Nuovi laptop Lenovo ThinkPad L e X: schede tecniche e prezzi

Fonte foto: Lenovo

Lenovo ha presentato ufficialmente i nuovi notebook business della serie ThinkPad L con schermi da 14, 16 e 13,3 pollici (disponibile anche in versione convertibile 2-in-1) e quelli della serie ThinkPad X con schermi da 13,3 pollici di cui uno convertibile.

Molte le possibilità di personalizzazione nelle mani degli utenti che potranno configurare il proprio portatile come meglio credono, scegliendo tra i processori Intel Core Ultra o l’AMD Ryzen PRO 7030, diversi GB di RAM e fino a 2 TB di SSD.

Lenovo ThinkPad L14 Gen 5: scheda tecnica e prezzo

I ThinkPad L14 Gen 5 hanno display da 14 pollici, sia touch che non, e hanno una risoluzione WUXGA. Il processore può essere configurato dall’utente che può scegliere tra i nuovi Intel Core Ultra e l’AMD Ryzen PRO 7030, con un massimo di 64 GB di RAM e fino a 2 TB di SSD. Non specificate le schede grafiche dedicate e, con buona possibilità l’utente dovrà accontentarsi di quelle integrate all’interno della CPU.

Tra le connessioni abbiamo WiFi 6E/7 (a seconda della CPU), Bluetooth 5.3, la porta Ethernet, tre porte USB-A, due porte USB-C, l’ingresso per il jack da 3,5 mm (microfono e cuffie) e l’uscita HDMI.

I notebook saranno disponibili dalla seconda metà del 2024, con il Lenovo ThinkPad L14 i Gen 5 (quello con chip Intel Core Ultra) che avrà un prezzo di partenza di 1.059 euro più iva.

Il Lenovo ThinkPad L14 Gen 5 (quello con processore AMD Ryzen PRO 7030), invece, avrà un prezzo di partenza di 999 euro più iva.

Lenovo ThinPad L16 Gen 1: scheda tecnica e prezzo

I notebook della serie ThinkPad L16 Gen 1 hanno display da 16 pollici, sia touch che non, e risoluzione WUXGA. Anche in questo caso per il processore vale lo stesso discorso fatto per il modello precedente con la possibilità di scegliere un chip Intel Core Ultra e l’AMD Ryzen PRO 7030 con fino a 64 GB di RAM e 2 TB di SSD.

Identiche anche le connessioni con WiFi 6E o WiFi 7, Bluetooth 5.3, l’Ethernet, tre USB-A, due USB-C, l’ingresso per il jack da 3,5 mm (microfono e cuffie) e l’HDMI.

Anche questi due notebook saranno disponibili a partire dalla seconda metà del 2024, con un prezzo suggerito che parte dai 1.059 euro iva esclusa.

Lenovo ThinkPad L13 Gen 5: scheda tecnica e prezzo

I portatili della serie Lenovo ThinkPad L13 Gen 5 hanno schermi che misurano 13,3 pollici (disponibili sia touch che non) con risoluzione WUXGA.

I processori a disposizione per questo modello sono solo quelli della serie Intel Core Ultra con un massimo di 32 GB di RAM e un SSD fino a 1 TB.

Sul fronte delle connessioni ci sono WiFi 6E, Bluetooth 5.3, due USB-A, due USB-C, l’uscita HDMI e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (audio/microfono)

Merita una menzione a parte il Lenovo ThinkPad L13 2-in-1 Gen 5 che ha la stessa identica scheda tecnica ma è un convertibile e quindi può essere piegato e utilizzato come un tablet ed è disponibile unicamente in versione touch.

I nuovi Lenovo ThinkPad L13 Gen 5 and L13 2-in-1 Gen 5 saranno disponibili anch’essi dalla seconda metà del 2024, con un prezzo a partire da 1.059 euro più iva per la versione notebook e di 1.299 più iva per il modello convertibile.

Lenovo ThinkPad X13 Gen 5: scheda tecnica e prezzi

Gli ultimo notebook presentati da Lenovo sono quelli della serie ThinkPad X13 Gen 5 che hanno schermi da 13,3 pollici disponibili sia touch che non, con risoluzione WUXGA.

Anche stavolta gli utenti avranno a disposizione solo i processori Intel Core Ultra, con la RAM che sale fino a 64 GB e l’SSD fino a 2 TB.

Le opzioni di connettività comprendono WiFi 6E, Bluetooth 5.3, due USB-A, due USB-C, l’uscita HDMI e il jack da 3,5 mm (audio/microfono)

Anche in questo caso il Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 è disponibile in versione convertibile 2-in-1 con le stesse specifiche tecniche

I Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 e ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 saranno disponibile dalla seconda metà del 2024, al prezzo rispettivamente di 1.369 euro più iva e 1.549 euro più iva.