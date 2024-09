Redmi Note 13 e sconti fino all'80%: le migliori offerte di Amazon

Fonte foto: Redmi

Si avvicina ottobre e su Amazon cominciano ad apparire le prime offerte per l’evento speciale del prossimo mese. Il sito di e-commerce ha annunciato per l’8 e il 9 ottobre la Festa delle Offerte Prime, il secondo evento dell’anno dedicato agli utenti Prime e che permette di risparmiare centinaia di euro su tantissimi prodotti differenti. Avremo modo e spazio per parlare più approfonditamente di questa "Festa delle offerte", ma intanto vi annunciamo le prime promo già disponibili e che riguardano i servizi Amazon più utilizzati. Infatti, potete provare gratis Audible (per tre mesi), la piattaforma dedicata ai podcast e agli audiolibri, Kindle Unlimited (per 3 mesi), il servizio per gli amanti dei libri con milioni di riviste ed e-book sempre a disposizione, e Amazon Music Unlimited (per 4 mesi), la piattaforma per ascoltare la musica in streaming. Tre promo da cogliere al volo e da non farsi assolutamente scappare.

Non finiscono qui le migliori promo di questa settimana su Amazon. Ci sono tante occasioni per fare degli ottimi affari e noi di Libero Tecnologia ne abbiamo selezionato una dozzina e le trovi tutte raccolte nella lista qui in basso. Sono divise per categoria prodotto e si va dagli smartphone fino agli elettrodomestici, passando per televisori e accessori utili nella vita di tutti i giorni. Approfitta delle migliori offerte e fai dei grandi affari.

Amazon, le migliori offerte 23 – 29 settembre

Se sei alla ricerca di un ottimo smartphone a un buon prezzo, questa è la settimana che fa per te. Su Amazon, infatti, c’è il Redmi Note 13 con uno sconto del 35% e lo paghi veramente poco. Se, invece, il budget a disposizione ti permette di spendere un po’ di più, puoi puntare il Motorola g85 che trovi con uno sconto del 30% (è uscito sul mercato da pochissimo tempo). Un’altra promo che sta andando molto bene questa settimana riguarda lo smart TV Samsung Neo QLED che trovi scontato del 50% e risparmi 700 euro sul prezzo di listino. Qualità delle immagini straordinaria e un sistema operativo che ti permette di installare tutte le app per lo streaming che vuoi. In tema elettrodomestici, invece, come non segnalare l’aspirapolvere Hoover HF9 disponibile su Amazon con uno sconto del 65% che ti permette di risparmiare quasi 500 euro. Infine, segnaliamo l’arrivo ufficiale degli iPhone: li puoi già acquistare sul sito di e-commerce e li ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni.

Google Pixel 8 Pro

Per chi è alla ricerca di uno smartphone premium, è la miglior scelta che potete fare questa settimana. Su Amazon è disponibile il Google Pixel 8 Pro con uno sconto eccezionale del 38% che fa scendere il prezzo a 707,89 euro e risparmi quasi 500 euro sul prezzo di listino. L’offerta non finisce qui: infatti hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Lo smartphone è un unicum nel suo genere: Google lo ha realizzato per sfruttare al meglio il proprio sistema di intelligenza artificiale e a bordo trovi l’ottimo processore Tensor G3. Display immersivo da 6,7 pollici con refresh rate che varia da 1 a 120 Hz in base al contenuto. Ottimo anche il sistema di fotocamere professionali e permette di scattare foto e registrare video con una qualità elevatissima.

Google Pixel 8 Pro

Moto g85

Nella lista degli smartphone usciti sul mercato da poche settimane c’è anche il moto g85, la nuova soluzione di Motorola per la fascia dei medio/top di gamma. Un telefono che segue quanto visto negli ultimi anni con il brand statunitense: smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo e che puntano molto sull’affidabilità quotidiana. Questa settimana su Amazon è disponibile con uno sconto top del 30% che fa scendere il prezzo a 242,99 euro, il minimo storico in quest’ultimo periodo. Smartphone che cattura l’attenzione per le ottime caratteristiche: schermo pOLED da 6,67 pollici molto fluido, ottimo processore Snapdragon 6 Gen3 con ben 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Il comparto fotografico è in linea con quanto offre il settore: sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel. Batteria da ben 5.000mAh.

