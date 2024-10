Amazon, le migliori offerte di oggi con sconti fino al 70%

Fonte foto: iStock / NguyenDucQuang

In questa settimana a cavallo tra fine ottobre e inizio novembre non mancano nuove promo lanciate da Amazon. Con il Natale che si avvicina sempre di più, è arrivato il momento di approfittare di offerte mai viste finora su un ampio numero di dispositivi. Come sempre noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo della settimana che riguardano prodotti tecnologici come smartphone, smartwatch e smart TV, ed elettrodomestici per la casa diventati oramai insostituibili nella vita di tutti i giorni (friggitrici ad aria, robot aspirapolvere e asciugatrici). Ad esempio, tra le offerte che catturano l’attenzione ci sono due smartphone come l’iPhone 13, disponibile al minimo storico, e il Galaxy A25, telefono medio di gamma con uno sconto eccezionale del 40%.

Alcune delle migliori offerte di questa settimana le trovate raccolte nella lista qui in basso: basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto, scoprire il prezzo e completare l’acquisto. Per alcuni dei prodotti che abbiamo selezionato avete anche la possibilità di dilazionare il prezzo in 5 rate a tasso zero.

Amazon, le migliori offerte 28 ottobre – 3 novembre

Una lista piuttosto lunga e con prodotti molto diversi tra di loro. Anche questa settimana Amazon ci propone nuove occasione per fare degli ottimi affari e approfittare del minimo storico. Di alcuni smartphone vi abbiamo già anticipato, ma non sono le uniche promo che trovi questa settimana. Ad esempio, se siete alla ricerca di un ottimo smartwatch, trovate il Google Pixel Watch2 con uno sconto del 45% e al prezzo più basso di sempre. Ottima offerta anche per il Galaxy Book4, PC portatile di Samsung uscito quest’anno e che trovi al minimo storico con uno sconto del 43%. Altrettanto ottimo lo sconto disponibile per l’asciugatrice smart Samsung Crystal EcoDry: con lo sconto del 52% la paghi meno della metà. Per la tua cucina, invece, c’è la friggitrice ad aria De’Longhi IdeaFry con uno sconto eccezionale del 69%.

Tutte le promo che abbiamo scelto le trovate nella lista qui in alto: per accedere all’offerta basta cliccare sul link. Se, invece, vuoi approfondire le caratteristiche tecniche, qui in basso trovate una breve descrizione e con il banner per completare l’acquisto. A voi la scelta e buona lettura.

iPhone 13

Non è l’ultima versione e nemmeno una delle più recenti, ma resta comunque uno smartphone dell’azienda di Cupertino. Parliamo dell’iPhone 13 disponibile in offerta al minimo storico su Amazon e diventato uno dei telefoni più venduti in questi ultimi giorni sul sito di e-commerce. Il merito è dello sconto in pagina che fa scendere il prezzo a 519 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 103,80 euro al mese utilizzando il servizio presente in pagina. Nonostante sia uscito sul mercato da oramai un paio di anni, l’iPhone 13 resta ancora un punto di riferimento per coloro che vogliono uno smartphone performante e con la mela morsicata sulla cover posteriore. Il merito è dei continui aggiornamenti rilasciati da Apple e che, oltre alle nuove release del sistema operativo, prevedono nuove funzionalità e gli update sulla sicurezza. Ottimo anche il comparto fotografico con le due fotocamere da 12 megapixel presenti nella parte posteriore.

Motorola Edge 50 Pro

Ecco un’altra offerta per uno smartphone top che non puoi farti sfuggire. Riguarda il Motorola Edge 50 Pro, smartphone top di gamma uscito in questo 2024 e tra i più interessanti in questa fascia di prezzo. Da oggi, infatti, lo trovi con uno sconto del 39% che fa scendere il prezzo a 426,89 euro, con un risparmio netto che sfiora i 300 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che attivi in fase di check-out. Un telefono che assicura ottime performance grazie al processore Snapdragon e ai ben 12 gigabyte di RAM disponibili. Il comparto fotografico è di livello assoluto: fotocamera posteriore da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 13 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel. La batteria, grazie alla ricarica turno da 125W, assicura la piena autonomia in poco più di 15 minuti.

