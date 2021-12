Nuovo iMac 2022 da 27 pollici: è già in produzione

Dopo la presentazione ad aprile scorso del nuovo iMac da 24 pollici, continua il rinnovamento della gamma di computer Apple, che vuole progressivamente abbandonare i chip Intel ed utilizzare soltanto quelli proprietari della serie M1. Possiamo aspettarci qualcosa di analogo per il prossimo modello di iMac, atteso con un ampio display da 27 pollici.

Si prepara, quindi, un 2022 in grande stile per il colosso di Cupertino che si appresta ad annunciare diversi dispositivi interessanti nella prima parte dell’anno nuovo. In particolare, sono attese novità per quanto riguarda la serie iPhone SE, che dovrebbe rinnovarsi con un nuovo modello economico, e per il sistema operativo iOS, che passerà alla versione 16. Dopodiché, Apple si dedicherà agli iPad e ai nuovi iPhone 14, sui quali potremmo trovare un comparto fotografico eccezionale. L’iMac con schermo da 27 pollici sarebbe soltanto la ciliegina sulla torta di un anno che si preannuncia straordinario per l’azienda della mela morsicata.

Apple iMac da 27 pollici, come sarà

Secondo quanto rivelato dall’autorevole giornale taiwanese DigiTimes, i fornitori avrebbero iniziato a spedire i componenti che costituiranno il nuovo iMac. Il dispositivo dovrebbe fare uso di un display mini-LED da 27 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e tecnologia ProMotion.

Ad offrire prestazioni di altissimo livello ci penseranno ancora una volta i processori Apple Silicon, con l’introduzione dei chipset M1 Pro ed M1 Max già presenti a bordo degli ultimi MacBook Pro 2021, presentati nel corso dell’evento Apple Unleashed tenutosi lo scorso 18 ottobre. Entrambi andranno a migliorare le prestazioni di un già ottimo M1, adoperato su vari dispositivi nel corso dell’ultimo anno (anche sull’iMac da 24 pollici).

Stando a quanto riferiscono alcuni leaker, ad esempio @dylandkt, l’iMac da 27 pollici dovrebbe avere un design simile a quello della versione da 24 pollici e sarà disponibile in 7 colori, più scuri rispetto a quelli del modello più piccolo.

Apple iMac da 27 pollici, quando arriverà

In base a queste ultime indiscrezioni, potrebbe presto iniziare la fase di assemblaggio e, successivamente, avrebbe inizio la produzione di massa. Tutto ciò dovrebbe portare al debutto di questo iMac entro la prima metà del 2022, con tantissime caratteristiche che sono ancora da svelare.

Per quanto riguarda il prezzo, basti considerare che la versione da 24 pollici ha un prezzo di circa 1.499 euro. Potremmo quindi aspettarci un sensibile incremento, non solo per la lieve maggiorazione del display (da 24 a 27 pollici) ma anche per l’introduzione di processori più potenti. Qualora Apple dovesse decidere di produrre l’iMac da 27 pollici ancora con chip M1 standard, invece, l’incremento di prezzo sarebbe inferiore.

Al momento, non sono attesi sviluppi per Apple iMac Pro che, a differenza degli altri modelli, non sembra possa essere aggiornato prima della seconda metà dell’anno prossimo.