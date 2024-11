Amazon, promo incredibili e sconti fino all'80%: le offerte della settimana

Fonte foto: Google

Il Natale si sta avvicinando e lo si intuisce anche dall’ultima novità presente su Amazon: per la maggior parte degli acquisti effettuati in questi giorni, il periodo di reso è esteso fino a metà/fine gennaio 2025. Cosa vuol dire? Che puoi acquistare oggi il regalo di Natale per il tuo partner, familiare, parente o amici senza avere il timore di non poterlo restituire nel caso in cui non sia apprezzato, danneggiato o per qualsiasi altro motivo. Amazon ci dà anche un altro motivo per cominciare a fare i regali di Natale con un po’ di anticipo: le ottime offerte disponibili questa settimana sul sito di e-commerce. Tante nuove promo su un numero molto ampio di prodotti che permettono di risparmiare centinaia di euro.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte disponibili per i prodotti tech e per gli elettrodomestici, diventati sempre più intelligenti in questi ultimi anni. Ad esempio, trovate il Google Pixel 8 Pro in promo e al minimo storico con un risparmio che sfiora i 500 euro, mentre se siete alla ricerca di una utile lavasciuga per la tua abitazione, c’è la LG Serie R3 con intelligenza artificiale in promo a meno di metà prezzo. Queste e tante altre offerte le trovate nella lista qui in basso: basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto.

Amazon, le migliori offerte 4 – 10 novembre

Una lista di prodotti piuttosto lunga e ricca che mette in evidenza quanto questa sia un’ottima settimana per chi vuole fare dei grandi affari su Amazon. Di alcune offerte abbiamo già parlato, ma non sono le uniche. Ad esempio, se siete alla ricerca di uno smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo, è impossibile non pensare all’Honor 200, disponibile con uno sconto eccellente del 42% e al minimo storico. Per chi vuole un nuovo smart TV c’è il modello LG QNED da 55 pollici uscito sul mercato quest’anno con uno sconto del 46% e lo paghi praticamente la metà. A proposito di offerte a metà prezzo: questa settimana trovi il Galaxy Book4 di Samsung con uno sconto di 500 euro. Per quanto riguarda gli elettrodomestici, una delle promo che cattura l’attenzione è quella disponibile per la macchina per il caffè espresso De’Longhi Perfetto Dinamica che trovi scontata di ben 300 euro. Per la pulizia di casa ti segnaliamo l’aspirapolvere Rowenta X-Force 12.60 Animal Care con uno sconto del 48% e la puoi anche pagare a rate.

Per completare velocemente l’acquisto ti basta cliccare sul link in alto e accedere alla pagina prodotto, invece, se vuoi approfondire le caratteristiche qui in basso trovi una breve descrizione con le info principali e il banner per acquistarlo. A te la scelta e buona lettura.

Google Pixel 8 Pro

Se sei alla ricerca di uno smartphone premium e non vuoi spendere una cifra vicino ai 1.000 euro, ecco l’offerta che fa per te. Questa settimana su Amazon trovi l’ottimo Google Pixel 8 Pro con uno sconto del 43% che fa scendere il prezzo a 629 euro. Si tratta del minimo storico e puoi dilazionare il pagamento a rate con il servizio di Cofidis. Lo smartphone è quanto di meglio puoi trovare sul mercato a questo prezzo. Schermo super fluido da 6,7 pollici, tripla fotocamera posteriore (50 MP + 50MP + 48MP) con l’aiuto dell’intelligenza artificiale che rende ogni scatto e ogni video perfetti. Processore Google Tensor G3 progettato per il sistema Google AI che porta sullo smartphone tanti strumenti utili e gratuiti pensati per facilitarti la vita di tutti i giorni. Non approfittarne sarebbe un errore troppo grande.

Honor 200

Altra occasione per uno smartphone da non farsi sfuggire. Su Amazon trovi l’Honor 200 con uno sconto del 42% che fa crollare il prezzo a 349,90 euro e risparmi 250 euro. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 69,98 euro al mese utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon. Parliamo di un telefono con una scheda tecnica veramente interessante: schermo da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e con funzioni ad hoc per proteggere la vista dalle fastidiose luci blu, processore Snapdragon di ultima generazione e una tripla fotocamera posteriore con cui ti puoi togliere grandi soddisfazioni. È anche uno dei migliori smartphone per l’autonomia grazie a un mega batteria da 5.200mAh e con supporto alla ricarica rapida.

