Nothing Phone a prezzo mai visto: è da comprare subito

Nient’altro che il telefono. Niente barriere, niente "filtri" a fare da schermo tra tecnologia e utilizzatore. Una filosofia chiarissima, quella che ha portato al lancio sul mercato del Nothing Phone (1).

Un dispositivo che, nonostante sia ormai sul mercato da più di un anno, ha ben poco da invidiare agli smartphone rilasciati anche negli ultimi mesi. Basta infatti scorrere la scheda tecnica del Nothing Phone 1 per rendersi conto che si tratta ancora oggi di uno dei migliori smartphone in circolazione. E grazie all’offerta top garantita da Amazon, il Nothing Phone (1) diventa un vero e proprio best buy del settore.

Nothing Phone (1), offerta imperdibile: sconto e prezzo finale

L’offerta di oggi sul Nothing Phone (1) è di quelle da non lasciarsi scappare troppo a cuor leggero. E capire il perché non è neanche troppo complesso. Il dispositivo del produttore con sede a Londra è infatti disponibile su Amazon con uno sconto del 35%, al prezzo più basso mai visto su Amazon. Acquistando oggi il Nothing Phone (1) costa solamente 379,00 contro i 579,00 del prezzo consigliato. Il risparmio è notevole: lo paghi 200 euro in meno rispetto al listino originario. Puoi dilazionare il pagamento a rate utilizzando la finanziaria Cofidis: il servizio si attiva in fase di check-out. Inoltre, come per tutti gli acquisti fatti in questi giorni, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2024. Puoi decidere di acquistarlo adesso e di regalarlo direttamente a Natale.

Nothing Phone (1) scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Obiettivo primario: eliminare le barriere tra uomo e tecnologia. E, per farlo, il Nothing Phone (1) si mette letteralmente a nudo. L’aspetto che stuzzica maggiormente la curiosità degli utenti, infatti, è il vetro Gorilla dual-side che copre anche la parte posteriore del dispositivo e lascia intravedere i circuiti interni del dispositivo mobile.

Sotto la corazza in vetro, poi, troviamo un comparto tecnico che ancora oggi ha pochi rivali sul mercato. Il cuore pulsante del Nothing Phone (1) è il SoC Snapdragon Snapdragon 778G+, capace di eseguire anche le app più esigenti senza colpo ferire. Un chip che coniuga prestazioni ed efficienza, garantende così consumi bilanciati e un’autonomia che vi permetterà di arrivare ben oltre la giornata di utilizzo. A "coadiuvarlo" troviamo 12 GB di RAM e 256 GB di memoria d’archiviazione.

Il display OLED da 6,55 pollici garantisce un’esperienza visiva senza paragoni. Il pannello è in grado di mostrare oltre 1 miliardo di sfumature, per colori più ricchi e contrasti più profondi, per immagini realistiche come non mai. Le transizioni saranno poi più fluide che mai grazie alla frequenza di aggiornamento adattiva a 120 Hz: le immagini scorreranno sul display senza interruzioni e senza lag.

Il sistema fotografico posteriore è composto da due sensori con risoluzione da 50 megapixel e apertura f/1.8 e f/2.2 per scatti più luminosi che mai. Gli scatti saranno perfetti anche in condizioni di scarsa luminosità: grazie anche agli algoritmi di intelligenza artificiale, potrai realizzare foto degne di una fotocamera digitale di livello medio-alto.

La batteria da 4.500 mAh, come accennato, garantisce poi un’autonomia più che sufficiente per arrivare ben oltre la giornata di utilizzo. Merito anche della gestione bilanciata delle risorse hardware e dell’ottimizzazione hardware-software messa a punto dai designer e dagli ingegneri Nothing.

