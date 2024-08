Amazon, iPhone 15 Pro Max e sconti fino all'80%: approfittane subito

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Per milioni di italiani sono iniziate le agognate vacanze, ma non per le offerte Amazon. Anche in questa calda settimana di agosto, sul sito di e-commerce trovi tantissime nuove offerte con sconti mai visti prima su decine di prodotti. Come sempre noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte disponibili su Amazon per i prodotti tecnologici, come ad esempio smartphone, smart TV, tablet e orologi smart, e per gli elettrodomestici per la casa, diventati sempre più smart in questi ultimi anni. Con un occhio di riguardo per quei prodotti molto utili in questa calda estate, come ad esempio il climatizzatore portatile Comfee’ AMBRA 8C oppure il Pinguino De’Longhi Compact, disponibili in questa settimana in promo al minimo storico. Se vuoi fare un ottimo affare, c’è anche un paio di cuffie lowcost con un doppio sconto che ti fa risparmiare più dell’80%.

Trovi tutti i prodotti che abbiamo selezionato nella lista qui in basso: per accedere alla pagina prodotto basta cliccare sul link. Per alcuni dispositivi c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un servizio molto utile e richiesto dagli utenti.

Le migliori offerte Amazon 5-11 agosto

Le offerte non vanno mai in vacanza e la lista piuttosto nutrita presente qui in alto ne è la dimostrazione. Su Amazon trovi tantissimi prodotti scontati e al minimo storico, con la possibilità di risparmiare centinaia di euro. La dimostrazione è l’ottima offerta disponibile per il nuovissimo iPad Pro con processore M4 che trovi con uno sconto IVA che ti fa risparmiare centinaia di euro. Altrettanto interessante l’offerta disponibile per lo smart TV Samsung QLED da 43 pollici che trovi con uno sconto del 44% e lo paghi quasi la metà. Questa è anche la settimana degli orologi smart in offerta. Ne trovi addirittura tre in offerta al minimo storico: il Galaxy Watch6 (-45%), il TicWatch E3 (costa meno della metà) e il Garmin Instict 2 (minimo storico e affare per tutti).

Per accedere direttamente alla pagina prodotto basta cliccare sui link della lista qui in alto, mentre se vuoi approfondire le caratteristiche dei singoli prodotti, qui in basso trovi una breve descrizione e il banner per completare l’acquisto. A te la scelta: buona lettura.

Condizionatore portatile Comfee’ AMBRA 8C

Uno degli elettrodomestici più ricercati e utili in questo periodo. Il climatizzatore portatile è una delle poche soluzioni disponibili per chi cerca un po’ di frescura e non ha la possibilità di installare un condizionatore fisso a parete. Questa settimana su Amazon trovi promo piuttosto interessanti, come ad esempio il condizionatore portatile Comfee’ AMBRA 8C disponibile con uno sconto del 28% e paghi solamente 199 euro. Al momento è il più venduto su Amazon e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Ha tutto quello che cerchi solitamente in un dispositivo di questo genere, a partire da tre modalità di utilizzo differenti. Oltre a raffreddare l’aria, puoi in alternativa deumidificare o ventilare la stanza. La potenza è pari a 7.000 Btu, ideale per una stanza fino a 20-25 metri quadrati. Ha ottenuto la classe di efficienza energetica A che assicura un minor consumo di energia e utilizza il gas refrigerante R290 che riduce i danni nell’atmosfera.

Comfee’ AMBRA 8C

Pinguino De’Longhi Compact

Altra ottima promo che riguarda un condizionatore portatile. Su Amazon trovi il Pinguino De’Longhi Compact in offerta con uno sconto top del 30% che ti fa risparmiare ben 160 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Amazon e che attivi nella pagina prodotto. Inoltre, puoi aggiungere anche dei servizi extra a pagamento, come ad esempio il disimballaggio dell’elettrodomestico e il ritiro dell’usato (costo 10 euro), oppure l’installazione del nuovo condizionatore (costo 35 euro). Semplice da utilizzare, con una potenza pari a 8.300 Btu perfetta per una stanza fino a 25-30 metri quadrati. Oltre alla funzione di raffreddamento, è dotato anche di quella di deumidificazione e di ventilazione della stanza. Rispetto ad altri condizionatori portatili è anche silenzioso e non crea troppo fastidio durante la notte. Lo puoi spostare facilmente di stanza in stanza grazie alle ruote indipendenti e alle maniglie presenti nella parte superiore.

