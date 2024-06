Nuovi monitor Odyssey OLED G8 e G6: scheda tecnica e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Samsung

Samsung ha annunciato ufficialmente l’arrivo in Italia dei nuovi monitor della serie Odyssey OLED composta dai modelli Odyssey OLED G8 e Odyssey OLED G6.

Molte le particolarità di questi schermi, con la versione G8 (vero top di gamma del colosso sudcoreano) che include anche delle interessantissime funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che migliorano la resa visiva dei contenuti in riproduzione.

Parliamo insomma di due prodotti di fascia alta, orientati principalmente all’intrattenimento e al mondo del gaming, già pronti a soddisfare i bisogni anche degli utenti più esigenti.

Odyssey OLED G8 (G80SD): scheda tecnica e prezzo

Il monitor Odyssey OLED G8 (G80SD) ha un pannello QD-OLED da 32 pollici, con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel), refresh rate a 240 Hz e tempo di risposta di 0,03 ms. Il dispositivo è compatibile anche con i formati HDR10 e HDR10+.

Il processore NQ8 AI Gen3, che elabora i sofisticati algoritmi sviluppati da Samsung, ha il compito di migliorare la qualità delle immagini dei contenuti in riproduzione, incluse le sessioni di gaming.

Il sistema operativo è Tizen OS e permette agli utenti di accedere a moltissime applicazioni, tra cui quelle per le principali piattaforme di streaming come: Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube e Paramount+.

Possibile anche utilizzare Samsung TV Plus, la piattaforma FAST del colosso della tecnologia con moltissimi contenuti in streaming gratuiti ma con pubblicità. Per quanto riguarda le connessioni ci sono due HDMI, tre porte USB 3.0, una display port, il WiFi 5 e il Bluetooth 5.2.

Non mancano nemmeno le funzionalità dedicate ai gamer con Gaming Hub e App cloud gaming utili per i giochi in cloud; il Variable Refresh Rate (VRR), che consente di adattare il refresh rate del televisore a quello del gioco in riproduzione; NVIDIA G-Sync, per sincronizzare il refresh rate del televisore con il frame rate delle schede video prodotte da NVIDIA; FreeSync Premium Pro che consente la sincronizzazione tra le GPU AMD e il pannello del display.

La tecnologia Core Lighting+ aggiunge un’illuminazione ambientale che proviene dal retro del monitor ed è sincronizzata con i contenuti lo schermo mentre il sistema OLED Glare Free è utile per preservare l’accuratezza del colore e ridurre i riflessi. Integrati su questo monitor anche due speaker da 10 W.

Presente, infine, anche il sistema Samsung OLED Safeguard+, che aiuta a prevenire il burn-in dei pixel, utilizzando un tubo di calore a impulsi e il Dynamic Cooling System, che ha il compito di far evaporare e condensare il liquido refrigerante e diffondere il calore in modo uniforme. Oltretutto il monitor è anche in grado di rilevare le immagini statiche riducendo in automatico la luminosità sempre per prevenzione il burn-in.

Il nuovo Odyssey OLED G8 è già disponibile sul sito ufficiale di Samsung a 1.299 euro.

Odyssey OLED G6 (G60SD): scheda tecnica e prezzo

L’Odyssey OLED G6 (G60SD) è un monitor QD-OLED da 27 pollici, con risoluzione QHD (2.560×1.440 pixel), frequenza di aggiornamento a 360 Hz e tempo di risposta di 0,03 ms. Anche questo dispositivo è compatibile HDR10 e HDR10+.

Speculari all’altro monitor anche le connessioni con due HDMI, tre porte USB 3.0, una display port, il WiFi 5 e il Bluetooth 5.2.

Decisamente più semplici le funzioni per il gaming con il Variable Refresh Rate (VRR) per adattare la frequenza di aggiornamento della TV a quella del gioco in riproduzione; NVIDIA G-Sync, sviluppato specificatamente per sincronizzare il refresh rate del televisore con quello delle GPU NVIDIA; FreeSync Premium Pro per sincronizzare le GPU e il pannello dell’apparecchio.

Torna anche stavolta il sistema OLED Glare Free, che preserva l’accuratezza del colore e riduce i riflessi. Stesso discorso per la tecnologia Samsung OLED Safeguard che ha il compito di proteggere il pannello dall’effetto burn-in.

Anche l’Odyssey OLED G6 è già disponibile sulla pagina ufficiale a 899 euro.