Galaxy A25

Una delle migliori promo della settimana riguarda il Galaxy A25, smartphone medio di gamma lanciato quest’anno da Samsung e protagonista di un’offerta mai vista prima. Il telefono è disponibile su Amazon con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo a 192,10 euro, minimo storico per questa versione. Inoltre, è spedito direttamente dal sito di e-commerce e usufruisce dei privilegi riservati agli utenti Prime, tra cui la spedizione rapida e la possibilità di fare il reso entro 14 giorni da quando lo si riceve. Non è finita qui: puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un vero affare per uno smartphone che non ha nulla da invidiare a dispositivi molto più costosi: schermo Super AMOLED da 6,5 pollici con un refresh rate fino a 120 Hz, fotocamera principale da ben 50 megapixel e 128 gigabyte di memoria interna che puoi espandere con una scheda microSD fino a 1 terabyte. Infine, la batteria da 5.000mAh ti supporta per tutto il giorno senza troppi problemi.

Oppo Enco Buds2

Come ogni settimana, oltre agli smartphone, ti segnaliamo anche alcune offerte su degli accessori utili nella vita di tutti i giorni. Come ad esempio le cuffie Bluetooth Oppo Enco Buds2 disponibili su Amazon con uno sconto del 60% che fa scendere il prezzo a soli 19,99 euro. Stiamo parlando del punto più basso in quest’ultimo periodo e la bontà della promo è sottolineata dal numero di unità vendute: più di 3.000 solo nell’ultimo mese. La qualità audio è molto buona e sono dotate anche della riduzione del rumore. Sono compatibili con qualsiasi smartphone e la batteria assicura una durata prolungata.

Chiavetta USB Kingston

L’esplosione dei servizi cloud non ha fatto diminuire l’importanza delle chiavette USB. E non è un caso che uno dei prodotti tech più venduti su Amazon in questi giorni sia proprio una pen drive. Parliamo della Kingston DataTraveler Exodia da 128GB disponibile sul sito di e-commerce con uno sconto del 55% che fa scendere il prezzo a soli 8,99 euro. Un prezzo stracciato per un dispositivo utile da avere sempre con sé in borsa che permette di trasferire velocemente file da un dispositivo all’altro. Oppure da collegare al TV per vedere film e serie TV. Dovete, però, essere molto veloci: la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

Google Pixel Watch 2

Tra le top offerte di questa settimana c’è anche il Google Pixel Watch2. L’orologio smart top di gamma dell’azienda di Mountain View è disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 45% che fa scendere il prezzo a soli 219 euro. Può sembrare un prezzo elevato, ma il risparmio netto è di 180 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 43,80 euro al mese. Parliamo di uno tra i migliori orologi smart sul mercato, dotato di sensori avanzati per monitorare i tuoi parametri vitali e che sfrutta l’intelligenza artificiale per rendere ancora più precisa la misurazione di alcuni valori, come ad esempio il battito cardiaco. Essendo un orologio con sistema operativo WearOS, hai a tua disposizione tutta la suite di app di Google, tra cui Google Maps, Google Pay e anche l’assistente vocale. Uno smartwatch completo e che puoi utilizzare in ogni momento della giornata

Galaxy Watch Ultra

Un orologio diverso rispetto a quelli che siamo abituati a conoscere. Il Galaxy Watch Ultra rientra nella nicchia degli orologio rugged, smartwatch super resistenti e che ti supportano durante attività sportive estreme. Per questa nuova versione dello smartwatch , Samsung ha integrato anche Galaxy AI, il sistema di intelligenza artificiale che ti fornisce degli strumenti molto utili nella vita di tutti i giorni. Dotato di uno schermo grande e molto luminoso, è anche in grado di riconoscere quando sei in pericolo e attiva automaticamente una sirena di emergenza. Ha un GPS molto accurato e che ti aiuta a tenere la giusta direzione durante le escursioni. Grazie allo sconto del 20% presente in pagina il prezzo crolla al minimo storico e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Hisense ULED Mini-LED

Ecco una promo molto interessante per uno smart TV top di gamma. Su Amazon è disponibile il televisore Hisense ULED Mini-LED da 55 pollici in promo con uno sconto del 36% che fa scendere il prezzo a soli 449 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da soli 89,80 euro al mese. Televisore con una risoluzione 4K e che grazie alla tecnologia Mini-LED assicura una qualità delle immagini superiore alla media e il sistema operativo VIDAA U6 supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Compatibile anche con Alexa per il controllo vocale.