Moto g85

Redmi Note 13

Se sei alla ricerca di uno smartphone lowcost, questa è l’offerta che fa per te. Il protagonista di una delle migliori offerte della settimana riguarda il Redmi Note 13. Il telefono economico di Xiaomi questa settimana costa ancora di meno grazie allo sconto del 35% che fa scendere il prezzo a soli 134,99 euro, minimo storico di quest’ultimo periodo. Lo smartphone vale molto più di quanto lo paghi e per capirlo basta vedere la scheda tecnica. Schermo AMOLED da 6,67 pollici con una fluidità elevata, processore Snapdragon 685 e una tripla fotocamera con sensore principale da ben 108 megapixel. Per concludere una batteria da 5.000mAh con ricarica rapida. Chiedere di più a un telefono cos’ economico è (quasi) impossibile.

Redmi Note 13

Cuffie Bluetooth

Anche questa settimana, oltre alla nostra scelta di smartphone in offerta, abbiamo selezionato anche alcuni accessori utili nella vita di tutti i giorni. Tra le offerte top ci sono queste cuffie Bluetooth lowcost che oggi trovi con uno sconto dell’80% a cui aggiungere un secondo coupon che ti fa risparmiare un altro 30%. Il prezzo finale è di poco superiore ai 10 euro e fai un grandissimo acquisto. La qualità dell’audio è molto buona e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Autonomia fino a 48 ore e sono impermeabili, perfette per chi fa attività fisica all’aperto. Compatibili con qualsiasi smartphone e PC, anche Apple.

N.B. Per vedere il prezzo scontato è necessario cliccare sul banner, accedere alla pagina prodotto e applicare il coupon sconto.

Cuffie Bluetooth

Garmin fenix 7X Solar

C’è una particolare categoria di orologi che in questi anni è riuscita a crearsi la propria nicchia di mercato e a raccogliere consenso tra gli utenti. Parliamo degli smartwatch rugged, orologi super resistenti e pensati per gli amanti dell’avventura e delle escursioni all’aperto. In questa categoria rientra sicuramente il Garmin fenix 7X Solar, orologio premium disponibile in offerta con uno sconto del 31% e risparmi più di 200 euro sul prezzo di listino. Lo smartwatch è dotato di un sistema avanzato di sensori che monitorano in tempo reale i tuoi parametri vitali e la qualità del tuo riposo. Hai a disposizione più di 25 app per lo sport che coprono tutte le attività più diffuse, dalla corsa al ciclismo, fino a sport più avventurosi come lo sci alpinismo, lo snowboard, il surf e la mountain bike. Sulla scocca è presente anche una particolare lente che cattura i raggi solari e li trasforma in autonomia extra per la batteria che può raggiungere fino a un massimo di 30 giorni.

Garmin fenix 7x Solar

Smart TV Samsung QLED Neo da 43 pollici

Un’occasione da non farsi sfuggire. Se state cercando un televisore per il salotto, ecco l’offerta che fa per voi. Su Amazon è disponibile il Samsung QLED Neo da 43 pollici in promo speciale con uno sconto del 50% e lo paghi 699 euro. Si tratta del minimo storico per questo ottimo TV del sud-coreano e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 139,98 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La qualità delle immagini è elevata anche grazie alla presenza del processore Neural Quantum 4K e alla tecnologia Quantum Mini LED che assicura la massima precisione del controllo della luce. Il sistema operativo Tizen permette di installare tutte le principali app di streaming, da Amazon Prime Video a DAZN.

