5 nuove serie comedy divertenti

Leggera, spensierata e divertente, niente fa stare bene come una serie comedy ben riuscita. Le variazioni sul tema sono numerose. C’è chi si accontenta di sorridere davanti alla tv e chi cerca una storia capace di farlo ridere di gusto, chi predilige la comicità demenziale e chi invece vorrebbe intrecciare la trama comedy con azione, romanticismo o anche un pizzico di dramma. Le principali piattaforme di streaming sono piene di proposte per tutti i gusti: ecco 5 titoli usciti di recente o in arrivo a breve.

No Good Deed

Il 12 dicembre 2024 su Netflix esce No Good Deed, nuova dark comedy con Ray Romano (già in Tutti amano Raymond) e Lisa Kudrow (alias la Phoebe di Friends).

I due interpretano una coppia sposata che deve vendere la propria casa di Los Angeles e, per farlo, tenta di nascondere i segreti che si celano tra le quattro mura dove hanno vissuto a lungo.

Sometimes the home of your dreams can be a true nightmare. No Good Deed premieres December 12. Starring Linda Cardellini, O-T Fagbenle, Denis Leary, Abbi Jacobson, Lisa Kudrow, Poppy Liu, Teyonah Parris, Ray Romano, and Luke Wilson. pic.twitter.com/SZCv9wSlpd — Netflix (@netflix) November 14, 2024

A Man on the Inside

Il 21 novembre 2024 sempre su Netflix arriva invece A Man on the Inside, serie tv comedy in cui il pensionato Charles (interpretato da Ted Danson) risponde a un annuncio di un’investigatrice privata e diventa una talpa in un’indagine top segret.

Ideata da Mike Schur e ispirata al lungometraggio The Mole Agent, candidato agli Oscar 2021 come Miglior documentario, la serie tv include nel cast Mary Elizabeth Ellis, Lilah Richcreek Estrada e Stephanie Beatriz.

Interior Chinatown

Chi preferisce le commedie contaminate da elementi action e drama può guardare Interior Chinatown, disponibile dal 19 novembre 2024 su Disney+. La protagonista è Willis Wu, eterna comparsa in una serie poliziesca che cerca di farsi strada nella storia e, intanto, scopre diversi segreti sullo strano mondo in cui vive e sulla sua famiglia.

Ranma ½, la nuova versione

Per chi cerca una commedia romantica piena di gag c’è l’ultima versione di Ranma ½. Il celebre manga di Rumiko Takahashi è stato pubblicato tra il 1987 e il 1996, mentre la prima serie anime risale al periodo 1989-1992. La storia però è stata da poco riproposta in una nuova versione seriale animata dallo studio MAPPA.

Uscita a ottobre 2024 su Netflix, la nuova serie anime ha sempre come protagonista Ranma Saotome che, dopo essere caduto nelle Sorgenti Maledette, è colpito da una maledizione che lo trasforma in ragazza quando è a contatto con l’acqua fredda e di nuovo in ragazzo quando tocca l’acqua calda.

Shrinking stagione 2

Shrinking in sé non è una novità (ha debuttato nel 2023), ma lo è invece la stagione 2, che è uscita su Apple Tv+ a metà ottobre 2024. La serie comedy con Jason Sagel parla di un terapista che, contravvenendo alle regole del suo mestiere, inizia a dire ai suoi pazienti esattamente ciò che pensa.