IPhone 15 e sconti fino all'80%: ecco le offerte Amazon da non farti scappare

Mandata in archivio la Festa delle Offerte Prime, su Amazon non si fermano le occasioni per fare grandi affari. Anche in questa nuova settimana è possibile fare degli ottimi acquisti risparmiando centinaia di euro su alcuni dei prodotti più desiderati in questi ultimi mesi. Con l’avvicinarsi del Natale è già possibile pensare ai primi acquisti in modo da approfittare di sconti mai visti in precedenza, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Tra le promo da segnalare immediatamente c’è l‘iPhone 15 che in questa settimana fa segnare un nuovo minimo storico e con un ottimo sconto. In offerta anche una delle migliori alternative allo smartphone l’Apple: il Google Pixel 8 Pro con uno sconto eccezionale del 37% e risparmi più di 400 euro. In tema wearable come non citare l’ottimo Xiaomi Watch 2 disponibile al minimo storico e a uno dei migliori prezzi di tutto il web: solo questa settimana risparmi decine di euro.

Come sempre noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo della settimana che riguardano prodotti tech come smartphone, smart TV e computer ed elettrodomestici per la smart home: li trovate nella lista qui in basso e basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto. Non farti scappare queste super promo esclusive di Amazon.

Amazon, le migliori offerte 14-20 ottobre

Una settimana ricca di opportunità su Amazon. La Festa delle Offerte Prime sarà pur finita, ma le occasioni per risparmiare centinaia di euro non mancano. Alcune le abbiamo già citate, ma ce ne sono altre molto interessanti. Se vuoi acquistare delle buone cuffie Bluetooth senza spendere una cifra enorme, trovi un modello in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo e le paghi pochissimo. Prezzi in picchiata anche per il monitor Samsung da 28 pollici con risoluzione 4K: solo questa settimana costa praticamente la metà. In tema elettrodomestici è impossibile non citare l’aspirapolvere Rowenta X-COMBO che troviamo con uno sconto incredibile del 71% e lo paghi meno di 100 euro. Da segnalare anche l’arrivo su Amazon della nuovissima PS5 Pro: la puoi già pre-ordinare con la garanzia del prezzo minimo garantito e la ricevi direttamente a casa tua.

Con l’uscita del nuovo modello, l’iPhone 15 è diventato uno dei telefoni top di gamma più interessanti da acquistare. Oltre al calo di prezzo dovuto all’uscita dell’iPhone 16, su Amazon lo trovi con uno sconto aggiuntivo del 18% che fa scendere il prezzo a 719 euro. Minimo storico da non farsi scappare e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Nonostante sia sul mercato da più di un anno, l’iPhone 15 resta ancora uno dei migliori, sia per prestazioni sia per design. La Dynamic Island nella parte frontale impreziosisce lo schermo e lo dota di una funzione molto utile che ti permette di interagire velocemente con le app che usi maggiormente. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici ad altissima risoluzione, ottimo processore A16 Bionic e un comparto fotografico rinnovato completamente con sensore posteriore da 48 megapixel. Un telefono che a questo prezzo è difficile non acquistare.

Google Pixel 8 Pro

Una delle migliori alternative sul mercato all’iPhone 15 è sicuramente il Google Pixel 8 Pro. Lo smartphone assicura un’esperienza Android pura senza tutte le app inutili che aggiungono i singoli produttori ed è ottimizzato appositamente per il sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Google. Uno smartphone che non teme confronti e che trovi con uno sconto eccezionale del 37% che fa scendere il prezzo a 693,89 euro, con un risparmio netto che supera i 400 euro. Le prestazioni sono eccezionali grazie al processore Tensor G3 realizzato appositamente da Google, i 12 gigabyte di RAM e i 128 gigabyte di memoria interna. Schermo immersivo da 6,7 pollici con refresh rate variabile tra i 1 e 120 Hz e che si adatta alla tipologia di contenuto che stai vedendo. Consumo ottimizzato della batteria per farla durare nel tempo. La vera killer application, però, è il comparto fotografico. Oltre alla tripla fotocamera posteriore, hai a disposizione un set di strumenti che trasforma lo smartphone in una vera macchinetta fotografica. A questo prezzo è uno dei migliori affari che puoi fare oggi.

Galaxy A25

Non solo smartphone che costano più di 500 euro. Questa settimana su Amazon trovi anche questo ottimo Galaxy A25 con uno sconto del 38% a un prezzo eccezionale di 199 euro. Lo smartphone di Samsung è uno dei migliori che puoi acquistare in questa fascia di prezzo. Un medio di gamma che ha alcune componenti di livello superiore e che è anche molto affidabile. Schermo Super AMOLED da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e una fotocamera principale da ben 50 megapixel con cui puoi toglierti grandi soddisfazioni. La batteria da 5.000 mAh è la classica ciliegina sulla torta di un telefono che di certo non ti deluderà.