Smart TV Samsung QLED Neo da 43 pollici

Galaxy Book4 Pro

Altra super promo disponibile questa settimana su Amazon. Riguarda il Galaxy Book4 Pro, computer top di gamma di Samsung uscito sul mercato quest’anno, e pensato per il mondo del lavoro. Diretto concorrente dei MacBook Pro di Apple, è dotato di una scheda tecnica di tutto rispetto, a partire dall’ottimo processore Intel Core Ultra 7 di ultima generazione, dai 16 gigabyte di RAM e dal SSD da 1 terabyte. Ottimo anche lo schermo Dynamic AMOLED 2x da 16 pollici e con refresh rate fino a 120 Hz. Tornando all’offerta, grazie alla promo "Ritorno a Scuola" è disponibile con uno sconto del 40% e lo paghi 1199 euro, risparmiandone ben 800 su quello di listino.

Galaxy Book4 Pro

iPad Pro

Per la prima volta il nuovo iPad Pro con processore M4 è in offerta su Amazon con uno sconto consistente. Il tablet premium su Apple è disponibile con uno sconto superiore ai 200 euro e il prezzo scende a 999 euro, abbattendo la soglia psicologica dei 1.000 euro. Tablet pensato per lo svago, ma soprattutto per il mondo del lavoro e in grado di supportare qualsiasi applicazione dedicata alla produttività, come ad esempio la suite Office. Dotato dell’ottimo display Ultra Retina XDR da 11 pollici, assicura una luminosità senza pari e una fedeltà cromatica elevatissima. La tecnologia ProMotion supporta il refresh rate fino a 120 Hz. Prestazioni eccellenti con il processore M4 e grazie ai 256 gigabyte di memoria interna puoi installare tutte le app che vuoi.

iPad Pro

Soundbar Samsung HW-B650D

Torna in promo questa ottima soundbar Samsung HW-B650D: la trovi sul sito di e-commerce con uno sconto del 46% che fa scendere il prezzo a 177 euro e la paghi praticamente la metà, approfittando del minimo storico di quest’ultimo periodo. Si tratta di un’ottima soundbar dotata anche di un subwoofer wireless con supporto alla tecnologia DTS Virtual:X per un suono ancora più avvolgente. Compatibile con gli assistenti vocali per controllarla da remoto. La modalità notturna permette di godere di un audio notturno anche a notte fonda e di non disturbare chi vive insieme a noi.

Soundbar Samsung HW-B650D

Spazzolino Oral-B Smart 4

Tra tutti gli spazzolini elettrici disponibili su Amazon è sicuramente uno dei più venduti. Si tratta dell’Oral-B Smart 4 che trovi su Amazon con uno sconto del 63% e lo paghi solamente 49,99 euro. Un prezzo alla portata di tutti per la versione con 2 testine, la custodia di viaggio e un tubetto di dentifricio Pro-Expert. Rimuove il 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino normale e proteggi le tue gengive.

Spazzolino Oral-B Smart 4

Friggitrice ad aria Cosori

Una delle migliori promo attive questa settimana riguarda la friggitrice ad aria Cosori. Oltre alla bontà dell’offerta c’è anche quella del prodotto. La friggitrice ad aria Cosori ha tutte le caratteristiche che cerchi solitamente in un dispositivo del genere, con 9 modalità di cottura pre-impostate che ti permettono di cucinare tanti piatti differenti, dalla carne alla pizza. Le dimensioni sono perfette per una famiglia di 3-4 persone. Questa settimana è disponibile con uno sconto del 38% e la paghi solamente 79,99 euro.

Friggitrice ad aria Cosori

Aspirapolvere Hoover HF9 HOME I

L’offerta perfetta per la pulizia della tua abitazione. L’aspirapolvere Hoover HF9 HOME I è in offerta con uno sconto del 65% a un prezzo di 189,95 euro, minimo storico mai registrato su Amazon. Si tratta di un’aspirapolvere molto potente grazie al sistema ciclonico della separazione della polvere dall’aria. Ha anche un sistema avanzato anti-torsione pensato appositamente per i capelli e i peli degli animali. Sulla spazzola è presente anche una luce LED per illuminare al meglio gli angoli più bui. Nella confezione trovi un doppio pacco batteria per un’autonomia fino a 120 minuti.