Galaxy Book4

Da oramai alcuni anni Samsung si è gettata anche nel campo dei computer portatili e i risultati sono più che soddisfacenti. Lo dimostra il nuovo Galaxy Book4, uscito sul mercato da pochi mesi, e che oggi trovi in offerta con un ottimo sconto del 43% che fa scendere il prezzo a 629 euro. La bontà della promo la si intuisce dal risparmio totale che sfiora i 500 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il prezzo in 5 rate da 125,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Il computer è pensato appositamente per l’ufficio: schermo da 15,6 pollici, ottimo processore Intel i5 di ultima generazione, 16 gigabyte di RAM e un SSD da 512 gigabyte. Potente, leggero, dimensioni compatte e da oggi anche con un super prezzo.

iRobot Roomba Combo j5

Se vuoi avere la tua abitazione sempre pulita con il minimo sforzo, il robot aspirapolvere e lavapavimenti iRobot Roomba Combo j5 è quello che fa per te. Soprattutto oggi che lo trovi in promo su Amazon con uno sconto del 43% che fa scendere il prezzo a 399,90 euro e hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Si tratta di un robot top di gamma in grado anche di lavare il pagamento sostituendo semplicemente il contenitore dell’aspirapolvere con il serbatoio della lavapavimenti. Sulla scocca sono presenti tanti sensori che mappano accuratamente la tua abitazione e che ti permettono di scegliere quale stanza pulire e la potenza di aspirazione. Lo puoi programma anche attraverso la tua voce. Se hai degli animali in casa non devi preoccuparti: è pensato per evitare qualsiasi deiezione.

Samsung Crystal EcoDry

Uno degli elettrodomestici che va per la maggiore in questo periodo dell’anno è sicuramente l’asciugatrice e questa settimana su Amazon c’è l’ottima Samsung Crystal Dry con cestello da 9 chilogrammi e Wi-Fi integrato in promo con uno sconto top del 52% che fa scendere il prezzo a 598,98 euro. Per questo elettrodomestico super utile si tratta del minimo storico e risparmi più di 650 euro sul prezzo di listino. Ha ricevuto anche la classe di efficienza energetica A++ che assicura un risparmio sulla bolletta della luce e dell’acqua. Un acquisto top se non hai molto spazio dove mettere ad asciugare il bucato d’inverno.

Forno per la pizza G3 Ferrari

Se siete degli amanti della pizza, questa è la promo che fa per voi. Da oggi su Amazon trovi il forno per la pizza G3 Ferrari con uno sconto del 39% che fa scendere il prezzo a soli 79 euro. Dimensioni compatte, permette di cuocere la pizza in soli 5 minuti. Nella confezione anche un ricettario e una paletta. Un affare da non farsi scappare.

Friggitrice ad aria De’Longhi IdealFry

Ecco un’altra promo per la tua cucina che non puoi farti sfuggire. Da questa settimana trovi la friggitrice ad aria De’Longhi IdealFry con uno sconto del 69% che fa crollare il prezzo a soli 56 euro. Un risparmio netto che supera i 120 euro e che ti permette di fare un grandissimo affare. La friggitrice ad aria De’Longhi è dotata di un cestello ideale per 4-5 persone e ti permette di cucinare tantissime pietanze differenti, dalle classiche patatine fritte fino alla carne alla griglia. Tutto utilizzando pochissimo olio e molto rapidamente.

Macchina per il caffè Gaggia

Promo esclusiva su Amazon per la macchina per il caffè Gaggia EG2109 Grey. Disponibile sul sito di e-commerce con uno sconto speciale del 37% che fa scendere il prezzo soli 99,99 euro, con un risparmio di ben 60 euro su quello di listino. Macchina per il caffè semi-professionale compatibile sia con le cialde sia con il caffè macinato. Facile da utilizzare, integra anche il montalatte per preparare un cappuccino cremoso. La scelta perfetta se vuoi avere un caffè come quello del bar.

Rowenta Powerline Extreme

Se siete alla ricerca di una scopa elettrica con un ottimo rapporto qualità-prezzo, ecco la promo che fa per voi. Questa settimana su Amazon trovate l’aspirapolvere Rowenta Powerline Extreme con uno sconto top del 47% che fa scendere il prezzo a soli 100 euro. Si tratta di una scopa elettrica senza sacco e con tecnologia ciclonica adatta a qualsiasi superficie e con una buona potenza di aspirazione. Facile da utilizzare e anche da svuotare, è uno dei migliori affari che potete fare questa settimana su Amazon.