Pinguino De’Longhi Compact

iPhone 15 Pro Max

Lo smartphone premium di Apple è in offerta al minimo storico e con uno sconto mai visto prima. Solo per pochissimi giorni lo trovi con uno sconto del 23% che fa scendere il prezzo a 1.149 euro, con un risparmio netto di 350 euro su quello di listino. Un prezzo sicuramente elevato, ma parliamo di uno dei migliori smartphone disponibili sul mercato. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Caratteristiche e design veramente straordinari: cornice in titanio che lo rende allo stesso tempo più leggero e più resistente. Schermo Super Retina XDR da 6,7 pollici con risoluzione molto elevata e tecnologia Pro Motion che fa arrivare il refresh rate fino a 120 Hz. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore A17 Pro e a bordo trovi anche 256 gigabyte di memoria interna. Potenziato anche il sistema di fotocamere. nella parte posteriore trovi un sensore principale da 48 megapixel e un nuovo teleobiettivo 5x. Tra le novità anche il tasto Azione presente di lato che puoi settare in base alle tue necessità. Un affare da non farsi sfuggire.

iPhone 15 Pro Max

Motorola Edge 50 Pro

Un ottimo smartphone top di gamma a uno dei prezzi più bassi del momento. Questa settimana trovi il Motorola Edge 5o Pro in offerta su Amazon con uno sconto del 29% e lo paghi 499 euro. Un telefono molto interessante: a bordo è presente il processore Snapdragon 7 Gen 3 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Molto interessante lo schermo: Motorola ha optato per un display pOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 144 Hz e una risoluzione SuperHD, superiore al FullHD, per immagini con un’ottima definizione. La batteria si ricarica in un lampo grazie al supporto alla turbo ricarica da 125 W. Da non sottovalutare la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 13 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel. La selfie camera, invece, è da 50 megapixel.

Motorola Edge 50 Pro

Redmi Note 13

Se siete alla ricerca di uno smartphone lowcost, questa è la promo che fa per voi. Su Amazon è disponibile il Redmi Note 13 con uno sconto del 32% che fa crollare il prezzo e lo paghi 169,95 euro, il punto più basso fatto registrare per questa versione. Le caratteristiche sono veramente ottime, come da tradizione Xiaomi. Dotato di uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD (refresh rate fino a 120 Hz), processore MediaTek Dimensity 6080, 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Batteria da 5.000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno e ricarica rapida fino a 33W. Trovare di meglio con un prezzo così basso è veramente difficile.

Redmi Note 13

Cuffie Bluetooth lowcost

Ecco una promo da cogliere al volo per uno degli accessori più amati dagli utenti. Parliamo delle cuffie Bluetooth: da questa settimana su Amazon trovi questo modello lowcost in offerta con uno sconto del 76% che fa scendere il prezzo a soli 21,98 euro. Inoltre, acquistandone due paia ottieni uno sconto extra del 7%. Si tratta di un modello lowcost perfetto per chi vuole spendere poco: compatibili con qualsiasi smartphone, assicurano un suono immersivo e bassi profondi. Impermeabili, con autonomia fino a 30 ore e comode da indossare. La scelta perfetta per portarsele in vacanza e utilizzarle mentre sei in spiaggia.

Cuffie Bluetooth lowcost

Apple AirPods di seconda generazione

Tornano in offerta le Apple AirPods di seconda generazione, ottime cuffie wireless dell’azienda di Cupertino. Grazie allo sconto del 31% che trovi su Amazon, il prezzo scende a 102,90 euro, con un risparmio di decine di euro rispetto a quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarle a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La qualità è indiscutibile e con questa offerta hanno anche un ottimo rapporto qualità-prezzo. Audio immersivo e chip Apple H1 che assicura un ottimo sound in qualsiasi situazione. Setup molto semplice e si collegano in pochi secondi con qualsiasi smartphone, anche quelli Android. Il meglio, però, lo danno con l’iPhone: ad esempio, basta il comando "Ehi Siri" per attivare l’assistente vocale. L’autonomia è di circa 24 ore utilizzando la custodia di ricarica.

