Novità: in arrivo Black Mirror stagione 7

Fonte foto: Netflix

«Robert Daly è morto, ma per l’equipaggio dell’USS Callister i problemi stanno solo iniziando». Con queste parole Netflix ha annunciato l’arrivo della settima stagione di Black Mirror, la serie antologica distopica creata da Charlie Brooker. Il nuovo ciclo di episodi sarà composto non solo da storie nuove, ma anche dal sequel di un vecchio episodio: proprio a questo fa riferimento la dichiarazione rilasciata dalla piattaforma di streaming.

Black Mirror 7: anticipazioni

La settima stagione di Black Mirror sarà composta da sei episodi, tra cui il sequel del primo episodio della quarta stagione. La puntata in questione è uscita nel 2017 e ha come protagonista Robert Daly (interpretato da Jesse Plemons), un programmatore brillante ma asociale che mette a punto un popolare gioco online ispirato a Star Trek. Usando il DNA dei suoi colleghi, Daly crea dei cloni digitali che possono accompagnarlo nelle avventure e nelle missioni spaziali del gioco, nel quale veste i panni del capitano dell’astronave Uss Callister.

Nella puntata (attenzione, seguono spoiler) i membri dell’equipaggio, incitati dall’ultima arrivata, Nanette, a un certo punto si ribellano al capitano e meditano la fuga. Il piano funziona. Grazie a una serie di sotterfugi, i membri dell’equipaggio riescono a scappare a bordo della navicella attraverso la backdoor ed entrano così nel gioco ufficiale, cioè quello senza le modifiche di Robert Daly. Quest’ultimo resta invece intrappolato in eterno nella sua astronave, da solo, mentre la sua controparte reale è alla scrivania in stato catatonico.

Nel finale della prima puntata della quarta stagione i membri dell’equipaggio continuano la loro avventura spaziale guidati da Nanette ma, come ha anticipato Netflix, i loro problemi sono solo all’inizio. Nel cast di questo episodio c’erano, oltre al già citato Plemons, anche Cristin Milioti, Jimmi Simpson, Michaela Coel e Billy Magnussen: è probabile che gli attori verranno richiamati per il sequel della settima stagione, ma non ci sono conferme in merito per ora. In questo episodio, tra l’altro, la voce fuori campo di un videogiocatore era di Aaron Paul, che ha poi fatto parte del cast della sesta stagione di Black Mirror (uscita su Netflix nel 2023).

Al momento, comunque, non ci sono ulteriori informazioni sugli altri episodi di Black Mirror 7: trama e cast di ciascuno verranno annunciati in seguito. Il breve trailer distribuito dalla piattaforma di streaming mostra per il momento soltanto sei simboli in fase di caricamento, ciascuno dei quali si riferisce a un episodio della stagione 7.

Quando esce Black Mirror 7

La settima stagione di Black Mirror uscirà su Netflix nel 2025: la data esatta non è ancora stata annunciata. È già stato confermato, invece, che Charlie Brooker sarà di nuovo produttore esecutivo insieme a Jessica Rhoades e Annabel Jones.