Cuffie lowcost

Come ogni settimana, oltre agli smartphone, ti proponiamo anche degli accessori molto utili nella vita di tutti i giorni. Come ad esempio questo paio di cuffie lowcost che trovi questa settimana a un prezzo mai visto prima. Oltre allo sconto dell’81% presente in pagina, puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un ulteriore 10% e il prezzo scende sotto i 15 euro. Le paghi pochissimo, ma la qualità del suono è molto elevata con bassi profondi. Sono anche impermeabili e hanno un’autonomia fino a 48 ore.

Power bank da 10.000mAh

Altra occasione per un prodotto super utile. Su Amazon trovi questo powerbank da 10.000mAh con uno sconto dell’86% che fa scendere il prezzo a soli 13,99 euro, risparmiandone quasi 80 su quello consigliato. Puoi ricaricare un paio di dispositivi contemporaneamente, tra cui smartphone, smartwatch e tablet. Dimensioni compatte, lo puoi portare sempre con te dentro lo zaino. Compatibile anche con i dispositivi Apple, compreso l’iPhone.

Garmin fenix 7S

Occasione irripetibile per il Garmin fenix 7S. L’orologio super resistente di Garmin è in offerta con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo a soli 420,28 euro, con un risparmio netto che sfiora i 200 euro. Quali sono le particolarità di questo smartwatch? In primis la resistenza: ha superato i test militari USA e resiste agli sbalzi termici, alle cadute ed è anche impermeabile. A bordo trovi più di 30 app per lo sport, tra cui attività estreme come lo snowboard, lo sci, la mountain bike e il surf. Non manca un monitoraggio avanzato della salute con la frequenza cardiaca che viene controllata in tempo reale ventiquattro ore su ventiquattro. La batteria ha una durata superiore ai dieci giorni.

Polar Pacer

Il Polar Pacer rientra in una categoria di orologi unica e speciale. Si tratta degli sportwatch, wearable dedicati agli amanti dello sport e che ti aiutano a migliorare le tue performance e a tenere sotto controllo i principali parametri vitali. In questa categoria rientra anche il Polar Pacer, orologio disponibile in promo questa settimana su Amazon con un ottimo sconto del 37% che fa scendere il prezzo a 219 euro, minimo storico in quest’ultimo periodo. Puoi anche pagarlo in 5 rate da 43,80 euro al mese utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon. Cosa offre questo smartwatch? Oltre 150 modalità di allenamento con la possibilità di analizzare in modo scientifico lo sforzo fisico e capire cosa fare per migliorare le performance. Dotato anche di GPS per analizzare le performance in base all’altitudine e alla tipologia di percorso.

Smart TV LG QNED Serie 85 da 55 pollici

Lo smart TV da acquistare questa settimana è lo LG QNED da 55 pollici della nuova Serie 85, uscito sul mercato quest’anno e che trovi in offerta a un prezzo speciale di 649 euro, merito dello sconto del 46% disponibile su Amazon. Lo paghi quasi la metà e risparmi ben 550 euro, approfittando anche del minimo storico e di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Non finisce qui: puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero da 129,80 euro al mese e per il reso gratuito hai tempo fino al 31 gennaio 2025. Sul televisore c’è poco da dire: qualità delle immagini elevatissimo grazie allo schermo 4K e al processore α8 che sfrutta al meglio l’intelligenza artificiale. Il sistema operativo è webOS, 24, una garanzia per quanto riguarda il supporto e l’integrazione con le principali piattaforme di video streaming.

Galaxy Book4

Ecco un’altra super occasione disponibile questa settimana e che non devi farti sfuggire. L’ottimo computer portatile Galaxy Book4 è disponibile con uno sconto del 45% che fa scendere il prezzo a soli 599 euro, con un risparmio netto di 500 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 119,80 euro al mese. Non a caso è uno dei PC più venduti negli ultimi giorni e solo nell’ultimo mese ne sono stati acquistati più di 500. Un notebook versatile e che puoi utilizzare sia per lavorare con programmi pesanti come Photoshop, Premiere, sia con la suite di Office. La scheda tecnica è una garanzia: schermo Super AMOLED da 15,6 pollici, processore Intel i5, 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte. Adatto anche per gli studenti.

Galaxy Tab S6 Lite

Sempre in casa Samsung troviamo in promo anche un ottimo tablet. Si tratta del Galaxy Tab S6 Lite, tablet medio di gamma con alcune caratteristiche molto interessanti, come ad esempio la presenza della S Pen che all’occorrenza lo trasforma in un taccuino digitale, oppure una lavagnetta dove dare sfogo alla propria creatività. Un tablet che puoi utilizzare anche per lavorare grazie alla possibilità di collegare una tastiera wireless e a uno schermo da 10,4 pollici. A catturare l’attenzione è l’ottima offerta che trovi su Amazon: sconto del 35% che fa scendere il prezzo a 234 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero e per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025.