Apple AirPods di seconda generazione

Galaxy Watch6

Offerta speciale per il Galaxy Watch6. Lo smartwatch di Samsung è in promo con uno sconto del 42% che fa crollare il prezzo a 184,89 euro. Un vero affare per un orologio pensato per la vita quotidiana e dotato di tutte le funzionalità più utili, come il monitoraggio avanzato del sonno, con un report quotidiano su come migliorare il riposo notturno. Dotato di uno schermo AMOLED con un’ottima visibilità, sotto la scocca è presente anche il sensore Samsung BioActive 3 in 1 in grado di controllare tre diversi parametri: battito cardiaco, pressione sanguigna e la composizione del corpo, con un’analisi dell’impedenza bioelettrica. A disposizione hai più di 90 modalità sportive, tra cui tutte quelle più utilizzate. Grazie al sistema operativo Wear OS hai a disposizione un gran numero di applicazioni.

Galaxy Watch6

TicWatch E3

Se vuoi spendere poco per uno smartwatch e allo stesso tempo acquistare un dispositivo con tante funzioni utili, il TicWatch E3 è quello che fa per te. Questa settimana è disponibile su Amazon con uno sconto del 62% che fa crollare il prezzo e lo paghi solamente 75,99 euro, il minimo storico sul sito di e-commerce. Ha tutto quello che richiedi a un dispositivo di questo genere, a partire da un processore potente e una batteria che dura un bel po’ di giorni, nonostante la presenza del sistema operativo Wear OS di Google. I sensori sotto la scocca monitorano costantemente la frequenza cardiaca, il livello dello stress, la qualità del riposo notturno e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Hai a disposizione più di 100 modalità di allenamento professionali che tengono traccia di tutti i tuoi miglioramenti. A questo prezzo è da comprare subito.

TicWatch E3

Garmin Instict 2

Altra super offerta per uno smartwatch disponibile su Amazon. Da oggi trovi il Garmin Instinct 2, orologio smart super resistente, con uno sconto del 38% che fa crollare il prezzo a 217 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero con il servizio che trovi nella pagina prodotto. Si tratta di uno dei migliori orologi della sua categoria e ha tutto quello che richiedi solitamente a un dispositivo di questo genere. Autonomia fino a 28 giorni, più di 30 app per lo sport e il GPS integrato che ti geolocalizza in pochissimi secondi. Il Garmin Coach è sempre pronto a fornirti validi suggerimenti su cosa fare per migliorare le tue prestazioni. Dotato anche di una super batteria che può durare fino a 28 giorni.

Garmin Instict 2

iPad Pro di nuova generazione

Ecco un’offerta da cogliere veramente al volo. Da oggi su Amazon trovi il nuovo iPad Pro di nuova generazione con processore M4 e 512 gigabyte di memoria interna in offerta con uno sconto del 19% che fa crollare il prezzo a 1.399 euro. Un prezzo sicuramente elevato, ma stiamo parlando di un dispositivo da pochissimo lanciato sul mercato e dotato di componenti di ultimissima generazione, a partire proprio dal processore che assicura prestazioni incredibili. Ottimo anche lo schermo Ultra Retina XDR da 11 pollici, perfetto sia per lavorare sia per vedere film e serie TV con la massima qualità possibile. Ottimo anche il comparto fotografico che puoi sfruttare per fare videochiamate di lavoro anche mentre sei in viaggio. Per alleggerire la spesa puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Smart TV Samsung da 43 pollici

Torna in offerta lo smart TV Samsung QLED da 43 pollici della gamma Q65C. Un ottimo televisore che oggi trovi a un prezzo veramente eccezionale. Grazie allo sconto del 44% lo paghi 449 euro, risparmiando 350 euro su quello di listino. Lo paghi quasi la metà e hai anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero. Pannello con tecnologia QLED e risoluzione 4K per immagini super definite con ogni tipologia di contenuto. Supporta qualsiasi app per lo streaming video e hai a disposizione anche l’aiuto degli assistenti vocali Bixby e Alexa.

