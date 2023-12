Nuovo Fire TV Stick 4K al minimo storico: prezzo in picchiata

Fonte foto: ©backyardproduction/123RF.COM

Sono stati lanciati sul mercato da pochi mesi, sono stati in offerta anche durante la settimana del Black Friday, ma a un prezzo così non li si era mai visto. Stiamo parlando del nuovo Fire TV Stick 4K e del nuovo Fire TV Stick 4K Max, le due chiavette multimediali di Amazon che trovi al minimo storico e a un prezzo imperdibile in vista del Natale. Un’idea regalo originale, ma che si rivela sicuramente molto utile nella vita di tutti i giorni. Con lo sconto che supera il 40% che trovi sul sito di e-commerce diventano dei veri best-seller e non approfittarne sarebbe un grosso errore.

A che servono esattamente il Fire TV Stick 4K e il Fire TV Stick 4K Max? Si tratta di una chiavetta che si collega alla porta HDMI del televisore donandogli i super poteri. Puoi scaricare e installare decine di applicazioni, anche quelle che normalmente non vengono supportate dal TV. Ma non solo. Lo puoi trasformare anche in un juke-box, oppure in una console, installando tantissimi videogame differenti. E grazie alla presenza del telecomando con Alexa integrata puoi anche gestire i dispositivi smart presenti in casa.

Fire TV Stick 4K in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Offerta natalizia strepitosa per il Nuovo Fire TV Stick 4K e il Nuovo Fire TV Stick 4K Max. Entrambi i modelli sono al minimo storico con sconti che non si erano mai visti.

Il Fire TV Stick 4K è in promo speciale a un prezzo di 39,99 euro grazie allo sconto del 43% che fa scendere il prezzo al minimo storico. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in pochissimi giorni, anche meno di ventiquattro ore.

Il Fire TV Stick 4K Max è in offerta a un prezzo di 49,99 euro con uno sconto del 37% rispetto a quello di listino. Anche in questo caso si tratta del minimo storico. Disponibilità immediata e consegna che avviene in tempi record.

Per entrambi i modelli il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2024. Puoi decidere di regalarlo per Natale senza avere il timore di non poterlo rispedire indietro.

Se vuoi spendere un po’ di meno trovi sempre in promo il Fire TV Stick "normale" e il Fire TV Stick Lite, modelli lanciati da un po’ sul mercato, ma ancora super affidabili. Il primo è disponibile a un prezzo di 27,99 euro, mentre la versione Lite la trovi a 22,99 euro.

Fire TV Stick 4K: le caratteristiche tecniche e a cosa serve

Le nuove versioni del dongle HDMI di Amazon sono un’evoluzione di quelle presenti precedentemente sul mercato. Nuovo processore super performante che permette di aprire più velocemente le applicazioni e il supporto al Wi-Fi di sesta generazione per una riproduzione in streaming senza problemi di buffering. Il supporto alle applicazioni di streaming video è massimo e puoi installare tutte le app più utilizzate, a partire da Amazon Prime Video, Netflix, DAZN e YouTube.

Inoltre, nella confezione è presente anche il telecomando con Alexa integrata che ti permette di sfruttare al meglio i dispositivi smart presenti in casa: basta un semplice comando vocale per gestire le lampadine, il termostato e qualsiasi altro accessorio intelligente. Con lo stesso telecomando puoi anche avviare la riproduzione di contenuti direttamente con la tua voce.

Quindi, a cosa serve il Fire TV Stick 4K? A donare i super poteri al tuo televisore, anche se è uno smart TV. Grazie al dongle di Amazon puoi installare un numero di app praticamente infinito.