Lavasciuga LG Serie R3

Uno degli elettrodomestici più utili in questo periodo dell’anno è la lavasciuga. Su Amazon trovi in promo un ottimo modello LG che integra l’intelligenza artificiale e ti aiuta a non rovinare i tuoi indumenti. Si tratta della lavasciuga LG Serie R3 disponibile a un prezzo di 544,98 euro con uno sconto del 53% e risparmi più di 600 euro sul prezzo di listino. La lavasciuga è dotata di un cestello di 9 chilogrammi in fase di lavaggio e di 6 chilogrammi in fase di asciugatura. Tanti programmi che ti permettono di prenderti cura dei tuoi indumenti e di eliminare batteri e sostanze nocive. Puoi pagarla a rate e decidere di aggiungere dei servizi extra come il disimballaggio e l’installazione dell’elettrodomestico.

De’Longhi Perfetto Dinamica

Siete amanti del buon caffè e siete alla ricerca di una macchina semi-professionale? Abbiamo l’offerta che fa per voi. Questa settimana su Amazon c’è la macchina automatica De’Longhi Perfetto Dinamica con uno sconto del 37% che fa scendere il prezzo a 499,99 euro. La qualità è elevatissima: i chicchi di caffè vengono macinati al momento e grazie al montalatte automatico preparare un cappuccino non è mai stato così semplice. Con questo modello puoi preparare ben quattro bevande differenti e tramite la centrale di comando hai la possibilità di preparare il caffè proprio come piace a te.

Moulinex Easy Fry Mega

Non poteva di certo mancare una friggitrice ad aria nella nostra guida alle migliori promo di questa settimana. Abbiamo scelto la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Mega adatta a una famiglia di 3-5 persone e che permette di cucinare tanto cibo in poco tempo. Consumo energetico ridotto, così come la quantità di olio da utilizzare per le varie pietanze. Risparmi sulla bolletta delle luce e cucini cibi più sani. Oltre ai classici prodotti da forno, questo elettrodomestico per la cucina ti permette anche di grigliare carne e verdure, di cuocere i dolci e di scongelare il cibo. Uno strumento multi uso che non può mancare nella tua cucina.

iRobot Roomba Combo 10 Max

Se non vuoi più perder tempo nel pulire il pavimento, il robot aspirapolvere e lavapavimenti iRobot Roomba Combo 10 Max è quello che fa per te. Innovativo e una con stazione di svuotamento e pulizia del panno automatico, è disponibile su Amazon con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo a 999 euro, con un risparmio netto di 500 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. I sensori mappano accuratamente la tua abitazione e trami l’app dello smartphone puoi scegliere quali stanze pulire e con quale intensità.

Pinguino De’Longhi L’Originale PAC EM90

Non è esattamente il periodo per acquistare un climatizzatore portatile, ma l’offerta è talmente eccezionale che non approfittarne sarebbe un grosso errore. Questa settimana su Amazon è disponibile il Pinguino De’Longhi L’Originale PAC EM90 con uno sconto del 45% che fa scendere il prezzo a 374,31 euro, il valore più basso mai raggiunto su Amazon. Si tratta di un condizionatore portatile con una potenza di 9800 BTU, perfetto per una stanza di circa 20-30 metri quadrati. Si sposta facilmente da una stanza all’altra e puoi scegliere tra diverse velocità di refrigerazione. Oltre a raffreddare la stanza è dotato anche della funzione di ventilazione e di deumidificazione. Completo, versatile e facile da utilizzare.

Rowenta X-Force 12.60 Animal Care

Prezzo stracciato per l’ottima scopa elettrica Rowenta X-Force 12.60 Animal Care, modello top di gamma disponibile su Amazon a 265,99 euro grazie allo sconto del 48%. Il risparmio netto sfiora i 250 euro e puoi anche pagarla a rate utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Per il reso gratuito hai tempo fino a 31 gennaio 2025. Come si può intuire dal nome è pensata per chi in casa ha degli animali domestici e grazie agli accessori presenti nella scatola non avrai nessun tipo di problema. La tecnologia Flex ti permette di arrivare anche negli angoli più difficile e tramite il display digitale hai sempre sotto controllo la potenza di aspirazione e l’autonomia residua.