Smart TV Samsung 43 pollici

Smart TV Hisense da 32 pollici

Trovare un televisore da 32 pollici è diventato sempre più complicato. Il mercato si è focalizzato su modelli più grandi e per questo motivo quando se ne trova uno in offerta bisogna approfittarne subito. Su Amazon è disponibile lo smart TV Hisense QLED da 32 pollici con uno sconto del 35% e lo paghi solamente 195 euro. Disponibile anche l’opzione per dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero con il servizio offerto da Amazon. Si tratta di un televisore veramente ottimo, con schermo FullHD (una rarità su TV con questa ampiezza), diverse modalità di utilizzo (tra cui una dedicata agli amanti dei videogame) e il sistema operativo VIDAA che assicura il massimo supporto con qualsiasi tipologia di app. Insomma, una promo che non puoi farti sfuggire.

Smart TV Hisense da 32 pollici

Xiaomi Electric Scooter

Ottima offerta per il monopattino Xiaomi disponibile su Amazon con uno sconto del 45% che fa crollare il prezzo a 302 euro. Non a caso è il più venduto in questi ultimi giorni su Amazon. Questo e-scooter è dotato di freni su entrambe le ruote, di indicatori di direzione e luci anteriori bianche o gialle per segnalare la propria presenza. Assicura una guida confortevole e grazie agli pneumatici da 10 pollici assorbe ancora meglio gli urti e hai una maggiore stabilità alla guida. La batteria assicura un’autonomia fino a 35 chilometri, mentre il motore arriva fino a un massimo di 20 km/h. Uno dei migliori monopattini che puoi trovare oggi su Amazon.

Xiaomi Electric Scooter

Telecamera Beghelli

Super offerta per la videocamera di sicurezza Beghelli: su Amazon è disponibile con uno sconto del 51% che fa scendere il prezzo a 24,58 euro. La paghi poco e fai un super affare, per una telecamera con funzionalità avanzate e che garantisce immagini con una risoluzione elevata. La puoi configurare e montare in pochissimi minuti e grazie alla visione notturna funziona anche di notte e c’è poca luce. È in grado di rotare di 355 gradi in orizzontale e di 85 gradi in verticale, coprendo un’ampia visuale. Il sensore di movimento ti avvisa ogni colta che nota qualcosa di anomalo. Una delle più vendute su Amazon in quest’ultimo periodo.

Telecamera Beghelli

Macchina per il caffè De’Longhi Perfetto Magnifica S

Torna in offerta una delle macchine per il caffè più vendute su Amazon. Parliamo della De’Longhi Perfetto Magnifica S, disponibile su Amazon con uno sconto del 42% che fa scendere il prezzo a 289,99 euro, con un risparmio superiore ai 200 euro. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Si tratta di una macchina per il caffè semi-professionale che utilizza chicchi di caffè che vengono macinati al momento. Puoi preparare tante bevande differenti, dal cappuccino (è dotata anche del montalatte), al latte macchiato fino al tè. A questo prezzo è un affare che non puoi farti sfuggire.

Macchina per il caffè De’Longhi Perfetto Magnifica S

Friggitrice ad aria Haier

Chiudiamo questa nostra guida all’acquisto delle migliori offerte della settimana presenti su Amazon con uno degli elettrodomestici per la cucina più amati e desiderati. Parliamo della friggitrice ad aria, diventata oramai una presenza fissa nelle cucine degli italiani. Su Amazon trovi in offerta questo modello Haier con uno sconto del 47% che fa calare il prezzo a 89,99 euro, il punto più basso raggiunto in quest’ultimo periodo. Diverse modalità di cottura che permettono di cuocere, arrostire, grigliare e scongelare tutti i prodotti che vuoi. Capienza extra-large che permette di cucinare pietanze per 4-5 persone.

Friggitrice ad aria Haier