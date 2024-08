Smart TV Philips a prezzo stracciato: a questa cifra va comprato subito

Fonte foto: Amazon

Non sempre, per godere di una qualità audio e video di livello premium, è necessario acquistare smart TV dalle dimensioni (e dal prezzo) spropositati. Spesso capita di trovare piccoli televisori (sotto i 40 pollici, per intendersi) con una scheda tecnica che ha davvero ben poco da invidiare ad apparecchi ben più rinomati.

Un caso lampante è offerto dal Philips PHS6808, uno smart TV con pannello da "appena" 32 pollici ma dotato delle ultime tecnologie in fatto di ottimizzazione del flusso di fotogrammi e del flusso sonoro. Un televisiore valido e versatile, che si adatta alla perfezione ad ambienti piccoli – come una camera da letto o una cameretta, ad esempio – senza però che si debba rinunciare a nulla sul fronte delle caratteristiche tecniche e delle funzionalità. E grazie allo sconto top di oggi su Amazon, ti costa pochissimo: è più conveniente che mai.

Lo smart TV Philips costa pochissimo: sconto e prezzo finale

Un prezzo così basso non si vedeva da tempo, per lo smart TV Philips. L’apparecchio dello storico marchio olandese è infatti acquistabile su Amazon con l’incredibile sconto del 37% sul listino. Comprandolo adesso lo si paga davvero poco: 157,99 euro anziché 249,00 euro come da prezzo fissato dal produttore. Insomma, ti costa quasi 100 euro in meno.

Smart TV Philips PHS6808 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Nonostante il prezzo da saldo, lo smart TV del produttore olandese ha tutte le carte in regola per stupirti, sia sul fronte dell’esperienza audio e video, sia sul fronte delle funzionalità smart.

Il pannello LED da 32 pollici montato dall’apparecchio integra la tecnologia Pixel Plus HD, che ottimizza in tempo reale la qualità delle immagini per offrire colori vividi, movimenti fluidi e contrasti ultra-nitidi. Il supporto all’HDR offre una gamma cromatica più ampia, per colori più fedeli all’originale e luminosità migliorata.

Discorso analogo anche sul fronte del sonoro. L’A.I. Sound analizza e ottimizza il flusso audio in tempo reale, per garantire un’esperienza di ascolto di qualità cinematografica straordinariamente realistica, ricca e coinvolgente.

La piattaforma operativa SMART, infine, dà la possibilità di installare applicativi di ogni genere – a partire dalle varie piattaforme di streaming – e controllare le funzionalità del TV con semplici comandi vocali grazie alla compatibilità con Alexa e Google TV. Il mirroring dello schermo, invece, permette di mostrare tutto ciò che c’è all’interno di altri dispositivi multimediali – come lo smartphone, ad esempio – sullo schermo grande del TV.

