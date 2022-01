Nuovo iPhone SE economico: manca davvero poco

Continuano i rumor sull’uscita di nuovi modelli di iPhone SE, la linea economica degli smartphone Apple. Torna a scriverne su Twitter Ross Young, noto e affidabile consulente e CEO di Display Supply Chain Consultants (DSCC). Ross Young è un esperto di display e, nel suo ultimo tweet, annuncia che la produzione dei display del nuovo iPhone SE è già cominciata e arriva a ipotizzare date di annuncio e lancio del nuovo iPhone economico di Apple.

Secondo Ross Young i fornitori di Apple hanno avviato la produzione dei display dei nuovi iPhone SE nel corso di questo mese, mentre la produzione effettiva del nuovo iPhone economico dovrebbe cominciare entro marzo. Il tweet non riporta indiscrezioni o informazioni tecniche sugli schermi di cui sarebbe stata avviata la produzione, sebbene proprio l’autore abbia ipotizzato l’annuncio e l’uscita di due modelli di iPhone SE tra il 2022 e il 2023. Ipotizziamo che l’ultimo tweet di Ross Young possa riferirsi al primo dei due, che andrebbe a sostituire il popolare iPhone SE 2 lanciato da Apple nell’autunno del 2020.

L’iPhone economico del 2022: una revisione 5G?

Il tweet di Ross Young non chiarisce di quale modello di iPhone economico si parli. L’autore definisce lo smartphone in via di produzione con un generico “modello Apple SE 5G“. Ma, pochi giorni fa, proprio Young aveva ipotizzato l’uscita di due modelli di iPhone SE: il primo dovrebbe uscire nel 2022 e dovrebbe chiamarsi iPhone SE 5G. Secondo l’esperto si tratterebbe di un aggiornamento dell’attuale iPhone SE di seconda generazione: uno smartphone con schermo LCD 4,7 pollici, una scheda tecnica identica o solo leggermente superiore del predecessore con il processore A14 Bionic di iPhone 12 e il design “vintage" di iPhone 8, senza notch o altre novità contemporanee.

Il nuovo iPhone economico del 2022 introdurrebbe però il supporto alle reti 5G, una caratteristica inedita per la gamma economica di Apple ma ormai irrinunciabile anche sui telefoni di fascia bassa.

Ross, quindi, si aspetta un annuncio e una partenza delle vendite nel corso del mese di aprile o, al più tardi, all’inizio di maggio. L’iPhone SE 2022 dovrebbe quindi uscire nel pieno della primavera.

E l’iPhone SE 3?

L’ultimo tweet di Ross Young si riferisce solo all’iPhone economico del 2022. Nessuna novità sul presunto modello del 2023, nonostante i rumor impazzino sul web. Attualmente è lecito supporre che la terza generazione di iPhone SE possa adottare un form factor più contemporaneo, forse rifacendosi agli iPhone XR, un processore più prestante (l’A15 Bionic presente sui top di gamma attuali) e soprattutto uno schermo più ampio, da 5,7 o 6,1 pollici, forse con notch.

Se l’ipotesi dei due modelli distinti di iPhone SE dovesse rivelarsi corretta, quindi, questo secondo modello potrebbe arrivare solo nel 2023.