Cuffie lowcost

Come ogni settimana ti proponiamo anche degli accessori lowcost molto utili nella vita di tutti i giorni. Come ad esempio questo paio di cuffie Bluetooth economiche che troviamo con un doppio sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico. Oltre allo sconto fisso del 73% presente in pagina, infatti, puoi aggiungere un ulteriore coupon del 10%. In questo modo le paghi meno di 20 euro e fai un grande affare. La promo non finisce qui: acquistandone due paia ottieni uno sconto aggiuntivo del 5%. Le cuffie assicurano una buona qualità audio e sono dotate della cancellazione del rumore. Compatibili con qualsiasi smartphone, le puoi utilizzare per circa 50 ore utilizzando la custodia di ricarica.

Chiavetta USB Kingston

Ecco un prodotto tech che non passa mai di moda e lo dimostra il fatto che è uno dei più venduti in questi ultimi giorni su Amazon. Parliamo di questa chiavetta USB Kingston da 128 gigabyte disponibile in promo con uno sconto del 50% e che paghi esattamente 10 euro. Utilissima da avere sempre nello zaino per trasferire documenti e file da un computer all’altro, oppure per condividerli velocemente con colleghi e amici. Vi consigliamo di approfittarne il prima possibile: le scorte potrebbero terminare molto presto.

Apple Watch SE di seconda generazione

Ribasso e ottimo prezzo per l’Apple Watch SE di seconda generazione nella versione da 44 millimetri, la più grande tra quelle lanciate sul mercato. Lo trovi in offerta con uno sconto IVA che fa scendere il prezzo a 229 euro, il più basso degli ultimi mesi. Un’ottima occasione per acquistare un dispositivo dell’azienda di Cupertino a un prezzo accessibile a tanti. A bordo trovi tutte le funzioni principali di un orologio smart: monitora in tempo reale il tuo stato di salute e hai a disposizione tante modalità di allenamento, tra cui quelle più praticate come la corsa e il ciclismo. Tramite gli anelli di attività sai in tempo reale i passi effettuati e se hai raggiunto gli obiettivi quotidiani. A questo prezzo è un affare per tutti.

Xiaomi Watch 2

Tra le promo interessanti disponibili questa settimana c’è anche lo Xiaomi Watch 2. Smartwatch top di gamma del produttore cinese che trovi a un prezzo di 139,99 euro grazie allo sconto del 30%. Orologio dal design classico, ma che nasconde un’anima moderna grazie ai tanti sensori e alle funzioni smart. Hai a disposizione più di 160 modalità di allenamento e un set di strumenti per il monitoraggio della salute veramente completo, a partire dal battito cardiaco in tempo reale e al monitoraggio avanzato del sonno con un report giornaliero che ti mostra come hai riposato durante la notte. Inoltre, grazie al sistema operativo WearOS di Google puoi utilizzare anche tutta la suite di app di Mountain View, tra cui Google Maps e l’assistente vocale.

Smart TV TCL da 55 pollici

Super promo per lo smart TV TCL 55V6B lanciato sul mercato quest’anno. Il merito è dello sconto del 34% che fa scendere il prezzo a 329,90 euro, con un risparmio netto di ben 170 euro. Il rapporto qualità-prezzo assicurato dal televisore è veramente elevato: schermo da 55 pollici con risoluzione 4K, processore prestazionale e qualità delle immagini comparabile a quella di TV che costano molto di più. Inoltre, fa parte della famiglia Google TV e hai a tua disposizione tutto l’ecosistema di Mountain View. Puoi installare centinaia di app tra cui tutte quelle per le piattaforme di video streaming. Un TV top a un prezzo d’occasione.

Monitor Samsung 28 pollici

Offerta esclusiva Amazon per il monitor Samsung HRM UR55 da 28 pollici. Questa settimana è disponibile con uno sconto del 44% e lo paghi 199 euro. Si tratta di un ottimo monitor da utilizzare sia per esigenze lavorative sia da collegare al PC a casa. Grazie alla risoluzione 4K lo puoi utilizzare per montaggi video o per vedere le tue serie TV preferite con la miglior qualità possibile. Dotato anche di una modalità ad hoc per proteggere gli occhi dalle fastidiose luci blu. Un vero affare da non farsi sfuggire.