Aspirapolvere HF9 HOME I

Asciugatrice Electrolux

L’inverno sta tornando e con lui anche il periodo dell’asciugatrice. Con il brutto tempo, il calo delle temperature e la diminuzione delle ore di sole, asciugare i panni diventa sempre più complicato. Per questo motivo l’asciugatrice torna a essere la re indiscussa degli elettrodomestici per la casa. Se ne stai cercando una, su Amazon trovi questo modello Electrolux con cestello da 8 chilogrammi con uno sconto del 43% che fa scendere il prezzo a soli 499 euro. Tecnologie avanzate, asciugatura rapida e classe di efficienza energetica A++ che ti fa risparmiare anche sulla bolletta della luce.

Asciugatrice Electrolux

Robot aspirapolvere Lefant

Vuoi un robot aspirapolvere che costa poco, ma assicura ottime prestazioni? Ecco l’offerta che fa per te. Su Amazon trovi il robot aspirapolvere Lefant in promo con uno sconto del 57% e il prezzo scende a meno di 100 euro. La bontà della promo la si intuisce dai pochi e semplici numeri: solo nell’ultimo mese ne sono stati venduti più di 2.000. Sottile, ideale per i peli degli animali, lo puoi utilizzare anche da remoto utilizzando l’apposita app.

Robot aspirapolvere Lefant

Audible, Kindle Unlimited e Amazon Music Unlimited gratis

Amazon ha annunciato per l’8 e il 9 ottobre la "Festa delle Offerte Prime", il secondo evento dell’anno dedicato agli utenti Prime. Quarantotto ore di promo con sconti esagerati e prezzi al minimo storico. Già da questa settimana trovi alcune offerte che anticipano questo grande evento e che riguardano i servizi Amazon più apprezzati e utilizzati. Parliamo di Audible, Kindle Unlimited e Amazon Muscia Unlimited. Abbonandoti oggi per la prima volta a uno di questi servizi, puoi sfruttare un periodo di prova gratuito che va dai 3 mesi per Audible e Kindle Unlimited fino ai quattro mesi per Amazon Music Unlimited.

Audible è il servizio che offre audiolibri e podcast in esclusiva. Una raccolta di contenuti molto ampia e che ti permette di ascoltare storie interessanti mentre stai guidando, mentre lavori o semplicemente mentre prepari la cena.

AUDIBLE GRATIS PER TRE MESI

Kindle Unlimited, invece, è la piattaforma riservata agli amanti dei libri. Con l’abbonamento accedi a una libreria sterminata con centinaia di migliaia di libri e riviste sempre disponibili. Le puoi leggere sia dal Kindle sia dall’app dello smartphone.

KINDLE UNLIMITED GRATIS PER TRE MESI

Amazon Music Unlimited, invece, è la piattaforma per ascoltare musica senza limiti. Hai accesso a milioni di brani, con la possibilità di ascoltarli offline e in qualsiasi momento. Puoi anche creare le tue playlist personali.

AMAZON MUSIC UNLIMITED GRATIS PER QUATTRO MESI

Gamma iPhone 16

Chiudiamo questa guida all’acquisto delle migliori promo della settimana con un semplice reminder. Da questa settimana trovi su Amazon tutta la nuova gamma di iPhone 16 appena usciti sul mercato. Rispetto al passato c’è un miglioramento nelle prestazioni, anche per supportare il nuovo sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Apple e che dovrebbe rendere ancora più immediato l’utilizzo dello smartphone. Nuovo anche il design posteriore dell’iPhone 16, con le fotocamere che non sono più posizionate in diagonale, ma in orizzontale. Bordi dello schermo più sottili e la classica affidabilità di uno smartphone Apple. Una delle novità più interessanti riguarda l’aggiunta di un nuovo pulsante a sfioro sulla cornice laterale che ti fa accedere velocemente alle funzionalità Pro della fotocamera. Scegli il tuo modello preferito e clicca sui banner qui in basso.

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro