Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Il nuovo Kenwood AS-P200BT è un Party Speaker pensato per ascoltare la musica anche in mobilità: ecco le caratteristiche e il prezzo

Fonte foto: Kenwood

Con l’estate alle porte, debutta in Italia il nuovo Kenwood AS-P200BT. Si tratta di un Party Speaker portatile, ideale per ascoltare musica con un audio di qualità anche all’aperto, con un’ottima autonomia e dimensioni contenute, che lo rendono facile da trasportare e utilizzare in mobilità.

Grazie al nuovo dispositivo di Kenwood basta avere uno smartphone, da collegare via Bluetooth, per ascoltare la musica sfruttando un altoparlante di ottima qualità, anche senza la necessità di avere a disposizione un collegamento alla rete elettrica.

Il nuovo speaker si candida, quindi, a diventare un protagonista delle giornate e delle serate estive. Le vendite partono questo mese di giugno.

Kenwood AS-P200BT: caratteristiche tecniche

Il nuovo Kenwood AS-P200BT è uno speaker portatile, ideale per l’uso all’aperto, durante la stagione estiva. Il dispositivo è dotato di un amplificatore DSP da 50 Watt, che gestisce un woofer da 165 mm abbinato a due tweeter a cupola da 25 mm.

Per formare una coppia stereo, inoltre, è possibile collegare tra di loro, in modalità wireless, due altoparlanti Kenwood AS-P200BT. In modo molto semplice, quindi, è possibile creare un sistema per la riproduzione della musica ancora più efficace, senza dover ricorrere ad alcun collegamento fisico tra i due speaker e alla rete elettrica.

Lo speaker è dotato di una batteria al litio integrata con una capacità di 3.600 mAh che garantisce fino a 10 ore di utilizzo senza interruzioni. Per la riproduzione della musica è possibile sfruttare il collegamento via Bluetooth con un altro dispositivo (ad esempio uno smartphone). Ci sono anche uno slot per schede micro SD oltre una porta USB.

Lo speaker integra porte per collegare un microfono e una sorgente musicale analogica. Kenwood AS-P200BT è dotato, inoltre, di due strisce luminose verticali, con un sistema pensato per creare giochi di luce durante la riproduzione della musica.

Nella parte alta della scocca c’è un display, con le informazioni sulla riproduzione, oltre a una serie di tasti fisici, che occupano buona parte superficie superiore del dispositivo. I tasti sono utilizzabili per regolare la riproduzione della musica oltre che l’audio.

Kenwood AS-P200BT: prezzi e disponibilità

Il nuovo Kenwood AS-P200BT è disponibile in Italia a partire da questo mese di giugno 2024 (l’effettiva disponibilità potrebbe variare in base ai rivenditori; al momento, il modello non è ancora disponibile sullo store ufficiale). Il nuovo speaker è acquistabile con un prezzo di 129,99 euro. A disposizione degli utenti c’è un’unica versione, con scocca nera.