Nuovo Fire TV Stick 4K, il prezzo crolla al minimo: sconto imperdibile

Per molti il segreto del successo dei Fire TV Stick è inspiegabile, ma in realtà è tutto molto semplice. La chiavetta multimediale di Amazon è da sempre uno dei dispositivi più venduti sul sito di e-commerce, soprattutto quando la si trova in offerta speciale con sconti mai visti prima che fanno sprofondare il prezzo al minimo storico. Esattamente quello che accade oggi con due tra i modelli più ricercati: il nuovo Fire TV Stick 4K e il nuovo Fire TV Stick 4K Max. Parliamo di nuovo perché si tratta della versione aggiornata del dongle Amazon, lanciata sul mercato da pochissimi mesi e già disponibile a un super prezzo e con uno sconto che si avvicina al 50%. Un’occasione veramente unica e che non bisogna farsi scappare: solitamente queste offerte durano pochissimi giorni.

I nuovi modelli da poco lanciati da Amazon differiscono da quelli precedenti per diverse caratteristiche, a partire da un processore più veloce e che impiega meno tempo ad aprire le applicazioni, uno spazio di archiviazione maggiore per potere installare ancora più videogiochi e app per lo streaming e infine il supporto al Wi-Fi 6E per una connessione ancora più veloce e meno problemi con la visione di film e streaming. Entrambi i Fire TV Stick sono compatibili con qualsiasi smart TV, quindi non avrai problemi di sorta nella configurazione e nel montaggio

Fire TV Stick 4K: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi trovi il nuovo Fire TV Stick 4K e il nuovo Fire TV Stick 4K in offerta a un prezzo speciale. Andiamo per ordine e partiamo dal modello più economico. Grazie allo sconto del 43% il Fire TV Stick 4K è disponibile a un prezzo di 39,99 euro, minimo storico per questa versione. Se si è alla ricerca di prestazioni un po’ più elevate, trovi il Fire TV Stick 4K Max con uno uno sconto del 38% che fa scendere il prezzo a 49,99 euro. Per entrambi i modelli hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore.

Se non hai un televisore con risoluzione 4K puoi accontentarti anche dei due modelli meno performanti: il Fire TV Stick Lite o il Fire TV Stick "normale". Per il modello Lite il prezzo è di soli 29,99 euro (sconto del 14%), mentre per la versione normale bisogna sborsare 33,99 euro (-24%). Anche in questo caso la spedizione e la consegna sono super veloci.

Nuovo Fire TV Stick 4K: le funzionalità e a cosa serve

Una delle domande che solitamente ci si pone quando si parla di Fire TV Stick è: "A cosa servono realmente?". Una domanda legittima che, però, ha una risposta esaustiva. Anche se disponi di uno smart TV di ultima generazione, il Fire TV Stick, meglio ancora se Fire TV Stick 4K o Fire TV Stick 4K Max, ti permette di accedere a tante nuove funzionalità e di installare ancora più applicazioni, supportando praticamente tutte le piattaforme di video streaming, anche quelle che solitamente non trovi nell’app store del televisore.

Quale dei due modelli scegliere? La risposta in questo caso si fa un po’ più complicata. Se ti accontenti di prestazioni leggermente superiori alla norma, di uno spazio di archiviazione standard e del supporto al Wi-Fi 6E, il Fire TV Stick 4K è quello perfetto per te. Se, invece, sei alla ricerca di prestazioni fulminee, uno spazio di memoria raddoppiato e streaming super fluido, il modello Max è l’unica scelta possibile.

Tra le altre funzioni speciali offerte dalla chiavetta multimediale di Amazon c’è la possibilità di gestire i dispositivi smart presente in casa con un semplice comando vocale. Infatti, nella confezione è presente anche il telecomando con Alexa integrata che, oltre a gestire il Fire TV Stick, ti permette anche di prendere il comando dei dispositivi intelligenti presenti nella tua abitazione. Concludiamo con la facilità di configurazione e montaggio: basta connetterla alla presa della corrente, alla porta porta HDMI e alla rete Internet di casa e il gioco è fatto. Seguite le indicazioni a schermo e nel giro di cinque minuti la chiavetta multimediale sarà configurata e funzionante.

