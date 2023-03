Nuovo record per la ricarica: 260W col cavo, 110W wireless

Infinix, azienda cinese del gruppo Transsion (che possiede anche i brand Tecno e Itel), ha annunciato il lancio di un nuovo caricabatterie cablato ultraveloce da 260W,chiamato All-Round FastCharge, che è anche in grado di caricare anche in modalità wireless a 110W. Alla potenza di 260W, stando a quanto dichiarato dall’azienda, è possibile ricaricare una batteria via cavo da zero al 25% in un minuto e raggiungere il 100% in meno di 8 minuti. Utilizzando la ricarica wireless si passa da zero al 100% in 16 minuti.

All-Round FastCharge: come funziona

Nove mesi fa, Infinix aveva già svelato la tecnologia Thunder Charge da 180W al GaN, cioè il tanto promettente nitruro di gallio che, insieme al SiC (il carburo di silicio) promette di rivoluzionare batterie e ricarica. La tecnologia dietro il caricatore All-Round FastCharge deriva proprio da quella precedente che, in pratica, non fa altro che migliorare per raggiungere in sicurezza potenze ancor più alte.

Secondo Infinix, l’efficienza di ricarica è del 98,5% e la batteria di prova da 4.400 mAh utilizzata è stata in grado di mantenere il 90% della sua capacità iniziale anche dopo 1.000 cicli di ricarica. Ciò vuol dire che la ricarica ultra fast non rovina la batteria.

Il nuovo caricabatterie si basa su una serie di circuiti realizzati in PFC + AHB a triplo GaN, che consentono un’elevata densità di potenza, in un caricabatterie piccolo ma al tempo stesso estremamente sicuro. Oltre al caricabatterie, Infinix ha anche sviluppato un cavo in grado di trasportare una corrente fino a 13A per garantire la ricarica a 260W tramite il protocollo realizzato dalla stessa Infinix.

Per quanto riguarda la ricarica wireless da 110 W, Infinix ha realizzato un sistema che prevede meno bobine, più larghe, ma inserite nello stesso spazio di un normale caricatore wireless. Il tutto a beneficio della resistenza interna che comporta anche una diminuzione della temperatura del smartphone durante la ricarica. La stazione di ricarica wireless inoltre è dotata di una ventola silenziosa per il raffreddamento delle aree dove normalmente si concentra il calore.

Infinix specifica che il caricatore All-Round FastCharge, oltre alla ricarica cablata e wireless, offre anche quella inversa, quella bypass e quella definita come multiprotocollo. Inoltre è garantita la compatibilità con gli altri protocolli di ricarica rapida più diffusi, incluso il PD 3.0.

Secondo Infinix, la nuova tecnologia arriverà sul suo prossimo smartphone della serie Infinix Note che verrà lanciato prossimamente.

La guerra della ricarica: 300W per battere i 260W

La guerra della ricarica veloce ha quindi un nuovo attore, che appena arriverà sul mercato con i suoi 260W spodesterà dal trono Realme che attualmente propone la ricarica rapida per il suo GT Neo 5 (o Realme GT3 nei mercati al di fuori della Cina) pari a 240W.

Ma tutto questo potrebbe essere stravolto da Xiaomi che sta lavorando alla ricarica rapida a ben 300W. Questo annuncio, di circa un mese fa, è stato corredato da un video che mostra un Redmi Note 12 Pro+, collegato ad un caricabatterie, mentre si ricarica. Un misuratore di consumo elettrico a sua volta connesso al caricabatteria mostra che il modello utilizza una batteria da 4.100 mAh, e la potenza di ricarica arriva a ben 300W.

Il tempo di ricarica, evidenziato da un cronometro è bassissimo: 2 minuti per avere il 50% di carica e 5 minuti per ottenere il 100%. Il tutto per ora, come spiega la stessa Xiaomi è solo un test, e ci vorrà sicuramente del tempo prima che questo caricabatterie arrivi sul mercato.