Galaxy Tab A9+

Per essere uno dei tablet più venduti dell’ultimo periodo su Amazon devi per forza di cose avere delle caratteristiche uniche. E anche un prezzo alla portata di tutti. Requisiti che di certo non mancano al Galaxy Tab A9+, tablet di Samsung perfetto per un utilizzo da divano e che all’occorrenza puoi utilizzare anche per lavorare. Grazie allo sconto del 39% il prezzo scende a 189 euro, con un risparmio di ben 120 euro su quello di listino. Display da 11 pollici, ottimo processore Snapdragon, 8 gigabyte di RAM E 128 gigabyte di memoria interna. Un prodotto in esclusiva su Amazon e a un prezzo vantaggiosissimo.

PlayStation 5 Pro

Il debutto ufficiale sul mercato è previsto per il 7 novembre 2024, ma già da ora è possibile ordinare la PlayStation 5 Pro anche su Amazon. La nuova console super potente di Sony, evoluzione della PS5 e dotata di una scheda tecnica senza precedenti, è disponibile al pre-ordine anche sul sito di e-commerce. Con un vantaggio competitivo rispetto agli altri siti: acquistandola su Amazon ha la prenotazione al prezzo minimo garantito. Per un Natale all’insegna del divertimento, è sicuramente la console da acquistare.

Oral-B iO 5

Ottima occasione per lo spazzolino elettrico Oral-B iO 5: questo modello avanzato è disponibile con uno sconto del 58% e il prezzo scende a 99,99 euro, il minimo storico sul sito di e-commerce, con un risparmio netto di ben 140 euro. Uno spazzolino con tecnologie avanzate in grado di rimuovere il 100% di placca in più in una sola settimana rispetto a uno spazzolino normale. Inoltre, hai anche il supporto dell’app Oral-B che sfrutta l’intelligenza artificiale per suggerirti come migliorare lo spazzolamento dei denti. Puoi scegliere tra 5 modalità di utilizzo: pulizia quotidiana, pulizia profonda, denti sensibili, super delicata e sbiancante.

Rowenta X-COMBO

Una delle migliori promo della settimana riguarda l’aspirapolvere e lavapavimenti Rowenta X-COMBO. Su Amazon è disponibile con una super promo che fa scendere il prezzo a 99,99 euro grazie a uno sconto del 71%. Il risparmio è straordinario: ben 250 euro rispetto a quello di listino. Si tratta di un aspirapolvere potente e leggera, che puoi utilizzare su qualsiasi superficie. Dotata anche di un serbatoio dove mettere inserire l’acqua per pulire efficacemente il pavimento. Tre diverse modalità di utilizzo e un’autonomia che può arrivare fino a 60 minuti.

Asciugatrice Samsung Crystal EcoDry

In questo periodo dell’anno c’è un elettrodomestico che conquista il cuore degli italiani e delle italiane: l’asciugatrice. Con le temperature che si abbassano sempre di più, l’asciugatrice diventa fondamentale per avere sempre dei vestiti di ricambio. Questa settimana trovi l’asciugatrice Samsung Crystal EcoDry con uno sconto del 48% che fa scendere il prezzo a 643,99 euro, con un risparmio che supera i 600 euro rispetto a quelli di listino. Asciugatrice con pompa di calore, offre tanti programmi differenti in base alla tipologia di tessuto. Amazon offre anche dei servizi aggiuntivi come la possibilità di ritirare il vecchio elettrodomestico, oppure il disimballaggio e l’installazione di quello nuovo.

Macchina caffè De’Longhi

Chiudiamo con uno degli elettrodomestici per la cucina più amati in Italia: la macchina per il caffè. Trovi questo modello De’Longhi semi-professionale con uno sconto del 39% che fa scendere il prezzo a 84,18 euro. Macchina per il caffè compatibile sia con il caffè in polvere sia con le cialde. Dotata anche del "Cappuccino Stystem" per miscelare manualmente vapore e latte e creare la densità giusta per il tuo cappuccino. Facile da utilizzare e da pulire, a questo prezzo è un super affare.

Negozio di Halloween

Comincia ottobre e su Amazon apre anche il negozio dedicato ad Halloween. Mancano tre settimane alla notte più paurosa dell’anno ed è già arrivato il momento di scegliere quale costume acquistare. Su Amazon, oltre ai costume, puoi acquistare in offerte e al minimo storico anche accessori, giocattoli e tutto quello che occorre per organizzare una festa che tutti i tuoi amici ricorderanno. Non farti scappare questa opportunità e clicca subito sul link qui in basso.

