen 5 7520U, coadiuvato da 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB. La scheda video è una AMD Radeon 610M integrata all’interno del processore stesso; parliamo di un prodotto entry level, ottimo per la produttività, lo studio e l’utilizzo quotidiano ma, ovviamente, poco adatta a utilizzi più specifici come il gaming o attività che richiedono più risorse, come la grafica digitale o l’editing video.

Tra le connessioni ci sono due porte USB-A 3.2, una porta USB-C 3.2, un ingresso HDMI il lettore di schede SD e l’ingresso per il jack da 3,5 mm cuffie/microfono. Per quanto riguarda le connessioni wireless non mancano il WiFi 6 e il Bluetooth 5.1.

Sul notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 trovano posto anche una webcam HD 720P, due microfoni e due speaker da 1,5 W certificati Dolby Audio.

L’autonomia stimata dal produttore è di circa 8 ore con un utilizzo normale. Infine il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Lenovo IdeaPad Slim 3: l’offerta su Amazon

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è un notebook di buon livello, da utilizzare soprattutto per le operazioni di tutti i giorni tra intrattenimento, produttività e studio.

Grazie a dimensioni estremamente contenute (1,99×35,92×23,65) e a un peso irrisorio (1,6 Kg), questo notebook è l’ideale per essere trasportato facilmente in giro, inoltre con la grande autonomia promessa da Lenovo è possibile utilizzare il dispositivo per diverse ore anche senza avere una presa di corrente a disposizione.

Il prezzo di listino è di 649 euro, ma con l’offerta su Amazon è possibile portare a casa questo notebook a 499 euro (-23%, -150 euro) lo sconto che aspettavano in molti e che rende sicuramente più facile l’acquisto di un nuovo PC.

