Nuovi TV LCD Philips Performance: il top dei LED

LCD Direct LED, risoluzione 4K Ultra HD, frequenza di aggiornamento a 120 Hz, Ambilight: sono solo alcune delle novità dei nuovi TV LCD Philips della serie Performance in arrivo nel 2022. La gamma 2022 è contraddistinta dalla sigla PUS8807 e si compone di sei modelli con formati da 43 a 86 pollici con un elevato rapporto qualità/prezzo.

La serie di Smart TV LCD Philips Performance è nota anche come “the One“. Il nome indica il desiderio del produttore di coniugare in un unico dispositivo un insieme di strumenti e usi oggi consueti nell’intrattenimento casalingo: luci, applicazioni per lo streaming, riproduzione di contenuti in alta definizione, videogiochi e molto altro, senza rinunciare a un costo competitivo per gli attuali standard. Inoltre le Smart TV LCD Philips Performance 2022 saranno successivamente incluse nell’ecosistema Philips Home Wireless: grazie alla tecnologia DTS Play-fy potranno essere facilmente integrate con altri prodotti del brand.

Nuovi TV LCD Philips: caratteristiche tecniche

Le Smart TV della serie Philips Performance 2022 si basano sul processore Philips P5 di quinta generazione e adottano un pannello LCD LED a 120Hz, con ampia gamma di colori e compatibilità HLG, Dolby Vision e HDR10+. Il sistema operativo a bordo è Android TV 11, con supporto a tutte le principali app per lo streaming e la riproduzione di contenuti audio e video.

L’audio stereo è gestito da una coppia di altoparlanti rivolti verso il basso, con potenza dichiarata di 20 W: in futuro, previo aggiornamento del firmware, sarà possibile collegare ulteriori dispositivi Philips wireless per migliorare ulteriormente la resa sonora delle Smart TV Philips Performance 2022.

La soluzione adotta il sistema Philips Home Wireless che, grazie al DTS Play-fi, consente una notevole flessibilità nella configurazione di sistemi multi-camera oppure nella connessione di differenti dispositivi.

Nuovi TV LCD Philips: le impostazioni per i videogiochi

Le nuove Smart TV Philips Performance prevedono numerosi accorgimenti dedicati ai videogiochi. Tutte le TV della gamma Performance 2022 adottano porte HDMI 2.1 e supportano e-ARC, VRR per 4K e FreeSync Premium. Inoltre Philips ha integrato nel sistema un menù semplificato, detto “Game bar".

La Game bar consente di accedere facilmente alle impostazioni del televisore, per adattarle alla partita in corso e attivare le modalità aggiuntive che possono diminuire i tempi di latenza, la luminosità dello schermo oppure modificare la modalità audio.

Nuovi TV LCD Philips: design e Ambilight

Le Smart TV Philips Performance 2022 adottano un design minimalista ed elegante. Il pannello è incorniciato da un telaio argentato affusolato, che lascia massimo spazio al sistema proprietario Ambilight. Le luci LED del sistema Ambilight sono montate su tre lati e rendono decisamente più coinvolgente la riproduzione di contenuti.

Il bordo inferiore delle Smart TV Philips Performance 2022, pur prevedendo una cornice altrettanto sottile, ospita le casse stereo e il supporto della TV: questo è angolato i modelli da 43 a 65 pollici, mentre i modelli più grandi adottano dei più tradizionali piedini.

Nuovi TV LCD Philips: prezzi e disponibilità

Le nuove Smart TV Philips Performance saranno disponibili a partire dalla primavera 2022 ai seguenti prezzi consigliati: