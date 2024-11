Dopo Ted Lasso, Bill Lawrence al lavoro su una commedia con Steve Carell

Fonte foto: Netflix/X

Bill Lawrence è al lavoro su una nuova serie comedy: il titolo non è ancora noto, ma due dei protagonisti sono già stati annunciati, tra cui la star di The Office Steve Carell (nella foto). Anche chi non ha familiarità con il nome di Lawrence ha sicuramente visto e apprezzato alcuni dei suoi lavori. Lo sceneggiatore, regista e produttore statunitense ha infatti lavorato come autore in La Tata e Friends, ed è l’ideatore e lo sceneggiatore di Scrubs – Medici ai primi ferri. Più di recente, ha ideato Ted Lasso e messo la firma come produttore esecutivo su Shrinking e Bad Monkey.

La nuova serie comedy di Bill Lawrence

Annunciata per la prima volta a maggio 2024, la nuova serie tv di Bill Lawrence non ha ancora un titolo ma, stando alle poche informazioni per ora disponibili, sarà ambientata in un campus universitario e racconterà il complicato rapporto di un autore con sua figlia.

La serie è prodotta da HBO ed è scritta da Lawrence insieme a Matt Tarses, già produttore di Scrubs. Dovrebbe essere composta da dieci episodi da 30 minuti ciascuno.

Steve Carell e Phil Dunster insieme nel cast

Era già noto da qualche tempo che l’attore Steve Carell avrebbe preso parte a questa nuova serie tv nel ruolo dell’autore a cui si fa brevemente cenno nella sinossi di questa novità. È notizia di questi giorni, invece, che al cast si sia aggiunto anche Phil Dunster.

Dunster è noto soprattutto per aver interpretato Jamie Tartt in Ted Lasso, ma ha recitato anche in The Devil’s Hour, Strike Back e The Good Liar. I dettagli sul suo personaggio non sono ancora noti.

Phil Dunster and Steve Carrell will star in a new HBO untitled comedy series from Bill Lawrence (‘Ted Lasso’ ‘Shrinking’) and Matt Tarses (‘Scrubs’). The series is set on a college campus and centers on an author’s complicated relationship with his daughter. pic.twitter.com/8AwdF6rKky — ScreenSpot 🎥 (@screenspot) November 8, 2024

«HBO è da tempo portabandiera della tv di qualità», aveva dichiarato Lawrence quando la nuova serie tv è stata annunciata per la prima volta. «Poter realizzare una serie tv lì, con Steve Carell, è un momento culminante della carriera per me e Matt [Tarses]. Niente può andare storto adesso».

«La combinazione di Steve Carell e Bill Lawrence promette di essere piena di grandi risate, colore e fascino. Siamo entusiasti di essere la sede di questa collaborazione attesa da tempo», aveva aggiunto Amy Gravitt, vicepresidente esecutiva della programmazione comedy di HBO e Max.

Lawrence e Tarses sono produttori esecutivi, ruolo ricoperto anche da Carell.

La nuova serie tv comedy con Steve Carell

La nuova serie HBO ancora senza titolo non è l’unica del suo genere a coinvolgere nel cast Steve Carell. È notizia di qualche mese fa, infatti, che l’attore sarà protagonista insieme a Tina Fey di The Four Seasons, una commedia romantica a puntate in arrivo prossimamente su Netflix.

Scritta da Lang Fisher, Tracey Wigfield e da Fey stessa, la serie tv è il riadattamento dell’omonimo film del 1981 (Le quattro stagioni è il titolo italiano).