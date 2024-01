Roborock svela nuovi robot lava aspira Roborock al CES 2024

Fonte foto: Roborock

Al CES 2024, in corso a Las Vegas, Roborock ha svelato la nuova gamma di dispositivi per la pulizia di casa. Si tratta dei i nuovi robot e aspirapolvere S8 MaxV Ultra, S8 Max Ultra, Q Revo MaxV, Q Revo Pro, Flexi Pro e Flexi Lite. Sono tutti elettrodomestici di fascia alta, dal prezzo commisurato alla qualità e tecnologia offerta e che avranno molto probabilmente una distribuzione anche in Italia, anche se non subito.

Le novità di Roborock al CES 2024

Tra le novità di Roborock per il CES 2024 c’è la nuova S8 Max Series, composta da due modelli, S8 MaxV Ultra e S8 Max Ultra, e che punta a caratterizzarsi come la soluzione di pulizia “più completa e tecnologicamente più avanzata” della gamma dell’azienda.

Si tratta di un robot lava-aspira che integra un nuovo braccio robotico, abbinato al sistema di pulizia rotante Extra Edge, in grado di raggiungere angoli e bordi dove, di solito, un normale robot non può arrivare per effettuare la pulizia.

Il robot è abbinato alla RockDock Ultra, in grado di lavare il panno con acqua calda a 60° e asciugarlo con aria riscaldata a 60° C. Entrambi i modelli della nuova serie saranno disponibili anche con una variante della Dock capace di riempire e svuotare automaticamente il robot aspirapolvere, collegandosi al sistema di drenaggio domestico.

La potenza di aspirazione è al top del mercato: il modello S8 MaxV Ultra arriva a 10.000 Pa mentre S8 Max Ultra arriva a 8.000 Pa. Per la versione Ultra ci sono anche l’assistente vocale Hello Rocky, la possibilità sfruttare il protocollo Matter, DirTect, per adeguare le impostazioni di pulizia in base al livello di disordine, e il sistema Reactive AI 2.0 per riconoscere ed evitare gli ostacoli.

Roborock ha portato al CES anche i nuovi robot aspirapolvere e lavapavimenti Q Revo MaxV e Q Revo Pro che rappresenteranno la proposta dell’azienda per gli utenti alla ricerca di un sistema di pulizia completo e con un prezzo accessibile. La potenza di aspirazione è di 7.000 Pa ed è presente il sistema di pulizia dei bordi FlexiArm Design.

C’è anche la Dock multifunzionale 2.0 con lavaggio del panno con acqua calda a 60° C e asciugatura con aria calda a 45 ° C, riempimento del serbatoio dell’acqua e svuotamento automatico della polvere. Q Revo MaxV è dotato dell’assistente vocale Hello Rocky, sistema per riconoscere ed evitare gli ostacoli e sollevamento automatico delle spazzole.

Da segnalare anche il debutto dei nuovi prodotti della serie Flexi, composta da Flexi Pro e Flexi Lite. Si tratta di un aspirapolvere lavapavimenti cordless, con potenza di aspirazione di 17.000 Pa e tecnologia DirTect Smart Sensor, per adattare la potenza pulente in base ai livelli di sporco rilevati.

C’è anche il sistema di auto-asciugatura e pulizia RevoBrush 2.0 che migliora la pulizia con acqua calda e l’asciugatura con aria calda. Il modello Pro è dotato del sistema con ruote adattive automatizzate SlideTech e integra funzionalità smart come gli avvisi vocali.

Prezzi e disponibilità

I nuovi Roborock S8 MaxV Ultra e S8 Max Ultra saranno disponibili a partire dal prossimo mese di aprile 2024 con prezzi, rispettivamente, di 1.799,99 dollari e 1.599,99 dollari. Stesso periodo di lancio per Q Revo MaxV e Q Revo Pro, con i modelli arriveranno sul mercato con prezzi di lancio di 1.199,99 dollari e 999,99 dollari.

Ulteriori dettagli sulla distribuzione in Europa arriveranno nel corso delle prossime settimane. Per quanto riguarda i prodotti della serie Flexi, invece, per il momento non sono state fornite informazioni in merito a prezzo e data di lancio. Anche in questo caso, quindi, sarà necessario attendere qualche settimana per avere informazioni ufficiali.