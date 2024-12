Cosa vedere in streaming oggi 12 dicembre 2024

Tra le novità di oggi c’è il film di Natale con Dwayne Johnson, dal titolo Uno Rosso, e la nuova serie black comedy No Good Deed con Lisa Kudrow

Fonte foto: Prime Video

Dopo un breve passaggio al cinema, arriva oggi in streaming il nuovo film Uno Rosso, commedia d’azione a tema natalizio (ma vietata ai minori di 13 anni) diretta da Jake Kasdan. Tra le novità di oggi ci sono anche una serie tv pregna di black humor con protagonista Lisa Kudrow, celebre per avere interpretato Pheobe della sitcom Friends, e il finale della nuova serie tv horror di Ryan Murphy, noto per aver già messo la firma su Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer e Monsters: la storia di Lyle ed Erik Menéndez (entrambi i titoli sono disponibili su Netflix).

Cosa vedere oggi su Netflix

Una delle principali novità di oggi è No Good Deed, nuova black comedy con nel cast Lisa Kudrow, Ray Romano e Linda Cardellini. La serie tv parla di una coppia che cerca di vendere la propria casa, nonostante vi siano sepolti dolorosi segreti di famiglia.

Per gli appassionati di sport invece è da pochi giorni disponibile su Netflix Rugged Rugby: vincere o morire, serie reality in 14 episodi che racconta il misconosciuto mondo del rugby coreano. Nel corso delle puntate sette squadre si affrontano per vincere il campionato.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Esce oggi su Prime Video il film Uno Rosso, con protagonisti Dwayne Johnson, Chris Evans e Lucy Liu. Nella trama Babbo Natale – nome in codice "Uno Rosso" – è stato rapito: il capo della sicurezza del Polo Nord (alias Johnson) deve dunque allearsi con un famigerato cacciatore di taglie (Chris Evans) per salvare il Natale.

Invece, su Prime Video Store è appena diventato disponibile per l’acquisto Il Robot Selvaggio, apprezzato film di animazione uscito al cinema a ottobre 2024. L’epica avventura ha come protagonista il robot Roz che, ritrovandosi su un’isola disabitata, dovrà imparare ad adattarsi all’ambiente circostante e a fare amicizia con gli animali che ci abitano.

Cosa vedere oggi su Disney+

È da poco disponibile su Disney+ la seconda stagione di Tracker, serie drammatica e d’azione con protagonista l’attore Justin Hartley nei panni di un survivalista che, mentre aiuta a rintracciare persone in difficoltà, è alle prese con problemi personali e famigliari. La prima stagione è già disponibile sulla piattaforma.

Da non perdere Grotesquerie, la serie horror drama targata FX e firmata da Ryan Murphy. Il finale di stagione è uscito proprio in questi giorni ed è un’ottima occasione per recuperare dal principio quest’ultima opera di Murphy.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Su Apple TV+ si possono recuperare le due stagioni di Bad Sisters, serie tv in cui le spregiudicate sorelle Garvey sono costrette a destreggiarsi tra sospetti, bugie, segreti e tradimenti.

Nel cast, nel ruolo delle sorelle protagoniste, ci sono Sharon Horgan nei panni di Eva, Anne-Marie Duff nei panni di Grace, Eva Birthistle in quelli di Ursula, Sarah Greene in quelli di Bibi ed Eve Hewson in quelli di Becka. La seconda stagione, uscita da poche settimane, inizia due anni dopo la "morte accidentale" del marito violento di Grace.