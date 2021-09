Le nuove Smart TV OLED Metz sono arrivate in Italia

Un nuovo brand di smart TV è arrivato in Italia e offre due modelli OLED dalle caratteristiche davvero interessanti. L’azienda tedesca si chiama Metz Blue ed è sbarcata anche in Italia con due nuovi modelli di smart TV OLED.

Il brand tedesco vanta oltre 80 anni di esperienza nel campo del design e della tecnologia e a partire dal 2018 ha spostato la sua attenzione sul mercato delle smart TV, con l’obiettivo di proporre dispositivi accessibili a un vasto segmento di consumatori. Fino ad oggi, la Metz ha lanciato 23 modelli di televisori smart, focalizzandosi sulla produzione di schermi con tecnologia OLED. Gli ultimi due modelli arrivati nella famiglia sono quelli della serie MOC9000, con schermi OLED Ultra HD da 55 pollici o 65 pollici. Dopo l’annuncio in estate, ora le smart TV Metz sono disponibili in Italia, con caratteristiche top e un ottimo rapporto qualità prezzo.

Smart TV Metz MOC9000: le caratteristiche

Le nuove smart TV Metz della serie MOC9000 si presentano con un design con cornice ridotta al minimo e sono equipaggiate con un pannello OLED 4K Ultra HD dalla diagonale a scelta tra 55p pollici e 65 pollici, con formato 16:9 e risoluzione 3840×2160 pixel e oltre 33 milioni di pixel luminosi, controllo indipendente OLED della luce, con lo spegnimento dei pixel per ottenere immagini scure e neri più vividi.

La frequenza di refresh è a 120 Hz con tecnologia MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) che garantisce immagini con movimenti più fluidi e naturali. Entrambi i modelli supportano HDR10, Dolby Vision, Dolby Atmos e DTS. La connettività comprende il Wi-Fi, tre ingressi HDMI e non mancano i sintonizzatori DVB-T2 e DVB-S2 con HEVC e il supporto al codec AV1.

Il "cuore" delle smart TV Metz MOC9000 è la piattaforma Chameleon Extreme 2.0 che grazie all’intelligenza artificiale permette di migliorare la qualità dell’immagine grazie al rimodellamento dinamico, che rimuove il rumore video, la super risoluzione che incrementa il livello di dettaglio, il miglioramento del rapporto di contrasto e l’auto-adattamento dei toni della pelle.

Le nuove smart TV possono contare su 2 GB di RAM, 32 GB di memoria interna e sono equipaggiate con Android TV 10. Grazie ai microfoni integrati nel televisore, si potrà utilizzare l’Assistente Google anche senza bisogno del telecomando, usando solo la voce per cambiare canale o aprire le app, che sono scaricabili dal Google Play. Tra queste non mancano i principali servizi di streaming come Prive Video, Netflix, Timvision, YouTube, Spotify e tanto altro.

Smart TV Metz MOC9: quanto costa e dove comprarle

Ad oggi in Italia non esistono rivenditori fisici del brand Metz Blue, ma chi è interessato a scoprire e provare queste smart TV OLED dall’ottimo rapporto qualità-prezzo potrà acquistarle online su Amazon. Il prezzo della Metz MOC9000 da 55 pollici è di 1399 euro su Amazon, mentre la versione da 65 pollici costa 1999 euro.

Smart TV Metz MOC9000 – display OLED Ultra HD da 55 pollici

Smart TV Metz MOC9000 – display OLED Ultra HD da 65 pollici